С 1 января вырастут пособия: Сколько они составят и кто получит повышенные доплаты Со следующего года увеличится размер многих пособий. Какие выплаты повысят, кому они положены и как их получить? 17 ноября, 21:40 Фото © ТАСС / Валерий Матыцин

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства о размерах минимальной и максимальной величин пособия по безработице на 2022 год. Из него следует, что с 1 января 2022 года меняется размер пособий по безработице. Минимальная сумма составит 1500 рублей, максимальная в первые три месяца — 12 792 рубля, а в следующие три месяца — 5000.

— Для предпенсионеров максимальный размер — 12 792 рубля, а минимальный — 1500 рублей. Также планируется с 1 января 2022 года повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 13 617 рублей в месяц. Проект закона был рассмотрен в первом чтении депутатами, — рассказала ведущий юрист "Европейской юридической службы" Оксана Красовская.

После увеличения МРОТ будут пересчитаны размеры и всех пособий, которые от него зависят. В том числе и минимальные выплаты по беременности и родам.

— Пособие по беременности и родам рассчитывается по принципу больничного листа. Берётся совокупный доход за последние два года, предшествующие году расчёта. Например, в 2022 году будут браться данные за 2020–2021 годы. Далее этот доход делится на 731 и умножается на количество дней отпуска по беременности и родам для женщины. При обычной беременности отпуск по беременности и родам длится 140 дней, при осложнённой (в том числе учитывая кесарево сечение) — 156 дней, при многоплодной беременности — 194 дня, — пояснила партнёр юридической компании PG Partners Светлана Петрикова.

По её словам, для тех женщин, которые не работали в 2020–2021 годах, или для ИП, которые платили добровольные взносы в ФСС, пособие по беременности и родам будет рассчитываться исходя из МРОТ. Это минимально возможная сумма, на которую можно претендовать. Таким образом, подсчитала Светлана Петрикова, минимальная сумма пособия по беременности и родам будет составлять примерно 62 580 рублей за 140 дней, 69 732 рубля — за 156 дней и 86 718 рублей — за 194 дня.

Оксана Красовская обратила внимание, что с 1 января 2022 года будет произведена индексация пенсии неработающим пенсионерам, которые получают страховые пенсии по старости и по инвалидности, а также страховую пенсию по потере кормильца. Выплаты планируется проиндексировать в размере 5,9%. Социальные пенсии будут проиндексированы в апреле 2022 года.

Кроме того, с 1 января 2022 года в Москве величина городского социального стандарта минимального дохода неработающих пенсионеров вырастет до 21 193 рублей. То есть пенсионеры, которые имеют постоянную регистрацию и проживают в Москве более десяти лет и у которых сам размер пенсии ниже городского социального стандарта, получат доплату до 21 193 рублей. Людям, которые получают пенсии в минимальных размерах, но не имеют постоянной регистрации (только временную) или имеют, но у них нет десяти лет проживания, доплата будет производиться до 14 009 рублей.

— Также будут проиндексированы в Москве различные выплаты льготникам, пособия на детей, выплаты многодетным. В других регионах тоже вырастет размер социальной помощи. Так, в Тульской области с 1 января повысят выплаты на детей, находящихся под опекой. Это ежемесячная выплата опекуну (попечителю) и приёмному родителю на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Суммы зависят от возраста ребёнка, — рассказала Оксана Красовская.

На детей от 0 до 6 месяцев будет выплачиваться 10 923,19 рубля; от 6 до 12 месяцев — 15 638,66; от 12 до 18 месяцев — 13 220,11; от 18 месяцев до 3 лет — 12 158,71; от 3 до 7 лет — 14 261,52; от 7 до 11 лет — 19 477,28; от 11 до 18 лет — 21 054,65.

В Челябинской области с 1 января вырастет размер социальной помощи многодетным семьям, которые являются получателями выплаты на третьего ребёнка до трёх лет. Эти деньги выплачиваются и в том случае, если ребёнок старше 18 лет завершил обучение в образовательной организации по очной форме и в течение трёх месяцев после завершения учёбы поступил в образовательную организацию по очной форме обучения.

Повысят местные выплаты и в ряде других регионов. Точную информацию можно получить в органах соцзащиты по месту жительства и на портале "Госуслуги".

Авторы Нина Важдаева