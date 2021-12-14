С нового года должникам сократят списания с карт: Какие суммы станут неприкосновенными В следующем году появятся некоторые послабления для должников. Можно будет ограничить списания с карты. Как это сделать и кого затронет нововведение? 13 декабря, 21:40 Фото © Shutterstock

На сегодняшний день в пользу кредитора может быть списано до 50% месячного дохода должника. Это приводит к тому, что у последнего остаётся сумма ниже установленного прожиточного минимума. На 2021 год прожиточный минимум на душу населения составляет 11 653 рубля (12 702 для трудоспособного населения, 11 303 — для детей, 10 022 — для пенсионеров). В следующем году это упущение будет исправлено. На счету должника не сможет остаться сумма ниже установленной нормы. Такие цифры привёл председатель совета московской коллегии адвокатов "Андреев, Бодров, Гузенко и партнёры", председатель международного центра развития молодёжных инициатив "Поколение права" Андрей Андреев.

В 2022 году величина прожиточного минимума в целом по Российской Федерации на душу населения установлена в размере 12 654 рублей, для трудоспособного населения — 13 793 рублей, пенсионеров — 10 882 рублей, детей — 12 274 рублей. То есть это та сумма, которая гарантированно ежемесячно должна остаться у должника и на которую судебные приставы и банки по общему правилу не имеют права обращать взыскание. Если в регионе проживания должника размер прожиточного минимума выше общефедерального, то и размер минимального защищённого дохода будет выше. Об этом рассказал ведущий юрист Европейской юридической службы Александр Спиридонов.

— Летом был подписан закон, который вносит изменения в ст. 446 ГПК и отдельные положения ФЗ "Об исполнительном производстве". Он вступает в силу с 1 февраля 2022 года, — пояснил вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству, член генерального совета "Деловой России" Владимир Кузнецов.

Стоит упомянуть, что это ограничение распространяется не на все списания, а в первую очередь на негосударственные долги — кредиты, займы, пенни. Поэтому закон не будет касаться таких взысканий, как алиментные платежи, компенсации морального вреда, возмещение ущерба имуществу и здоровью, компенсация вреда в связи с потерей кормильца, административные и судебные штрафы, платежи, назначенные как мера уголовно-правового наказания, а также задолженности по коммунальным платежам. Такое пояснение дал Андрей Андреев.

Владимир Кузнецов обратил внимание, что изменения не коснутся должников по исполнительным документам о взыскании алиментов, если удержание составит более 70% дохода.

— По мере становления и развития кредитной системы с каждым днём наращивают темпы, меняются и совершенствуются меры государственной поддержки заёмщиков. Государство хочет обеспечить защиту прав и законных интересов должника и установить хотя бы минимальную социальную гарантию, — рассказал кредитный юрист, руководитель антиколлекторского агентства "ОФИР" Данила Михалищев.

По словам Андрея Андреева, взыскания не будут регламентироваться автоматически. Чтобы защитить себя от списаний сверх нормы прожиточного минимума, человек должен обратиться с заявлением в отделение ФССП. В документе должно быть указано, списания с какого именно банковского счёта он хочет ограничить. Если же на иждивении у должника находится родственник-инвалид или другой человек, нуждающийся в помощи, то он имеет право увеличить минимальный остаток. Правда, делается это тоже через ФССП. На основе заявления судебный пристав вынесет постановление и направит в банк.

— Ещё одно не менее важное новшество касается пенсионеров и обращения взыскания на пенсионные выплаты. Теперь пожилой человек в случае признания его банкротом безотлагательно освобождается от удержаний с пенсии. Таким образом оказывается поддержка одной из самых уязвимых и незащищённых категорий льготников, — добавил Данила Михалищев.

Юрист по банкротству граждан Анастасия Губа считает, что эти изменения носят положительный характер, так как в данный момент у пожилых людей с пенсии могут удерживать 50% и на руках остаётся всего около 5000. Такое случается и с работоспособным населением, чья заработная плата не превышает прожиточного минимума.

— Также благодаря этим изменениям у должников, чья пенсия и заработная плата не превышают прожиточный минимум, будет возможность воспользоваться бесплатной процедурой банкротства. Правда, в том случае, если у них в собственности нет какого-либо имущества и долг не превышает 500 тыс. рублей, — рассказала Анастасия Губа.

Авторы Нина Важдаева