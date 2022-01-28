Криптовалюту выводят из тени: Какие операции подпадут под запрет и что будет с курсом биткоина С февраля контроль за криптовалютой усилится. К чему должны быть готовы инвесторы и куда движется курс биткоина? 27 января, 21:40 Фото © Shutterstock

В конце января вопрос регулирования рынка криптовалют вышел на новый уровень. Бурные споры вызвало сообщение Центробанка. Регулятор предложил запретить майнинг и обращение криптовалют. В Госдуме и правительстве эту идею раскритиковали. На проблему обратил внимание и президент. Владимир Путин поручил правительству и Центробанку прийти к единому мнению по вопросу регулирования рынка и доложить ему об итогах дискуссии. Президент отметил хорошие перспективы майнинга в России и идею запрета криптовалют не поддержал. Тем не менее вопрос регулирования рынка действительно стоит очень остро.

Свою концепцию контроля за криптовалютами уже предложило Министерство финансов. Так, ведомство выступило за проведение любых операций с криптовалютами через российские банки. Это позволит сделать рынок прозрачным. Таким образом, о запрете криптовалют речи не идёт. Зато регулирование рынка позволит увеличить доходы бюджета за счёт налогов и страховых взносов.

— Банк России неоднократно озвучивал планы введения запрета на владение криптовалютой гражданами. Однако принятие такого жёсткого варианта маловероятно. Будет выстраиваться конструктивный диалог с участниками рынка. У России сегодня есть реальная возможность стать мировым лидером в области цифровых финансовых технологий, — считает основатель и генеральный директор BitRiver Игорь Рунец.

Кстати, тенденция к повышению контроля за крипторынком идёт по всему миру. Так, на этой неделе Международный валютный фонд (МВФ) призвал законодателей Сальвадора запретить биткоин как законное платёжное средство. Регуляторы всё активнее поднимают вопрос повышения контроля за оборотом цифровых денег. На этом фоне курс биткоина стал падать.

— Ожидается, что в феврале Белый дом США опубликует общегосударственную стратегию в отношении криптовалют. Уже сейчас идут работы по анализу рисков и преимуществ цифровых активов и совещания между ведомствами. В целом фокус в 2022 году здесь сосредоточен на регулировании криптовалютных бирж, — рассказала старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

По её прогнозам, курс биткоина может снизиться к 30 000 долларов на фоне сильного доллара и падения американских рынков капитала. Между BTC и индексом Nasdaq есть плотная связь, и пока технический анализ указывает на большую вероятность углубления снижения.

— В этом году ожидается ужесточение регулирования по стейблкойнам. Оно затронет всю криптоотрасль. Рынок сильно вырос за 2021 год, поэтому регулятору нужно аккуратно производить настройки, чтобы не вызвать панические распродажи монет, — отметил директор по внешним связям BitRiver Андрей Лобода.

По его словам, на рынке сохраняется неопределённость. Падение цен на топовые монеты составляет больше 50%. Инвесторы уже начинают выкупать криптовалюты, которые сильно подешевели. Биткоин в ближайшее время может закрепиться на отметках в районе 42 000 и 44 000 долларов. Правда, отметил Андрей Лобода, они актуальны только при росте фондовых индексов США. Если американский рынок продолжит падать, начнётся криптозима, и тогда биткоин рискует упасть до 26 000 долларов.

Биткоин-банкомат. Фото © Getty Images / Carlos Alvarez

— Сейчас всё внимание российского и мирового криптовалютного сообщества приковано к регулированию отрасли. Думаю, что именно прозрачного и понятного регулирования сейчас ждём мы все — регуляторы, криптовалютные организации и пользователи. Говоря о биткоине, не стоит котировки первой исторической монеты напрямую связывать с новостным фоном о регулировании. Сейчас биткоин находится на вполне ожидаемой стадии, на рынке происходит очевидная коррекция. Криптовалютный рынок подвержен определённой цикличности, как и фондовый. После активного роста идёт существенное падение. Мы всегда позитивно настроены и верим в дальнейший рост, — так прокомментировали ситуацию представители криптовалютной биржи Binance.

Ужесточение регулирования криптоактивов — это действительно общемировой тренд, который начал Китай, запретив полностью криптовалюты, изгнав майнеров и одновременно запустив собственный аналог национальной валюты — цифровой юань. Об этом напомнил руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

По его словам, криптовалюты для всех национальных валют являются угрозой, поскольку не подчиняются центральному управлению и регулированию. Также крипта может представлять проблему потери национальной самостоятельности, когда в стране вместо принятой фиатной валюты больше используется другая валюта (без разницы — цифровая или, например, валюта другого государства), страна становится зависимой от курса этой валюты или от действий чужих центральных банков.

— Сальвадор в этом плане показателен. Страна, не имеющая своей валюты, использующая доллар на своей территории в качестве платёжного средства, вдруг стала использовать крипту (то есть потеряла возможность управляемости со стороны тех же США). И выдавливание криптоактивов из финансового мирового поля продолжится. Здесь можно ожидать любых событий и появления новых регулирующих документов, потому что многие страны намерены в ближайшее время запускать свои цифровые аналоги национальных валют (США, страны ЕС, Россия). А значит, криптовалюты как конкурент для цифрового доллара, евро или рубля не будут нужны (или для них будут введены жёсткие ограничения), — считает Артём Деев.

Он отметил, что главным событием для крипторынка, как и для всей мировой финансовой системы, станет заседание ФРС в марте. Тогда может быть поднята процентная ставка. В ожидании этого инвесторы ещё больше будут выходить из рисковых активов (из крипты в том числе), что ещё больше уронит курс биткоина. По прогнозам Артёма Деева, уже в феврале главная криптовалюта может упасть ниже 30 тысяч долларов.

Фото © Getty Images / Chesnot

— Очень сомневаюсь, что в ближайшее время будут какие-то важные события, способные изменить ситуацию на рынке. Курс биткоина определяется сугубо спросом и предложением, а покупать криптовалюту, которая всё ещё стоит на 680% выше мартовских значений 2020 года, сейчас никто особо не хочет. Особенно с учётом тренда на перевод капитала из рисковых активов в наиболее надёжные на фоне ожидаемого ужесточения политики ФРС. Биткоин находится в нисходящем тренде и имеет все шансы продолжить падение сначала до 29 000, а затем и до 20 000 долларов, — считает руководитель инвестиционного департамента ICB Fund Аарон Хомский.

Авторы