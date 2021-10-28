С 1 января вырастет размер пенсий: Какие доплаты сделают регионы и кто их получит В конце октября стало известно, на сколько вырастут региональные доплаты к пенсии. Кто получит прибавку с 1 января, в каком размере и что нужно учесть, чтобы получить больше? 27 октября, 21:40 Фото © ТАСС / Алексей Павлишак

С 1 января 2022 года проиндексируют выплаты неработающим пенсионерам. Планируется на 5,9% повысить страховые пенсии по старости и по инвалидности, а также страховую пенсию по потере кормильца.

— Кроме того, пожилые люди могут получать социальную доплату к пенсии до прожиточного минимума, установленного в регионе. Право на неё имеют те, кто уже не работает. К тому же общая материальная обеспеченность человека с учётом всех доплат и пособий должна быть ниже прожиточного минимума. С 1 января он увеличивается в большинстве регионов, — рассказала ведущий юрист "Европейской юридической службы" Оксана Красовская.

Так, в Москве пенсионерам, которые имеют постоянную регистрацию и проживают в столице более десяти лет, доплата будет производиться до размера 21 193 рублей. Бывает, что у человека пенсия маленькая, но есть только временная регистрация в столице, а не постоянная. Ещё один вариант — пенсионер имеет постоянную регистрацию, но меньше десяти лет. В этом случае доплата будет производиться до 14 009 рублей.

— В Московской области также повысится прожиточный минимум пенсионеров с 10 648 рублей до 12 146 рублей, в Санкт-Петербурге — с 10 280,30 рубля до 10 688,10 рубля, в Ханты-Мансийском автономном округе — с 13 236 рублей до 14 562 рублей, в Ненецком автономном округе — с 19 353 рублей до 19 873 рублей, — пояснила Оксана Красовская.

Существенные изменения ждут пенсионеров и в вопросах, связанных с самой процедурой назначения и получения выплат. Так, упрощается порядок назначения пенсии по предложению центра занятости. Обычно такое решение принимается, если человек долго не может трудоустроиться. Если безработный соглашается с назначением пенсии, то там сразу же направляют соответствующее обращение в ПФР. Разумеется, досрочно выйти на заслуженный отдых могут не все. Речь идёт о людях, которым до пенсии по возрасту оставалось менее двух лет.

— Стоит обратить внимание, что выплата назначается со дня выдачи предложения органа службы занятости о досрочном назначении пенсии. Получателю заявление писать не нужно, — уточнила Оксана Красовская.

Кстати, никаких документов для назначения социальной доплаты пенсионеру тоже не нужно будет предоставлять. Есть изменения, которые касаются получения выплат для инвалидов. Так, страховая пенсия по инвалидности назначается со дня признания человека инвалидом. Причём тоже автоматически, без заявления.

— Ежемесячно Пенсионный фонд будет проверять, не устроился ли пенсионер на работу. Если он начнёт получать зарплату, то доплата также автоматически перестанет начисляться. Правда, только до тех пор, пока человек будет официально трудоустроен. Затем выплату возобновят, — уточнила партнёр юридической компании PG Partners Светлана Петрикова.

Оксана Красовская пояснила, что в законе также определены сроки по вынесению решения о назначении пенсии. Они составляют не более пяти рабочих дней со дня поступления сведений из реестра о признании человека инвалидом. После этого можно получать социальную пенсию по инвалидности или страховую, если есть стаж работы.

Светлана Петрикова отметила, что есть изменения для людей, которые получают пенсию по потере кормильца. После того как человеку исполняется 80 лет, фиксированная выплата для него увеличивается вдвое. Если он получает пенсию по потере кормильца, то иметь эту прибавку не может. Она предусмотрена только для пенсии по старости. Впрочем, этот вопрос можно решить. Достаточно перейти с пенсии по потере кормильца на пенсию по старости.

— С 1 января 2022 года уже не нужно будет обращаться в ПФР и подавать заявление. Перевод на страховую пенсию сделают автоматически. Сразу же после того, как человеку исполнится 80 лет. Кроме того, с 1 января орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, будет оказывать содействие в получении документов, необходимых для назначения выплат. Конечно, такая помощь была и раньше, но не всегда. Например, людям, которые приехали из бывших республик СССР, приходилось самостоятельно запрашивать нужные бумаги, — отметила Оксана Красовская.

Также установлено, что если пенсия была назначена без учёта определённых документов и в результате выплаты были занижены, то перерасчёт сделают автоматически. Это произойдёт в том случае, если пенсионер позже предоставит доказательства того, что ему недоплачивали. Например, сможет доказать дополнительный стаж или статус в прошлом.

Отдельно стоит отметить пенсионеров, которые проживают в сельской местности. По закону, если человек отработал в деревне не менее 30 лет, ему устанавливается повышенная фиксированная выплата к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности. Составляет эта надбавка 25%. Правда, выплачивают повышенную пенсию только тем, кто остался жить на селе. Если человек переезжает в город или же деревня входит в состав города, то статус жителя сельской местности теряется. Вместе с ним снимается и надбавка к пенсии. С 1 января 2022 года эта ситуация изменится. Пенсионер в любом случае будет получать заработанную надбавку. Даже если уедет из села в город.

Напомним, что в следующем году неработающие пенсионеры будут получать в среднем 18 521 рубль в месяц, в 2023-м — 19 477 рублей, в 2024-м — 20 469 рублей.

Авторы Нина Важдаева