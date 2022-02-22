Прогноз изменился: Как признание ДНР и ЛНР отразится на курсе рубля и фондовом рынке Давление на рынки усиливается, а многие инвесторы начали паниковать. Насколько сильны риски дальнейшего обвала курса рубля и ценных бумаг? Как изменились прогнозы экономистов? 22 февраля, 11:00 Фото © Shutterstock

Как изменился прогноз курса рубля после того, как Россия признала ДНР и ЛНР

Курс доллара превышал отметку в 80 долларов после того, как Владимир Путин принял решение признать независимость ДНР и ЛНР. Рубль подешевел к доллару на 3,21%, к евро — на 2,97%. Индекс Мосбиржи обвалился на 10,5% — до 3036,88, РТС — на 13,2%, до 1207,50 пункта. Об этом рассказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

— Внешний фон остаётся негативным для внутреннего валютного и фондового рынков. Курс доллара вырос до 80,91 рубля. Худший сценарий для рубля — ослабление до зоны 125–135 рублей (технические ценовые уровни, вычисленные, опираясь на исторические данные с 1994 года). Уже сейчас очевидно, что укрепление доллара приведёт к росту инфляции до двузначного значения и дальнейшему повышению ставок ЦБ России, — считает Владислав Антонов.

Перспективы рынков во многом будут зависеть от того, какие санкции западные страны введут против России и насколько они будут реально значимыми. Как показывает опыт прошлых лет, разговоров и угроз было много, но очень часто за ними не следовало никаких существенных действий. В результате волнения на рынках затихали, а в последнее время к таким рискам уже привыкли и реакция стала менее острой.

— Что касается нынешней ситуации, то точные санкции неизвестны. Можно лишь предположить, что те анонсированные "жёсткие санкции" с ограничениями на банки и вторичный обращающийся госдолг не будут введены. Соответственно, в такой ситуации любые другие "мягкие" ограничения могут быть даже встречены ростом российского рынка акций и курса рубля. После распродажи последних дней наш фондовый рынок уже частично заложил вариант западных ограничений, — рассказал начальник управления информационно-аналитического контента "БКС Мир инвестиций" Василий Карпунин.

Он напомнил, что рубль в понедельник выглядел слабо, но масштабного обвала, сопоставимого с просадкой акций, всё-таки не было. Курс доллара подошёл к уровню 80, но видно, что в условиях огромного предложения валюты со стороны компаний-экспортёров (из-за высоких цен на сырьё) он пока не ускорил движение вверх.

Василий Карпунин считает, что риски продолжения роста американской валюты чуть выше 80 есть. Однако по-настоящему значительного ослабления рубля, вероятно, удастся избежать из-за благоприятной конъюнктуры в commodities (товары широкого потребления).

Кроме того, Центробанк проводит жёсткую денежно-кредитную политику и в случае каких-то избыточных девальвационных тенденций может вмешаться в ситуацию.

— Перспективы рубля не самые радужные. Российская валюта на утренней сессии уже подбирается к 81 за доллар и пробила 91 за евро и, вероятнее всего, дойдёт до 82/93 только сегодня, а дальше может обновить минимумы, которые пока что составляют 86 рублей за доллар и почти 100 — за евро, — рассказал сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Что происходит на фондовых рынках

Фото © Shutterstock

Василий Карпунин полагает, что на рынке гособлигаций давление наверняка сохранится. Индекс ОФЗ (RGBI) в понедельник упал на 2%, обновив минимумы с 2016 года. Ранее в качестве санкционных инициатив США назывались ограничения для покупок вторичного долга. В случае введения таких мер общий уровень ставок по ОФЗ при прочих равных может быть выше. Более высокие ставки по рублёвым гособлигациям — негатив для рынка акций, ведь от него инвесторы будут требовать большей отдачи из-за более высоких рисков.

— Когда на рынке начинается паника, то часто возникают неоправданные отклонения тех или иных акций вслед за общей распродажей. В теперешней ситуации выглядит избыточной просадка многих частных экспортёров, которые, на мой взгляд, не должны быть как-либо затронуты даже в случае введения внешних ограничений. Например, к таким можно отнести "ЛУКойл", "Норникель", "Северсталь", НЛМК, "Фосагро", — рассказал Василий Карпунин.

По его мнению, есть и ряд госкомпаний, которые показывают мощное снижение. Однако угроз их финансовой устойчивости нет. В этом плане можно выделить акции "Алроса", которая весь свободный денежный поток направляет акционерам в виде дивидендов. Потенциальная дивидендная доходность на горизонте года при нынешних рыночных ценах уже выше 15%. При этом предпосылок к выходу рынка алмазов из состояния дефицита пока не наблюдается. Это возможно лишь за счёт дальнейшего роста цен.

— Во вторник падение индексов ускорилось до новых минимумов — 2790 (-8%) и 1095 (-11%) соответственно. С начала недели индекс государственных облигаций RGBI упал на 4,3%, до 121,47 пункта. Продавцы продолжают избавляться от российских акций в ожидании введения новых санкций со стороны Запада. По индексу Мосбиржи ожидается падение до 2370 (-15%), по индексу РТС — до 950 (-15%) пунктов. От этих уровней стоит ожидать начала выкупа инвесторами подешевевших акций, — такой прогноз дал Владислав Антонов.

Николай Переславский считает, что на падении курса рубля фондовый рынок будет и дальше снижаться, что тоже показывает утренняя сессия, на которой индексы снижаются на 7–9%. То же самое будет происходить и с акциями, и с ОФЗ.

— Особенно жёстким падение будет у госбанков — котировки Сбербанка могут вернуться к уровням если не конца 2014 года, в районе 50 рублей, то лета 2017 года, где падение дошло до 136 рублей за акцию. Так что новичкам на фондовом рынке, которые зашли туда в 2020–2021 годах, придётся очень непросто: до максимумов от октября прошлого года акции могут добираться как минимум год-два. Учитывая надвигающуюся рецессию в мировой экономике, которая будет бить и по российскому рынку, — пояснил Николай Переславский.

Как, на ваш взгляд, изменится курс рубля в ближайшее время? Упадёт и значительно Упадёт, но немного Останется на нынешних отметках Начнёт укрепляться

Авторы Нина Важдаева