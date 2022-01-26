К началу февраля ожидается новый скачок курса валют: Каких отметок достигнет доллар На валютном рынке нарастает напряжение. Курс доллара пробил многомесячный максимум. Уже к первым числам февраля этот рекорд может обновиться. Что ждёт курс рубля? 25 января, 21:40 Фото © ТАСС / Новодережкин Антон

Базовый сценарий на вторую половину января и весь февраль 2022 года предполагал, что курс российской валюты останется в диапазоне 74,5–76,5 рубля за доллар. Это должно было произойти благодаря сохранению благоприятной конъюнктуры рынка энергоносителей. Предполагалось, что затем в марте из-за профицита предложения на нефтяном рынке цены на нефть, а с ними и рубль начнут снижаться к отметкам в 78–80 за доллар США. Об этом напомнил старший аналитик компании Esperio Антон Быков.

— Однако, несмотря на высокие цены на нефть, курс российской валюты уже сместился в диапазон 78–80 рублей. Это произошло из-за роста геополитической напряжённости на российско-украинской границе. Учитывая, что февраль по-прежнему остаётся относительно благоприятным месяцем для рубля, можно ожидать, что в случае геополитической деэскалации курс вернётся в диапазон 76–78 за доллар США, в котором продержится до марта 2022 года, — считает Антон Быков.

На этой неделе ожидается, что США представят свой письменный ответ на предложения России по гарантиям безопасности, после чего может состояться новая встреча. Во многом именно от исхода двух этих событий и будет зависеть динамика курса рубля в феврале.

Антон Быков считает, что если сближение позиций всё-таки случится, то российская валюта перейдёт в диапазон 76–78 за доллар США. Если же стороны останутся "при своём", то диапазон 78–80 станет стартовой площадкой для новой волны снижения.

— Однозначно фактор геополитики сейчас играет центральную роль. Фактор высоких сырьевых цен отошёл на второй план, так как идёт огромный спрос на валюту из-за бегства инвесторов от рисковых активов, — рассказал начальник управления информационно-аналитического контента "БКС Мир инвестиций" Василий Карпунин.

По его прогнозу, на небольшое время возможны скачки курса доллара до 80 рублей. При этом любые намёки на сближение позиций России с западными партнёрами может вызвать существенное укрепление национальной валюты. Тогда курс может быть ниже 75 рублей за доллар.

Василий Карпунин отметил, что сейчас в стоимости рубля заложено очень много эмоций. Решение ЦБ РФ о приостановке операций по покупке валюты в рамках бюджетного правила выглядит оправданным. Аналитик считает, что это наверняка окажет поддержку рублю в ближайшие дни. В среднесрочной перспективе динамика курса рубля, скорее всего, будет положительной, учитывая рекордные объёмы валютной выручки российских экспортёров.

— Если ситуация на Украине обострится, то национальная валюта может резко снизиться — уйти в диапазон 85–90 рублей за доллар и 95–97 рублей за евро. Опыт прошлых противостояний с Западом (например, во время конфликта с Грузией в 2008 году) показывает, что скорее возможно усиление конфронтации, чем решение вопросов за столом переговоров. И США, и Европа сейчас демонстрируют очень негативный настрой — разные заявления, которые делают ситуацию более острой, звучат практически ежедневно. Поэтому, к сожалению, резкое падение рубля становится ожидаемым событием, — такой прогноз дал руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

Рынок находится в режиме ожидания, и понятно, что скачки, которые сейчас происходят, — это его реакция на новостной поток. Тем не менее, если смотреть на долгосрочную перспективу, то фундаментальные экономические процессы реагируют не только на новости. Очень скоро напряжение просто начинает сходить на нет из-за того, что рынок привыкает. На этот момент обратил внимание директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-капитал" Владимир Брагин.

— Конечно, на данный момент инвесторы напуганы, что вызывает неопределённость. Ситуация примечательна тем, что сейчас обсуждается сценарий маловероятного события, который, конечно же, вызовет массу негативных последствий. Но при этом к событию привлекается такое внимание, что становится почти незаметным то, что американские рынки падают. Курс зависит от того, как будет развиваться ситуация в дальнейшем. При негативном сценарии доллар может дойти и до 80–85 рублей, — полагает Владимир Брагин.

Обычно первая половина года для рубля более позитивная, чем вторая, но в 2022 году всё не так. Январь оказался очень стрессовым месяцем, и на этом нестабильном фоне очень сложно прогнозировать, как будет складываться февраль. Об этом рассказала старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

По её мнению, геополитический фактор пока останется в силе. Он будет работать до тех пор, пока дипломаты не найдут возможность успокоить инвесторов и экономики. Любое обострение отношений России с Западом будет быстро учтено в котировках.

— В валютной секции остаётся очень много эмоций. Можно предположить, что Банк России готов выйти на площадку с интервенциями, если курс рубля продолжит так же серьёзно слабеть. Заседание ЦБ состоится во второй половине февраля. За это время ситуация может и стабилизироваться. Доллар может торговаться в рамках 75–80 рублей, евро — 85–90. Это достаточно широкие рамки, но и рынок выглядит очень подвижным, — заключила Анна Бодрова.

Решение Минфина и ЦБ значительно снизить объём покупок иностранной валюты очень своевременно. Рубль и фондовый рынок страны при отсутствии новых волн стрессов геоэкономики продолжат коррекцию. Так считает директор по внешним связям BitRiver Андрей Лобода.

— Нет повода скупать подорожавшие евро и доллары. Эта валюта и в конце прошлого года была необоснованно дорогой. Если страсти в политике утихнут, доллар к концу года может упасть ниже 70 рублей. Сегодня он почти на 10 рублей дороже справедливой цены. В конце февраля в позитивном сценарии доллар может оказаться в диапазоне 74–77 рублей, — считает Андрей Лобода.

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