Усиливаются волнения на рынках: Из какой валюты пора выводить сбережения и куда вкладывать В конце января всё чаще звучали прогнозы о том, что самыми выгодными вложениями могут стать вовсе не доллар и евро. В какие валюты экономисты рекомендуют вкладывать сбережения, а откуда лучше забрать? 31 января, 21:40 Фото © Shutterstock

Швейцарский франк

Для многих инвесторов сейчас стоит задача не приумножить капитал в долгосрочной перспективе, а сохранить его в непростой рыночный и геополитический период. Сейчас действительно непростое время. Экономисты опасаются делать долгосрочные прогнозы, так как слишком много переменчивых факторов влияет на котировки ценных бумаг и курсы валют.

— Если цель инвестора — защитить сбережения от вероятных глубоких просадок, а также дождаться более выгодных цен на всё ещё перегретые активы, одним из самых надёжных вариантов для вложений является швейцарский франк. Пока мировые рынки только начинают реагировать на неминуемое ужесточение монетарной политики крупнейших центробанков, а геополитические риски увеличиваются. В такой обстановке лучше хотя бы часть сбережений хранить в надёжных инструментах, пусть и имеющих околонулевую доходность. Это позволит купить интересные активы после того, как они начнут более глубокую нисходящую коррекцию, — считает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

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По его словам, швейцарский франк исторически является одной из самых стабильных мировых валют. Так происходит благодаря устойчивости экономики страны, основанной на высокой специализации труда и идеальных условиях для бизнеса любого размера. Кроме того, являясь крупнейшим в мире переработчиком золота, а также фактической банковской и финансовой столицей Европы, Швейцария по праву заслужила репутацию одной из надёжнейших финансово-экономических систем в мире. Немаловажную роль в этом играет и длительная политическая стабильность государства, а также его внешнеполитический нейтралитет.

Дмитрий Бабин считает, что благодаря такой совокупности характеристик Швейцарии её франк является одной из основных защитных валют наряду с долларом. Это проявилось и в кризисном 2020 году. Тогда швейцарский франк резко повысился в период дестабилизации всех рынков из-за пандемии. Затем он продолжил укрепляться вслед за евро и другими рисковыми активами на волне улучшения ситуации на биржевых площадках.

— Швейцарский франк — это максимально стабильное вложение относительно любой валюты, а относительно рубля он дорожает даже чуть активнее, чем доллар. К тому же франк к доллару как минимум не дешевеет уже несколько лет, фактически двигаясь в небольшом коридоре 0,9–1 за доллар. Это "тихая гавань" для инвесторов со всего мира и считается одной из наиболее безопасных валют мира. Вложения во франк будут оправданы в любое время, будь то нынешняя нестабильность или относительно спокойные годы 10 лет назад, — отметил руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган.

Ещё 10 лет назад шве­йцарский франк был абсолютно стабилен и непоколебим в силу политики Нацбанка. Од­нако сейчас курсообр­азование франка такое же рыночное, как и у других валют. Это значит, что франк не застрахован от смены биржевых настро­ений или лавины эмоц­ий. Об этом предупредила старший аналитик ИАЦ "Альп­ари" Анна Бодрова.

Иена

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По словам Михаила Когана, с иеной дела обстоят чуть сложнее, чем со швейцарским франком. Японская экономика достаточно давно стагнирует, и валюта постепенно теряет позиции относительно доллара. К тому же сама страна сильно зависит от климатических и сейсмологических факторов.

— Вкладываться в иену тоже имеет смысл как в альтернативу франку. Японская валюта является одной из немногих денежных единиц, которая смогла не потерять своих позиций относительно доллара в пандемию. Так что и франк, и иену можно расценивать как неплохую альтернативу доллару, — добавил Михаил Коган.

Норвежская крона

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Михаил Коган считает, что сейчас самое время присмотреться к норвежской кроне. Она напрямую зависит от цен на энергоносители, а предпосылок для серьёзного снижения цен на нефть и газ сейчас нет совершенно никаких. Особенно в контексте восстановления экономик после острой фазы пандемии.

— Главная проблема альтернативных валют — их достаточно проблематично приобрести в виде наличных. Не так много банков продают именно банкноты этих государств, но альтернативой может спокойно выступить брокерский счёт. Причём курс там будет приятнее, чем в банковском обменнике, — пояснил Михаил Коган.

Юань

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Анна Бодрова считает, что увлекаться вложениями в экзотические вал­юты не стоит. В ряде случаев в среднесрочной перспек­тиве это не даст ник­аких преимуществ, а в долгосрочной нужно предусмотреть вариа­нты развития событ­ий.

Она напомнила, что какое-то время назад были очень попу­лярны инвестиции в юанях на ожидании, что Китай со временем сместит США с пьедес­тала крупнейшей миро­вой экономики, а его валюта станет миров­ой резервной валютой. Однако пока доллару в этом звании ничто не угрожает.

— Наиболее целесообраз­ным выглядит создание корзины валют. В конце концов, золотовалютные резервы стран формируются именно таким образом. Ключ­евой опорной валютой может стать доллар США, доля останется за евро и фунтом стерлингов. Ещё часть средств можно распр­еделить между японск­ой иеной, китайским юанем и швейцарским франком. Так корзина валют будет защищена от провалов на гло­бальном уровне, а ри­сковые активы будут уравновешены консерв­ативными и защитны­ми, — считает Анна Бодрова.

Британский фунт

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Прогнозы по британскому фунту тоже достаточно противоречивы. Тем не менее большинство аналитиков считают, что, как и юань, его можно включить в мультивалютную корзину.

— Спасти свои сбережения можно в любой иностранной валюте, которая входит в список резервных (доллар, евро, британский фунт, японская иена, китайский юань). Потому что в случае геополитического противостояния и санкций российский рубль как валюта развивающегося рынка будет однозначно снижаться. Вопрос только в том, насколько сильно и как резко, — отметил частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Фёдор Сидоров.

Второй вопрос — это как приумножить накопления за счёт покупки наличной валюты. Здесь никто однозначных прогнозов не даст. Фёдор Сидоров напомнил, что в 2019 году никто не ожидал, что рубль обесценится на 22% к доллару и почти на 30% к евро, а такие инвестиции принесли хороший доход. Также никто не ожидал резкого роста цен на нефть в 2021 году и стабильности рубля, когда доллар вырос всего на 6%, а курс евро относительно рубля, наоборот, снизился на 8%.

— Поэтому стоит в любом случае покупать валюту примерно равными частями, выбирая резервные или самые стабильные. Кроме доллара, евро и британского фунта стоит рассмотреть швейцарский франк и шведскую крону. Их курс очень мало меняется к рублю, — добавил Фёдор Сидоров.

Подводные камни альтернативных валют

Впрочем, вложения в валюты далеко не всегда могут быть прибыльными. В ряде ситуаций сбережения можно не только не спасти, но и потерять.

— Универсальной формулы защиты капитала нет. Чтобы сберечь свои накопления в долгосрочном периоде, нужно мысленно ориентироваться на доллар или евро, поскольку рубль постоянно теряет свои позиции. В финансовым мире франк и иена являются защитными активами во время неопределённости и геоэкономической напряжённости, но эти валюты непопулярны в России. Ликвидность и спрос на них низкие, а разница между покупкой и продажей — высокая, — отметил аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Человеку нужно понимать горизонт инвестирования. Если он меньше одного года, то вряд ли стоит затевать обмен валют. В этом случае, по мнению Владислава Антонова, чтобы частично защитить сбережения, можно открыть вклад в банке до одного года или накопительный счёт. Сейчас там ставки подросли. Проценты по вкладам уже достигают 8%.

— Высокая волатильность на фоне неспокойной геоэкономики очень опасна для неискушённого инвестора. В целом можно рассматривать инвестиции в доллар и евро на равных условиях. Поскольку ставка ФРС будет повышена, мы имеем сегодня риск повышенной волатильности. Главный фактор неопределённости — на сколько они повысят ставку: на 25 или 50 базисных пунктов. Это пока не известно. Доллар в ожидании повышения ставки уже значительно укрепился, поэтому пропорцию можно поменять в пользу евро и распределить вложения так — 40% (доллары) и 60% (евро). При этом рубль может отыграть падение и продолжить рост благодаря очень комфортным ценам на энергоресурсы. Конъюнктура рынка благоприятная, — добавил Владислав Антонов.

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