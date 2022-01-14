С 1 февраля проведут одну из самых масштабных индексаций социальных выплат: Кто получит прибавку В следующем месяце повысят размер многих пособий и других мер социальной поддержки. Сколько составит индексация и как получить повышенные выплаты? 13 января, 21:40 Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселёв

Индексацию социальных выплат делают ежегодно. Обычно размер прибавки связан напрямую с инфляцией. С 1 февраля 2022 года будут проиндексированы следующие выплаты: федеральный материнский капитал, детские пособия, назначаемые в соответствии с Федеральным законом № 81 "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" (в частности, единовременное пособие в связи с рождением ребёнка и ежемесячные пособия на ребёнка до полутора лет), единовременные денежные выплаты инвалидам. Об этом рассказала ведущий юрист "Европейской юридической службы" Светлана Голденкова.

Родильное отделение. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов

По её словам, с 1 февраля, кроме того, повысят компенсации за отказ от набора социальных услуг, единовременное пособие на погребение, выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации. Среди них пострадавшие из-за катастрофы на Чернобыльской АЭС, от ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, а также на производственном объединении "Маяк".

— Проиндексируют также ежемесячные денежные выплаты Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы, выплаты, связанные с несчастными случаями на производстве и профессиональными заболеваниями. На сегодняшний день документ, устанавливающий конкретный размер индексации 1 февраля 2022 года, пока ещё не утверждён. Он находится на стадии законопроекта и проходит согласование, — пояснила Светлана Голденкова.

Пока предполагается, что размер индексации будет 8,4%. Именно столько составит ожидаемый уровень инфляции. Этот момент отметил вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству, член генерального совета "Деловой России" Владимир Кузнецов.

— Соответствующий проект постановления Правительства РФ подготовлен Минтрудом и опубликован на портале проектов нормативных актов. Индексация в таком размере затронет выплаты, не связанные с размером прожиточного минимума. К ним относятся в том числе материнский капитал, пособия по беременности и родам, по уходу за ребёнком до полутора лет для неработающих граждан, а также пособия ветеранам. Таким образом, в текущем году размер материнского капитала составит: на первого ребёнка — 524 500 рублей, на второго ребёнка — 693 100 рублей, — добавил Владимир Кузнецов.

Кроме того, уже известно, что пенсии тоже пересчитают. Причём задним числом. В этом году индексация страховых пенсий составила 5,9%, что ниже инфляции. Повысить их планируют в общей сложности на 8,6%. Это выше инфляции. Соответственно, пенсионеров ждёт перерасчёт с 1 января.

Фото © Shutterstock

— В свою очередь, средний размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров составит 18 984 рубля, для чего из бюджета выделено более 170 миллиардов, — отметил Владимир Кузнецов.

По его словам, для получения выплат необходимо подать заявление, сделать это можно через портал госуслуг. Так, например, для начисления единовременного пособия женщинам, вставшим на учёт в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, требуется подать заявление. К нему прилагается справка из женской консультации или другой медицинской организации, где поставили на учёт.

— Для обращения с заявлением о получении ежемесячной денежной выплаты на ребёнка в возрасте от 3 до 7 лет включительно никаких документов по общему правилу прикладывать не требуется. Всё необходимое органы социальной защиты населения самостоятельно подготовят с помощью системы межведомственного обмена. Правда, если регистрация рождения ребёнка произведена за пределами Российской Федерации, прилагается документ о рождении ребёнка. Если же заявление подаётся родителем через представителя — прилагается документ, подтверждающий полномочия представителя, — пояснил Владимир Кузнецов.

Авторы Нина Важдаева