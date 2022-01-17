С 1 февраля повысят размер льгот: Какие компенсации и доплаты станут больше Со следующего месяца вырастут выплаты льготникам. Что нужно учитывать получателям и сколько составит прибавка? 16 января, 21:40 Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

В 2022 году будет ряд изменений в сфере льгот. Затронут они и пенсионеров, и семьи с детьми, и малообеспеченных людей.

С 1 февраля у людей, получающих минимальную пенсию (на уровне прожиточного минимума в регионе), судебные приставы не смогут принудительно взыскать долги по решению суда. Это следует из поправок к закону об исполнительном производстве. Кроме того, полностью от взыскания долгов защищены пенсии по потере кормильца, пенсии и доплаты инвалидам, ветеранам, а также другим льготникам.

Также стоит отметить, что в этом году некоторым новым категориям граждан будут предоставлены льготы на проезд. Они будут варьироваться в зависимости от субъекта Федерации. В некоторых регионах это может быть денежная компенсация, в других — полностью бесплатный проезд, — рассказал вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству, член генерального совета "Деловой России" Владимир Кузнецов.

Так, по его словам, в Москве в рамках реализации программы "Социальная поддержка жителей города Москвы" будут предоставлены льготы семьям с детьми, в том числе малообеспеченным и приёмным, а также пенсионерам. Речь о таких льготах, как бесплатный проезд, оплата питания, лекарств, санаторно-курортного лечения, адресная материальная помощь, скидки на оплату ЖКУ для определённых категорий граждан, а также инвалидов и людей, находящихся в поиске работы.

Например, для семей с ребёнком-инвалидом положена скидка на оплату жилья и коммунальных услуг в размере 50%. Бесплатный проезд на городском транспорте по социальной карте теперь будет для обоих родителей в многодетной семье. Правда, эта мера поддержки уже действует с 1 января.

Определённые категории граждан имеют право на ежемесячные денежные выплаты и помощь в виде набора социальных услуг.

— В частности, к ним относятся инвалиды, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, военнослужащие, награждённые орденами или медалями СССР за службу в указанный период, члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников ВОВ и ветеранов боевых действий, люди, подвергшиеся воздействию радиации на Чернобыльской АЭС. И это далеко не полный перечень льготников, — рассказала ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская.

Ежегодно с 1 февраля размер данных выплат повышается с учётом уровня инфляции за прошлый год. В этом году планируют установить коэффициент индексации 1,084 для выплат, пособий и компенсаций — это 8,4%. Для сравнения: в 2021 году он составил 4,9%. Кроме тех льготников, которые получают ЕДВ и набор социальных услуг, повышение выплат коснётся и других категорий. Это, в частности, люди, которые получают выплаты в связи с производственной травмой или пострадавшие от радиации после катастрофы на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча.

По словам Оксаны Красовской, будет также проиндексировано социальное пособие. В настоящее время его размер составляет 6424,98 рубля.

— В регионах также будет прибавка к льготам. В Пермском крае будет проиндексирована выплата ветеранам труда на 1,04. В Ульяновской области также будет своя индексация с 1 января, а именно повышение ежемесячной выплаты на содержание ребёнка в семье опекуна (попечителя) и приёмной семье. Она тоже составит 1,04, — рассказала Оксана Красовская.

По её словам, в Забайкальском крае будет индексация на 1,04 ежемесячных выплат на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов (попечителей) и приёмных семьях. В Воронежской области повысят выплаты на проезд на 1,058 для многодетных семей.

— Сейчас размер льготы составляет 513,31 рубля. Также будет проиндексирован размер опекунского пособия и выплата приёмным родителям на 1,058. Сейчас опекуны и приёмные родители ежемесячно получают 7061,26 рубля. И другие выплаты, которые положены при опеке, будут проиндексированы на 1,058, — добавила Оксана Красовская.

Авторы Нина Важдаева