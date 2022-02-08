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Капкан для накоплений: Как выгоднее обменять валюту, куда вложить и как не потерять сбережения

Обстановка на рынках остаётся напряжённой, и многие инвесторы начали перекладывать деньги из одной валюты в другую. Где самый выгодный обменный курс и как сейчас спасти сбережения?

7 февраля, 21:40
<p>Фото © <a href="https://www.pexels.com/photo/a-confident-woman-holding-bundles-of-cash-money-6266641/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Pexels / Tima Miroshnichenko</a></p>

Фото © Pexels / Tima Miroshnichenko

Где и как выгоднее купить валюту

Многие россияне считают, что приобретение и продажа наличной валюты — один из самых простых способов сохранения и приумножения капитала. В этом утверждении есть своя логика. Можно выгодно покупать валюту в периоды её снижения и продавать, когда курс доллара и евро резко растёт. Таким образом можно заработать немало, как, например, было в 2020 году.

Тогда доллар вырос на 22%, евро — на 30%. Соответственно, россияне, вложившие 100 тысяч рублей в доллары или евро в начале года, в декабре на продаже долларов могли заработать 22 тысячи, на продаже евро — 30%, — пояснил руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

Наиболее выгодным вариантом конвертации является покупка иностранной валюты на бирже. Так считает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

Открыв обычный брокерский счёт, вы можете покупать доллары и евро с минимальной комиссией в считаные доли процента, фактически по реальному курсу. В мобильных приложениях крупнейших брокеров сегодня доступна покупка и продажа от одного доллара или евро, поэтому люди могут приобретать любое количество валюты, не выходя при этом из дома, — рассказал Александр Бахтин.

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

Если нет желания разбираться с открытием брокерского счёта, то можно пойти самым простым путём — купить валюту в банке. Это будет дороже, но незначительно. Выгоднее покупать в банке не наличные деньги через кассу, а через приложение. Самый выгодный курс там всегда в часы работы биржи, то есть в будни с 10 до 19 часов. В выходные и в праздники, а также рано утром и поздно вечером курс может быть значительно выше. В это время валюту вообще лучше не менять. Конечно, если нет крайней необходимости. Такие рекомендации дал специалист по банковскому сектору, руководитель представительства инвестиционного фонда ANIF в России Сергей Григорян.

Впрочем, не всё так просто. И далеко не всегда колебания курсов валют идут на пользу тем, кто хочет извлечь выгоду просто за счёт обменных операций. Зарабатывать на валюте — это ремесло, которому люди обучаются годами, периодически теряя капитал и накопления. Об этом предупредил руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган.

Если говорить о том, чтобы ежедневно получать какие-то деньги за совершаемые на рынке операции, то валютный трейдинг — очень волатильная и достаточно опасная история. Особенно если речь идёт о торговле с большим кредитным плечом. Когда же вопрос касается, условно говоря, покупки валюты для сбережений или личных нужд для отпуска и есть желание купить доллары или евро подешевле, то здесь всё несколько проще, — пояснил Михаил Коган.

По его словам, рубль исторически падает к доллару, поэтому вложения в американскую валюту относительно российской в любом случае принесут прибыль, но этого можно ждать несколько лет. Также можно отслеживать сезонные пики или эпизоды, при которых курс рубля значительно укрепляется. Как, например, в октябре прошлого года. Тогда и цены на нефть дошли до многолетних максимумов, и геополитическая обстановка позволила российской валюте укрепиться до верхних с июня 2020 года значений.

Но для начала стоит уяснить одно правило: на бирже покупать валюту значительно выгоднее, чем в банках, из-за отсутствия комиссии, которая оказывает существенное влияние на обменный курс. Без опыта работы с рынком в валютный трейдинг определённо лучше не идти, поскольку необходимо одновременно учитывать массу факторов: техническую картину, выход макроэкономических данных, фундаментальный анализ валюты и экономики страны, влияние энергоресурсов, ставок ЦБ и так далее, — считает Михаил Коган.

Артём Деев обратил внимание, что при покупке валюты есть несколько принципов. Первый — регулярность покупок. Второй — постоянное отслеживание ситуации на рынке, мониторинг наиболее выгодного курса. И третий — поиск возможностей для покупки валюты на максимально выгодных условиях. Например, все банки предлагают более низкий курс покупки при суммах свыше 500–1000 долларов или евро, что снижает затраты в рублях.

Усиливаются волнения на рынках: Из какой валюты пора выводить сбережения и куда вкладывать

Усиливаются волнения на рынках: Из какой валюты пора выводить сбережения и куда вкладывать

Куда вкладывать валютные сбережения

Александр Бахтин отметил, что купленная валюта — это ещё не инвестиция. Тем более сейчас, когда инфляция бьёт рекорды во всём мире и повсеместно обесценивает наличные деньги.

Учитывая высокую и растущую инфляцию, просто вложения в валюту с большой вероятностью не оправдают ожиданий — рост цен может съесть эффект от переоценки. Если есть сбережения, то лучше посмотреть в сторону биржевых фондов, инвестирующих в соответствующие активы. Исторически доходность акций заметно опережает инфляцию, поэтому можно обратить внимание на фонды с выходом на широкий рынок акций. При таком подходе инвестор может получить сбалансированный портфель акций иностранных компаний, что может одновременно решить задачу валютных вложений и снизить влияние инфляции на капитал, — считает старший аналитик УК "Альфа-Капитал" Максим Бирюков.

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

По мнению Александра Бахтина, приобретённые доллары разумнее сразу же вложить в финансовые инструменты, которые, в отличие от самой валюты, способны генерировать прибыль. Это могут быть в различных пропорциях акции иностранных компаний, доли ETF, долларовые ПИФы. Для тех, кто в основном зарабатывает и тратит в рублях, в идеале не менее трети сбережений стоит держать в валютных инструментах. Это позволяет снизить риски от потерь во время колебания курсов и геополитических конфликтов.

Для тех россиян, кто имеет возможность инвестировать в валюту крупные суммы, самым выгодным вариантом будут биржевые торги. Это даст возможность покупать валюту по самым выгодным ценам (как и продавать). При этом такие операции можно совершать ежедневно и получать определённую прибыль. Но не нужно забывать, что биржевые торги имеют свою специфику и для участия в таких операциях нужны опыт и знания, — предупредил Артём Деев.

По словам Сергея Григоряна, самый простой вариант хранить доллары — открыть валютный депозит. Держать наличные дома не стоит. Но важно понимать, что процент по долларовым депозитам очень низкий — в пределах 1%. Соответственно, ждать большой прибыли не стоит. Основной доход получается за счёт роста курса доллара в глобальной перспективе.

Впрочем, даже если вы видите очень выгодный курс, не стоит сразу бросаться покупать валюту. Не стоит забывать про подушку безопасности и обменивать на валюту все свои наличные рубли. Покупка валюты — это тоже инвестиция, а инвестировать можно только свободные деньги, потеря которых не будет критичной для личного бюджета. Обычно подушка безопасности составляет три-шесть месячных окладов. Эти деньги всегда должны быть в зоне доступа и в национальной валюте. Тем более нельзя делать инвестиции на заёмные деньги. Риск потери от курсовой разницы тоже большой. Если купить валюту на пике и потом понадобятся деньги, то придётся продавать её с большими потерями, — предупредил Сергей Григорян.

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Авторы
Нина Важдаева
Нина Важдаева

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