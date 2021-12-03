С 1 января вводятся новые правила оформления и получения пенсий: Как изменятся выплаты и сколько они составят С 1 января пенсионеров ждёт очень много новшеств. В частности, многие смогут получать больше, а порядок получения выплат станет проще. Как будут назначать пенсии и кому сделают прибавку? 2 декабря, 21:40 Фото © ТАСС / Владислав Шатило

Ведущий юрист "Европейской юридической службы" Оксана Красовская рассказала, что с 1 января пенсионеров ждут существенные изменения. Причём затронут они практически всех пожилых людей.

В частности, упрощается порядок назначения пенсии по предложению центра занятости. По закону, если специалисты не смогли трудоустроить безработного, ему могут предложить досрочно выйти на заслуженный отдых. Для этого у человека должен быть достаточно большой трудовой стаж. Для мужчин — не менее 25 лет, а для женщин — не менее 20 лет. Есть и ряд других критериев, которым должен соответствовать безработный. Если они соблюдаются, то он может выйти на пенсию на два года раньше положенного срока. Выплаты начнут делать автоматически. Заявление не потребуется.

Как следует из новых правил выплаты пенсий, человек может попросить о перечислении недополученной им в текущем месяце суммы пенсии на свой счёт в банке. Об этом можно будет сообщить в заявлении о доставке пенсии. Речь идёт о людях, которые изъявили желание получать пенсию через почту или другую организацию, которая занимается доставкой. Если человек не получил деньги лично, то ему их переведут на счёт. Об этом рассказал вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству, член генерального совета "Деловой России" Владимир Кузнецов.

— Также новые правила дают возможность получить пенсию раньше текущего месяца. Это касается людей, проживающих на территории, где введён режим ЧС. Кроме того, с 1 января автоматически будет назначаться страховая пенсия по старости. Для этого потребуется лишь подать заявление через портал госуслуг. Впрочем, эти изменения не коснутся военнослужащих и космонавтов, которые имеют право на одновременное получение пенсии за выслугу лет или пенсии по инвалидности. Автоматически пенсию будут начислять людям со страховым стажем не менее 15 лет и с величиной индивидуального пенсионного коэффициента не менее 30, — отметил Владимир Кузнецов.

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По его словам, важным новшеством является освобождение от удержаний по судебным листам из пенсий пожилых россиян, официально признанных банкротами.

— В целом новый порядок содержит множество интересных новшеств, с которыми следует ознакомиться в полном объёме и которые, считаем, являются достаточно актуальными, а также закрывающими многие вопросы, ранее возникавшие в данной сфере (как, например, получение пенсии наследниками умершего лица), — добавил Владимир Кузнецов.

В частности, по новым правилам территориальный орган ПФР по запросу нотариуса сможет выдать справки о суммах пенсии, не полученных при жизни пенсионером, его возможным наследникам. Если, конечно, они подадут соответствующее заявление. Кроме того, отделения ПФР смогут направить справку непосредственно нотариусу. Причём сделать это можно будет в том числе в форме электронного документа.

Также в беззаявительном порядке будет устанавливаться социальная доплата. Начислять её будут с того дня, когда назначена пенсия, но во всех случаях не ранее чем со дня возникновения права на эту доплату. Никаких документов для получения этих денег предоставлять не нужно.

— Ещё одно новшество с 1 января касается инвалидов. Страховая пенсия по инвалидности будет назначаться с того дня, когда человека признали инвалидом. И тоже автоматически. Будут учитываться в том числе сведения, которые есть в федеральном реестре инвалидов. В законе также определены сроки по вынесению решения о назначении пенсии — не позднее пяти рабочих дней со дня поступления необходимых сведений, — добавила Оксана Красовская.

Изменится и порядок перевода на пенсию по старости с пенсии по потере кормильца. Когда пенсионеру исполняется 80 лет, ему устанавливается повышенная фиксированная выплата в двойном размере. Но, так как пенсионер получает пенсию по потере кормильца, ему это повышение невозможно получить. Сначала необходимо перейти на свою пенсию по старости. Об этом рассказала партнёр юридической компании PG Partners Светлана Петрикова.

— С учётом изменений, вступающих в силу с 1 января 2022 года, это произойдёт автоматически. Если пенсия по старости будет выше с учётом прибавки, то человек начнёт получать её, — пояснила Светлана Петрикова.

Отделение Пенсионного фонда РФ (ПФР). Фото © ТАСС / Владислав Шатило

Также с 1 января орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, будет оказывать содействие в получении документов, необходимых для назначения выплат. Такую помощь можно было получить и раньше, но не всегда.

— Коснутся изменения и пенсионеров, которые проживают в сельской местности и отработали там не менее 30 лет. Они получают надбавку в размере 25% от фиксированной выплаты к страховой пенсии. Если человек переезжает в город или его поселение теряет статус сельского, то надбавку снимают. С 1 января этого не будет. Человек будет получать её даже после переезда в город, — рассказала Оксана Красовская.

Кроме того, женщин старше 40 лет и мужчин старше 45 лет будут информировать о суммах средств их пенсионных накоплений и правах на выплаты. Также будет предоставляться информация о предполагаемом размере страховой пенсии по старости.

Малообеспеченные неработающие пенсионеры могут получать социальную доплату к пенсии до прожиточного минимума, установленного в регионе. В большинстве регионов с 1 января прожиточный минимум увеличивается.

Так, в Москве пенсионерам, которые имеют постоянную регистрацию и проживают в столице более десяти лет, доплата будет производиться до 21 193 рублей. Людям, которые получают пенсии в минимальных размерах, но не имеют постоянной регистрации (а только временную) или имеют, но не прожили в городе десять лет, доплата будет производиться до 14 009 рублей.

— В Московской области также повысится прожиточный минимум для пенсионеров с 10 648 рублей до 12 146, в Санкт-Петербурге — с 10 280,30 до 10 688,10, в Ленинградской области — с 9620 до 10 618, в ХМАО — с 13 236 до 14 562, в Ненецком автономном округе — с 19 353 до 19 873, в Республике Башкортостан — с 9605 до 9845, — перечислила Оксана Красовская.

Авторы Нина Важдаева