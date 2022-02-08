Капкан для накоплений: Как выгоднее обменять валюту, куда вложить и как не потерять сбережения Обстановка на рынках остаётся напряжённой, и многие инвесторы начали перекладывать деньги из одной валюты в другую. Где самый выгодный обменный курс и как сейчас спасти сбережения? 7 февраля, 21:40 Фото © Pexels / Tima Miroshnichenko

Где и как выгоднее купить валюту

Многие россияне считают, что приобретение и продажа наличной валюты — один из самых простых способов сохранения и приумножения капитала. В этом утверждении есть своя логика. Можно выгодно покупать валюту в периоды её снижения и продавать, когда курс доллара и евро резко растёт. Таким образом можно заработать немало, как, например, было в 2020 году.

— Тогда доллар вырос на 22%, евро — на 30%. Соответственно, россияне, вложившие 100 тысяч рублей в доллары или евро в начале года, в декабре на продаже долларов могли заработать 22 тысячи, на продаже евро — 30%, — пояснил руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

Наиболее выгодным вариантом конвертации является покупка иностранной валюты на бирже. Так считает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

— Открыв обычный брокерский счёт, вы можете покупать доллары и евро с минимальной комиссией в считаные доли процента, фактически по реальному курсу. В мобильных приложениях крупнейших брокеров сегодня доступна покупка и продажа от одного доллара или евро, поэтому люди могут приобретать любое количество валюты, не выходя при этом из дома, — рассказал Александр Бахтин.

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Если нет желания разбираться с открытием брокерского счёта, то можно пойти самым простым путём — купить валюту в банке. Это будет дороже, но незначительно. Выгоднее покупать в банке не наличные деньги через кассу, а через приложение. Самый выгодный курс там всегда в часы работы биржи, то есть в будни с 10 до 19 часов. В выходные и в праздники, а также рано утром и поздно вечером курс может быть значительно выше. В это время валюту вообще лучше не менять. Конечно, если нет крайней необходимости. Такие рекомендации дал специалист по банковскому сектору, руководитель представительства инвестиционного фонда ANIF в России Сергей Григорян.

Впрочем, не всё так просто. И далеко не всегда колебания курсов валют идут на пользу тем, кто хочет извлечь выгоду просто за счёт обменных операций. Зарабатывать на валюте — это ремесло, которому люди обучаются годами, периодически теряя капитал и накопления. Об этом предупредил руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган.

— Если говорить о том, чтобы ежедневно получать какие-то деньги за совершаемые на рынке операции, то валютный трейдинг — очень волатильная и достаточно опасная история. Особенно если речь идёт о торговле с большим кредитным плечом. Когда же вопрос касается, условно говоря, покупки валюты для сбережений или личных нужд для отпуска и есть желание купить доллары или евро подешевле, то здесь всё несколько проще, — пояснил Михаил Коган.

По его словам, рубль исторически падает к доллару, поэтому вложения в американскую валюту относительно российской в любом случае принесут прибыль, но этого можно ждать несколько лет. Также можно отслеживать сезонные пики или эпизоды, при которых курс рубля значительно укрепляется. Как, например, в октябре прошлого года. Тогда и цены на нефть дошли до многолетних максимумов, и геополитическая обстановка позволила российской валюте укрепиться до верхних с июня 2020 года значений.

— Но для начала стоит уяснить одно правило: на бирже покупать валюту значительно выгоднее, чем в банках, из-за отсутствия комиссии, которая оказывает существенное влияние на обменный курс. Без опыта работы с рынком в валютный трейдинг определённо лучше не идти, поскольку необходимо одновременно учитывать массу факторов: техническую картину, выход макроэкономических данных, фундаментальный анализ валюты и экономики страны, влияние энергоресурсов, ставок ЦБ и так далее, — считает Михаил Коган.

Артём Деев обратил внимание, что при покупке валюты есть несколько принципов. Первый — регулярность покупок. Второй — постоянное отслеживание ситуации на рынке, мониторинг наиболее выгодного курса. И третий — поиск возможностей для покупки валюты на максимально выгодных условиях. Например, все банки предлагают более низкий курс покупки при суммах свыше 500–1000 долларов или евро, что снижает затраты в рублях.

Куда вкладывать валютные сбережения

Александр Бахтин отметил, что купленная валюта — это ещё не инвестиция. Тем более сейчас, когда инфляция бьёт рекорды во всём мире и повсеместно обесценивает наличные деньги.

— Учитывая высокую и растущую инфляцию, просто вложения в валюту с большой вероятностью не оправдают ожиданий — рост цен может съесть эффект от переоценки. Если есть сбережения, то лучше посмотреть в сторону биржевых фондов, инвестирующих в соответствующие активы. Исторически доходность акций заметно опережает инфляцию, поэтому можно обратить внимание на фонды с выходом на широкий рынок акций. При таком подходе инвестор может получить сбалансированный портфель акций иностранных компаний, что может одновременно решить задачу валютных вложений и снизить влияние инфляции на капитал, — считает старший аналитик УК "Альфа-Капитал" Максим Бирюков.

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По мнению Александра Бахтина, приобретённые доллары разумнее сразу же вложить в финансовые инструменты, которые, в отличие от самой валюты, способны генерировать прибыль. Это могут быть в различных пропорциях акции иностранных компаний, доли ETF, долларовые ПИФы. Для тех, кто в основном зарабатывает и тратит в рублях, в идеале не менее трети сбережений стоит держать в валютных инструментах. Это позволяет снизить риски от потерь во время колебания курсов и геополитических конфликтов.

— Для тех россиян, кто имеет возможность инвестировать в валюту крупные суммы, самым выгодным вариантом будут биржевые торги. Это даст возможность покупать валюту по самым выгодным ценам (как и продавать). При этом такие операции можно совершать ежедневно и получать определённую прибыль. Но не нужно забывать, что биржевые торги имеют свою специфику и для участия в таких операциях нужны опыт и знания, — предупредил Артём Деев.

По словам Сергея Григоряна, самый простой вариант хранить доллары — открыть валютный депозит. Держать наличные дома не стоит. Но важно понимать, что процент по долларовым депозитам очень низкий — в пределах 1%. Соответственно, ждать большой прибыли не стоит. Основной доход получается за счёт роста курса доллара в глобальной перспективе.

— Впрочем, даже если вы видите очень выгодный курс, не стоит сразу бросаться покупать валюту. Не стоит забывать про подушку безопасности и обменивать на валюту все свои наличные рубли. Покупка валюты — это тоже инвестиция, а инвестировать можно только свободные деньги, потеря которых не будет критичной для личного бюджета. Обычно подушка безопасности составляет три-шесть месячных окладов. Эти деньги всегда должны быть в зоне доступа и в национальной валюте. Тем более нельзя делать инвестиции на заёмные деньги. Риск потери от курсовой разницы тоже большой. Если купить валюту на пике и потом понадобятся деньги, то придётся продавать её с большими потерями, — предупредил Сергей Григорян.

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Какой способ обмена валюты вы используете? Через кассу банка В банкомате Через биржу В личном кабинете онлайн-банка

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