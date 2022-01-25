С 1 февраля жильцов ждёт ряд новшеств: К чему готовиться собственникам и должникам Со следующего месяца вступают в силу законы, которые касаются купли-продажи недвижимости и задолженности по ЖКХ. Что нужно знать собственникам жилья? 24 января, 21:40 Фото © ТАСС / Епихин Андрей

С 1 февраля 2022 года расширяется перечень сведений, которые вносятся в кадастр недвижимости. Это касается жилья в старом фонде.

— Теперь туда попадёт информация о том, что жилое помещение расположено в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащем сносу или реконструкции, или о признании жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме, непригодным для проживания, — рассказал юрист "Европейской юридической службы" Валентин Лупу.

По его словам, на органы государственной власти и органы местного самоуправления возлагается обязанность направлять в Росреестр соответствующие документы. Это происходит в том случае, если они приняли решение признать многоквартирный дом аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. Или же жилое помещение оказалось непригодным для проживания.

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— До 1 июля 2022 года органы государственной власти и органы местного самоуправления обязаны направить в Росреестр в форме электронных документов или электронных образцов документов принятые ими до 1 февраля решения о признании домов аварийными и непригодными для проживания. В свою очередь, с 1 февраля 2022 года выписка, содержащая общедоступные сведения Единого государственного реестра недвижимости, должна будет содержать и эти сведения. Такие изменения повысят информированность граждан при сделках с недвижимостью, — пояснил Валентин Лупу.

Кроме того, с 1 февраля 2022 года вступают в силу изменения в статью 446 Гражданского процессуального кодекса РФ и Федеральный закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве". Они предусматривают, что на зарплату и другие доходы гражданина-должника в размере величины прожиточного минимума не может быть обращено взыскание по исполнительным документам.

— При наличии долгов за ЖКХ, взысканных в судебном порядке, должник вправе обратиться в подразделение судебных приставов, в котором ведётся исполнительное производство. Туда можно подать заявление о сохранении ежемесячного дохода в размере не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по стране при обращении взыскания на его доходы, — отметил Валентин Лупу.

Таким образом, банк или иная кредитная организация не сможет взыскать с должника сумму, не оставив на счету прожиточного минимума. Речь идёт о счёте, который указан в постановлении судебного пристава-исполнителя. Впрочем, эти деньги не тронут только в том случае, если в постановлении содержится требование о сохранении ежемесячного дохода должника в размере не ниже величины прожиточного минимума. Без заявления сумму могут взыскать.

При этом, пояснил Валентин Лупу, до 1 июля 2022 года продлён мораторий на указание идентификаторов должника при подаче исковых заявлений и заявлений о вынесении судебного приказа. К такой информации относятся ИНН, СНИЛС, регистрационный номер индивидуального предпринимателя, серия и номер документа, удостоверяющего личность, водительского удостоверения или свидетельства о регистрации транспорта.

Идентификаторы вводились с 1 октября 2019 года. Однако начало действия этого требования было приостановлено до 2022 года. Теперь мораторий продлили ещё на полгода.

— С этого года вступают в силу изменения в Жилищный кодекс РФ относительно предоставления субсидий и компенсаций расходов на оплату ЖКУ. Однако их не выдадут тем, у кого есть задолженность по оплате жилых помещений и коммунальных услуг в течение трёх лет. Распоряжением правительства устанавливаются дифференцированные индексы размера оплаты на первое и на второе полугодие 2022 года. Что касается списания по долгам, такие операции производятся только по решению суда в том случае, если организации известны реквизиты плательщика, в соответствии с заключённым договором, — рассказал юрист, основатель и СЕО консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко.

Авторы Нина Важдаева