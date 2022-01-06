В 2022 году повысят пособия на детей: Анонс самых важных выплат В следующем году вырастут выплаты на детей. Какие пособия положены родителям и как изменятся суммы начислений? 5 января, 21:40 108114 108114 Фото © Shutterstock

С 1 января 2022 года МРОТ будет составлять 13 890 рублей. Ранее он составлял 12 792 рубля. В связи с увеличением минимального размера оплаты труда с 1 января будут также увеличены некоторые социальные выплаты, которые зависят от среднего заработка. В частности, пособие на детей до трёх лет. Об этом рассказал юрист по экспертным заключениям "Европейской юридической службы" Никита Кузнецов.

— Семьям с низким доходом, в которых с 1 января 2018 года родился или усыновлён второй ребёнок, ПФР делает ежемесячную выплату из средств материнского капитала. Выплата предоставляется до достижения ребёнком трёх лет. С 1 января 2022 года она будет в размере прожиточного минимума для детей, установленного в регионе проживания семьи с детьми на дату подачи заявления, — пояснил юрист.

Он пояснил, что малообеспеченные семьи с детьми в возрасте от трёх до семи лет включительно могут получить ежемесячную выплату на каждого такого ребёнка. Правительство утвердило правила назначения этого пособия в 2020 году.

Выплаты назначаются в размере 50, 75 и 100% от регионального прожиточного минимума. При этом учитываются доходы и имущество заявителей. Сумма пособия также будет проиндексирована с 1 января 2022 года.

— Пособие по беременности и родам, согласно действующему законодательству, рассчитывается исходя из среднего заработка женщины за два календарных года. Есть определённый минимум. Если женщина не работает, то расчёт сделают исходя из МРОТ, который будет увеличен, и данная сумма может быть установлена в размере 13 890 рублей, — добавил Никита Кузнецов.

Кроме того, с 1 января пособия по беременности и родам, а также единовременные пособия при рождении ребёнка будут назначать в беззаявительном порядке.

В феврале будет увеличено пособие по уходу за ребёнком до полутора лет. Размер ежемесячных выплат рассчитывается из средней заработной платы ухаживающего за предыдущие два года — 40% от неё, но не меньше установленного законом минимума.

— В феврале проиндексируют и единовременную выплату при рождении ребёнка. Она составит 19 981 рубль. Также повысят размер материнского капитала в 2022 году. Его сумма будет составлять на первого ребёнка до 503 237 рублей и на второго — до 665 009 рублей. Доплата на второго ребёнка, если на первого семья уже получала материнский капитал, может составлять 161 772 рубля. Такие изменения планируют ввести после 1 февраля 2022 года, — отметил Никита Кузнецов.

С 2022 года возрастают выплаты не только семьям, у которых уже есть дети, но и будущим родителям. Ежемесячное пособие малообеспеченным беременным женщинам составляет 50% от прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе. Так как эта выплата зависит от МРОТ, то, соответственно, после его увеличения вырастет и размер пособия. Об этом рассказала генеральный директор ООО "Долгов нет" Юлия Горская.

— Выплату на детей от восьми лет могут получать только неполные семьи или те, кому назначены алименты по решению суда. Принцип исчисления выплаты также привязан к прожиточному минимуму. В 2021 году в среднем выплата составляла 5800 рублей. В 2022 году сумма может вырасти до 6200–6500 рублей, — отметила Юлия Горская.

Она пояснила, что при усыновлении ребёнка старше семи лет, ребёнка с инвалидностью или братьев и сестёр можно получить повышенное единовременное пособие. С 1 февраля 2022 года оно тоже вырастет и составит 152 677 рублей. Если детей несколько, то господдержка назначается на каждого из них.

Авторы Нина Важдаева