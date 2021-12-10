Тотальный передел: Кому с 1 января поднимут зарплаты и чем необычна эта прибавка С 1 января во многих компаниях ожидается повышение зарплаты. Сотрудников могут ждать сюрпризы, так как на рынке труда наметился неожиданный тренд. Кому и на сколько прибавят зарплату? 9 декабря, 21:40 Фото © ТАСС / Терещенко Михаил

На сколько вырастут зарплаты в бюджетной сфере

С 1 января 2022 года повысят минимальный размер оплаты труда. МРОТ составит 13 890 рублей. Соответственно, будут повышены все заработные платы, которые рассчитываются исходя из этого показателя.

— Сказать о том, кому и на сколько будет увеличен заработок, сложно, так как, несмотря на то что МРОТ и устанавливается на уровне государства, дальнейшие расчёты заработных плат производятся различными ведомственными актами на федеральном, региональном, муниципальном уровне, а также внутренними положениями организаций. Речь идёт не о фиксированной зарплате, а в большей степени о средних значениях, которые существуют в той или иной отрасли, профессии, — пояснила юрист по экспертным заключениям "Европейской юридической службы" Ирина Белова.

Кроме того, в следующем году повысят зарплаты российским бюджетникам, работающим в определённых сферах. На эти цели из бюджета выделено 12 млрд рублей. Зарплаты повысят учителям, врачам, преподавателям вузов, представителям науки и культуры.

Юрист, основатель и СЕО консалтинговой группы VvCube Вадим Ткаченко пояснил, что не все прибавки будут сделаны с 1 января. Индексация зарплат у многих бюджетников проходит в октябре.

— Так, в 2022 году возобновится индексация зарплат госслужащих. Запланирована она на 1 октября и составит 4%. Это коснётся всех категорий работников федеральных государственных учреждений, а также судей, прокурорских работников, сотрудников СК, федеральных государственных гражданских служащих и других категорий работников федеральных государственных органов. Также стоит отметить, что в связи с повышенной нагрузкой на сферу здравоохранения в последние два года было много разговоров о повышении зарплаты медицинским работникам, и можно ожидать выполнения соответствующих обещаний. Кроме того, их коснётся и индексация зарплат, как и учителей, и других работников бюджетных учреждений, — пояснил Вадим Ткаченко.

Уже приняты региональные бюджеты. Они предусматривают повышение зарплаты учителей, врачей и ещё нескольких категорий бюджетников с 1 января 2022 года. Размер прибавки различается в зависимости от региона и может составлять порядка 10–20% от оклада.

На сколько прибавят зарплату сотрудникам коммерческих компаний

Более половины россиян рассчитывают на увеличение заработка в 2022 году. При этом менее трети работодателей готовы это сделать, имеют такую возможность и намерения. Несмотря на усиление инфляции и, например, на снижение числа трудовых мигрантов. Такие цифры приводит главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

По его словам, экономика и бизнес пока не восстановились окончательно от коронавирусного кризиса. Но ВВП за три квартала 2021 года повысился на 4,6% от минимальных показателей того же периода 2020 года. Это следует из данных Росстата.

— Тем временем номинальная начисленная зарплата поднялась, казалось бы, в два раза больше. За этот период она выросла на 9,3%. Однако реальная с учётом инфляции зарплата увеличилась лишь на 3%. Таким образом, оплата труда отстаёт даже от относительно невысокого роста экономики. Это явное свидетельство сложностей в сфере труда. На следующий год тенденция, вероятно, не улучшится. Экономический рост будет ниже, чем в восстановительном 2021 году. Он предполагается не выше 2–3%. Соответственно, вряд ли стоит ожидать и кардинальных изменений в зарплатах, — считает Марк Гойхман.

В то же время, отметил аналитик, можно выделить несколько отраслей, где зарплаты вырастут довольно заметными темпами. Рост доходов тут зафиксировали уже в этом году. Так что в следующем тренд продолжится и станет более заметным.

— Прежде всего зарплаты вырастут в тех отраслях, которые получают преимущество от более высокого спроса на свои товары и услуги. Так, выше средних 9,3% поднялась за три квартала 2021 года зарплата в таких сферах, как финансовая и страховая деятельность — 12,1%; розничная торговля — 15,2%; строительство — 14,5% (здесь, очевидно, сыграла свою роль нехватка мигрантов); добыча угля — 13,7% и даже производство кожи и изделий из неё — 16,6%, — отметил Марк Гойхман.

В следующем году эта тенденция продолжится. Рост зарплат здесь может составить порядка 20% по ряду направлений. В то же время стоит учитывать, что в одной и той же компании размер прибавки может заметно различаться в зависимости от должности и квалификации сотрудника. Чем большими компетенциями он обладает, тем больше может быть рост зарплаты. Это связано с тем, что на рынке труда обостряется конкуренция за квалифицированные кадры.

Таким образом, в следующем году усилится борьба работодателей за сотрудников, которые умеют работать на результат. Они смогут рассчитывать на многократные бонусы и прибавки, которые раньше в компании не практиковались. В то же время кадровики ожидают и оптимизации штата. Работодатели скорее готовы платить квалифицированному специалисту в два-три раза больше, чем содержать несколько, но малоэффективных сотрудников. Ещё один тренд — это рост популярности работы на удалёнке. Из-за этого зарплаты в регионах постепенно приближаются к столичным. Работодателям приходится конкурировать за кадры не только с местными компаниями, но и с московскими.

— Повышения зарплат в наступающем году ожидает более 50% трудящихся. Особые надежды на щедрость и ответственность работодателей возлагают наёмные сотрудники с низкими зарплатами в диапазоне от 20 000 до 70 000 рублей. Именно они в первую очередь почувствовали реальную личную инфляцию. Власти это хорошо понимают и дают верный сигнал работодателям, повышая в наступающем году МРОТ на 8,5%, до 13 890 рублей. Вероятнее всего, государственные и муниципальные учреждения повысят зарплаты своим сотрудникам уже с января в диапазоне 5–10%, а для успешных публичных компаний не составит труда её проиндексировать и на 15–20%, — считает топ-менеджер в области финансовых коммуникаций и КОС Андрей Лобода.

По его словам, в трудном положении застывших зарплат по-прежнему останутся наёмные сотрудники частных компаний малого и среднего бизнеса. В этом сегменте распространены зарплаты в конвертах, а повышение официальной зарплаты там происходит весьма редко и символично.

Авторы Нина Важдаева