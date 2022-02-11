Появятся новые ограничения на использование наличных: какие операции попадут под запрет и контроль В этом году расплатиться наличными станет сложнее. Готовится целый ряд ограничений, которые направлены на борьбу с серыми платежами. Что нужно учитывать при оплате наличными? 10 февраля, 21:44 Фото © Shutterstock

Контроль за оборотом наличных постоянно усиливается. Эта тенденция продолжается уже несколько лет. Сейчас готовятся новые ограничения. Так, Госдума планирует рассмотреть законопроект, согласно которому получить деньги за металлолом можно будет только в безналичном порядке. Правда, лишь в том случае, если его стоимость превышает определённую сумму. Если это лом и отходы цветных металлов, то максимальная сумма, которую могут выплатить наличными деньгами, составит 120 000 рублей, а если лом и отходы чёрных металлов — 10 000 рублей.

— О полном запрете расчётов наличными никто, конечно же, речи не ведёт. А вот постановка вопроса об ограничении суммы наличных расчётов актуальна, так как необходимо бороться с серым рынком капиталов. Что касается законопроекта об ограничениях расчётов при операциях с наличными, то тут можно предложить альтернативу. Не ограничиваться какой-то суммой, например в 10 000 рублей, а привязать сумму ограничений оборота наличными к размеру федерального минимального размера оплаты труда, — рассказал ведущий юрист Европейской юридической службы Александр Спиридонов.

По его мнению, тогда не придётся постоянно вносить изменения в закон. Александр Спиридонов также отметил, что в будущем аналогичные ограничения должны коснуться деятельности по сбору макулатуры, стеклотары, работы ломбардов, мастерских по ремонту автомобилей.

— Федеральная налоговая служба вместе с Центробанком будут и дальше продолжать войну против наличных. Это уже не вызывает сомнений. Продолжится рост безналичных платежей, чему будут способствовать развитие платёжной инфраструктуры, повышение доступности POS-терминалов, появление простых программных аналогов для приёма платежей, широкое распространение оплат по QR-кодам, а также банальный рост финансовой грамотности среди пользователей, для которых платить телефоном или картой — просто удобнее, — рассказала операционный директор финтехплатформы "Фаст ривер" Ксения Артемьева.

По её словам, для бизнеса это означает в первую очередь повышение прозрачности его работы для ведомственных органов, что, конечно, может радовать не всех. Во вторую — сокращение издержек на инкассацию, а это уже плюс.

— Конечно, кроме удобства для граждан сокращение наличных расчётов преследует и цель борьбы против серых схем. Например, вместе ФНС с ЦБ готовятся к контролю за операциями физических и юридических лиц, связанных с обналичиванием средств. Главная задача здесь — сократить рынок серых зарплат. Но чаще всё-таки предпочитают действовать пряником, — добавила Ксения Артемьева.

При этом она пояснила, что отход от наличных пока идёт достаточно мягко. Эксперт напомнила, что скоро может появиться возможность принимать платежи в приложении "Мой налог" для самозанятых.

Ксения Артемьева отметила, что это, с одной стороны, будет стоить плательщикам НПД дешевле, чем сторонние решения на рынке. С другой, даст доступ ФНС ко всем транзакциям и позволит повысить эффективность налогообложения.

— Властям интересны безналичные транзакции: так проще сопоставить доход потребителя с его расходами, понаблюдать за денежными потоками, чтобы отследить теневые схемы и увеличить собираемость налогов, увидеть реальное положение дел с финансами. В этих целях и "закручиваются" гайки на применение наличных средств. Но запретить наличный оборот невозможно — можно его только осложнить. Поэтому сторонники оплаты наличными есть и будут, — рассказала старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

Эксперты считают, что тема ограничения оплаты наличными в этом году будет подниматься ещё не раз. Причём регулирование может коснуться самых разных сфер. Под пристальным вниманием оказалось обналичивание криптовалюты. При этом региональные власти уже обсуждали вопросы об отказе оплаты наличными в транспорте. Например, бурное обсуждение такая инициатива вызвала в Омске. В конце января в мэрии города от этой идеи отказались. Горожане были против того, чтобы их лишали права выбора — как оплачивать билет за проезд. Впрочем, в ряде городов аналогичные запреты уже действуют — и к ним давно привыкли.

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