Стало опасно хранить деньги под подушкой: Что грозит наличным накоплениям и как их защитить Обладатели наличных сбережений рискуют потерять деньги. Для этого появилось сразу несколько причин. Как обезопасить свои накопления? 15 февраля, 21:40 Фото © Shutterstock

"Под подушкой" у россиян оказалось более 14 триллионов рублей. Такова статистика Росстата. Сейчас многие волнуются за свои сбережения: инфляция растёт, а геополитическая обстановка накалилась до предела. Невольно возникает вопрос: как спасти сбережения, если они хранятся не в банке, а дома наличными.

— Россияне начиная с 2020 года активно формируют финансовую "подушку безопасности", так как стало понятно, что может произойти всякое во время пандемии. Можно потерять работу, могут сократиться доходы. Кроме того, из-за закрытия границ, карантинных мер, а также на фоне сильного повышения стоимости недвижимости и автомобилей многие наши граждане отказались от дорогостоящих покупок и зарубежного отдыха. А оставшиеся средства люди стали хранить на депозитах или даже наличными дома, — рассказала финансовый эксперт, сооснователь школы независимых финансовых консультантов Finliberty Светлана Самойлова.

Она считает, что на фоне инфляции и колебаний курсов валют, когда рубль то растёт, то падает по отношению к доллару и евро, накопления в национальной валюте могут обесцениться. В таком случае самым простым вариантом сохранения средств станет покупка валюты или монет из драгметаллов (золота и серебра).

— Если в таком виде накопления не тратить несколько лет, это наверняка не только защитит их от инфляции и девальвации рубля, но и даст прибыль в зависимости от курсов валют и стоимости драгметаллов. Также разумным вложением денег будет покупка недвижимости или автомобиля, но не с инвестиционными целями, чтобы сдавать в аренду, а для собственного пользования. Ведь цены продолжают расти. И можно таким способом зафиксировать их для себя на определённом этапе, — добавила Светлана Самойлова.

По её мнению, сохранить сбережения можно, открыв депозит (но лучше в валюте), чтобы в дальнейшем потратить их на обучение детей или на покупку для них квартиры. Деньги на протяжении нескольких лет всё равно будут дешеветь, а цены расти, поэтому имеет смысл подумать об инвестициях на будущее.

— Деньги в любой валюте должны работать, чтобы не обесцениваться из-за инфляции. И тут банковские вклады — самый простой, доступный и понятный инструмент. К тому же, в отличие от "подподушечных", деньги на вкладе тяжело потерять по невнимательности или из-за кражи, а ещё они застрахованы национальным агентством страхования вкладов. При этом доходность по вкладам во многих банках после поднятия ключевой ставки ЦБ скоро перешагнёт психологическую отметку 10%. Это значит, что рублёвые вклады наконец станут доходными в прямом смысле этого слова, — рассказала операционный директор платформы "Фаст ривер" Ксения Артемьева.

Если смущает сильная волатильность отечественной валюты, всегда можно открыть депозит в иностранной. Впрочем, доходность по нему чаще в районе 0–1%, да и национальные инфляции в долларовой и еврозоне никто не отменял.

— Но если вкладчикам так спокойнее, то почему бы и нет. Для тех, кто гонится за большей доходностью, есть фондовый рынок и облигации национальных займов. Они отличаются большей стабильностью, чем акции. Вход туда также сейчас достаточно простой, услуги брокера предлагает почти каждый крупный банк. Поэтому мы бы советовали переводить "матрасные" сбережения в понятные активы: вклады и ценные бумаги, — пояснила Ксения Артемьева.

Фото © Shutterstock

Чтобы не потерять на курсе, лучше не хранить всё в одном месте, а разделить накопления на валюту, рубли и ценные бумаги. Тогда просадка в одном портфеле компенсируется за счёт роста в другом. При этом стоит также выбрать и разные банки для хранения сбережений.

— Помните, что вклад АСВ застрахован на сумму до 1,4 миллиона рублей в одном банке. При этом открыть вклад при уже действующем счёте можно в банковском приложении. А пополнить его, если есть наличные, можно так же просто через банкомат. Без талончиков, очередей и ограничений. Открыть счёт в новом банке также можно удалённо, заказав встречу с выездным представителем, — добавила Ксения Артемьева.

При этом она отметила, что сейчас ужесточается контроль за оборотом наличных. Под прицел Росфинмониторинга попадают в том числе операции по зачислению свыше 600 тысяч рублей. Если человек единовременно пополнит банковский счёт крупной суммой денег, у банка могут возникнуть вопросы, но, как правило, интересует их "хронический" тип таких операций.

Если это разовая акция и клиент пополняет счёт в банке, картой которого пользуется каждый день, делая хороший оборот, или получает зарплату на эту карту, то вопросов о происхождении денег быть не должно.

— Если речь идёт о среднем россиянине, который выбирает между хранением сбережений в наличной форме "под подушкой" или, скажем, в виде банковского вклада, то первый вариант представляется не очень оправданным. Возможные страхи перед проблемами российской банковской системы из-за введения санкций избыточны. Во-первых, суммы до 1,4 миллиона страхуются АСВ, а большие суммы можно распределить среди нескольких банков. Во-вторых, ресурсы АСВ определяются кредитоспособностью России, которая на текущий момент у нашей страны на высоком уровне благодаря низкому внешнему долгу и большим золотовалютным резервам, — рассказал старший аналитик компании Esperio Антон Быков.

Взамен клиент банка получает возможность практически полностью нивелировать рублёвую инфляцию. По поводу хранения средств в иностранной валюте Антон Быков обратил внимание на то, что реальные ставки по таким инструментам в глубоком минусе, так что они могут быть интересны, только если высоки девальвационные риски.

Кроме того, среди плюсов — безопасность хранения и удобство использования своих средств по сравнению с вариантом накопления денег "под подушкой", даже если это иностранная валюта.

— Так что наличные дома для среднестатистического россиянина оправданно иметь лишь как очень небольшой неприкосновенный запас на случай чрезвычайных событий. Как правило, всем самым значительным инфляционным всплескам в России предшествовало значительное падение курса рубля, перед которым происходили геополитические кризисы или ухудшение отношений России с Западом. Исключение составляет только 2020 год. Во время острой фазы пандемии было не до геополитических разборок, — добавил Антон Быков.

По его мнению, если речь идёт о стандартных инструментах защиты сбережений, то в 2022 году акцент стоит делать именно на курсовых рисках. Основой корзины сбережений на ближайший год он рекомендует сделать твёрдые иностранные валюты. Это евро, доллар, швейцарский франк. На их долю может приходиться до 80–90% сбережений. При этом желательно получить в них хоть какую-нибудь положительную фиксированную ставку либо в банковских вкладах, что маловероятно, либо в государственных краткосрочных (до одного года) еврооблигациях. Это технически сделать сложнее, но возможно.

Антон Быков считает, что рублёвую часть сбережений можно использовать по-другому. Большую часть направить на покупку длинных ОФЗ (от трёх лет), где уже можно получить ставку в 9,00–9,50% годовых. Остальное направить в краткосрочные облигации или банковские вклады, чтобы в случае дальнейшего роста процентных ставок докупить ОФЗ. Ещё один вариант — купить хорошие дивидендные акции на горизонт от трёх и более лет.

У вас есть сбережения наличными? Да, храню деньги только дома, так как не верю банкам Да, но совсем немного Нет, у меня деньги в банке Нет, так как у меня вообще нет сбережений

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