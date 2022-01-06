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В 2022 году повысят пособия на детей: Анонс самых важных выплат

В следующем году вырастут выплаты на детей. Какие пособия положены родителям и как изменятся суммы начислений?

5 января, 21:40
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<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

С 1 января 2022 года МРОТ будет составлять 13 890 рублей. Ранее он составлял 12 792 рубля. В связи с увеличением минимального размера оплаты труда с 1 января будут также увеличены некоторые социальные выплаты, которые зависят от среднего заработка. В частности, пособие на детей до трёх лет. Об этом рассказал юрист по экспертным заключениям "Европейской юридической службы" Никита Кузнецов.

Семьям с низким доходом, в которых с 1 января 2018 года родился или усыновлён второй ребёнок, ПФР делает ежемесячную выплату из средств материнского капитала. Выплата предоставляется до достижения ребёнком трёх лет. С 1 января 2022 года она будет в размере прожиточного минимума для детей, установленного в регионе проживания семьи с детьми на дату подачи заявления, — пояснил юрист.

Он пояснил, что малообеспеченные семьи с детьми в возрасте от трёх до семи лет включительно могут получить ежемесячную выплату на каждого такого ребёнка. Правительство утвердило правила назначения этого пособия в 2020 году.

Выплаты назначаются в размере 50, 75 и 100% от регионального прожиточного минимума. При этом учитываются доходы и имущество заявителей. Сумма пособия также будет проиндексирована с 1 января 2022 года.

Пособие по беременности и родам, согласно действующему законодательству, рассчитывается исходя из среднего заработка женщины за два календарных года. Есть определённый минимум. Если женщина не работает, то расчёт сделают исходя из МРОТ, который будет увеличен, и данная сумма может быть установлена в размере 13 890 рублей, — добавил Никита Кузнецов.

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Кроме того, с 1 января пособия по беременности и родам, а также единовременные пособия при рождении ребёнка будут назначать в беззаявительном порядке.

В феврале будет увеличено пособие по уходу за ребёнком до полутора лет. Размер ежемесячных выплат рассчитывается из средней заработной платы ухаживающего за предыдущие два года — 40% от неё, но не меньше установленного законом минимума.

В феврале проиндексируют и единовременную выплату при рождении ребёнка. Она составит 19 981 рубль. Также повысят размер материнского капитала в 2022 году. Его сумма будет составлять на первого ребёнка до 503 237 рублей и на второго — до 665 009 рублей. Доплата на второго ребёнка, если на первого семья уже получала материнский капитал, может составлять 161 772 рубля. Такие изменения планируют ввести после 1 февраля 2022 года, — отметил Никита Кузнецов.

С 2022 года возрастают выплаты не только семьям, у которых уже есть дети, но и будущим родителям. Ежемесячное пособие малообеспеченным беременным женщинам составляет 50% от прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе. Так как эта выплата зависит от МРОТ, то, соответственно, после его увеличения вырастет и размер пособия. Об этом рассказала генеральный директор ООО "Долгов нет" Юлия Горская.

Выплату на детей от восьми лет могут получать только неполные семьи или те, кому назначены алименты по решению суда. Принцип исчисления выплаты также привязан к прожиточному минимуму. В 2021 году в среднем выплата составляла 5800 рублей. В 2022 году сумма может вырасти до 6200–6500 рублей, — отметила Юлия Горская.

Она пояснила, что при усыновлении ребёнка старше семи лет, ребёнка с инвалидностью или братьев и сестёр можно получить повышенное единовременное пособие. С 1 февраля 2022 года оно тоже вырастет и составит 152 677 рублей. Если детей несколько, то господдержка назначается на каждого из них.

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Авторы
Нина Важдаева
Нина Важдаева

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