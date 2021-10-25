В ноябре начнут выдавать новые субсидии и компенсации: кто получит льготы и в каком размере Приближается период нерабочих дней и обязательного перевода на удалёнку части сотрудников. При этом многие могут получить определённые льготы. Кому положены субсидии, доплаты и компенсации? 24 октября, 21:40 Фото © Shutterstock

В ноябре возобновятся государственные программы льготного кредитования и грантовой поддержки бизнеса в условиях распространения коронавируса. Этот вопрос на совещаниях с профильными организациями уже обсудил первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов.

В частности, в рамках льготной программы с ноября по декабрь 2021 года компании малого и среднего бизнеса смогут взять кредиты по ставке 3% годовых. Остальное субсидирует государство.

Более того, в течение первого полугодия заёмщик не будет выплачивать основной долг и проценты по кредиту. Во втором полугодии он сможет делать выплаты равными долями ежемесячно.

Предполагается, что кредиты на суммы до 300 млн рублей с государственными гарантиями будут выдаваться сроком до 18 месяцев. Это коснётся организаций, которые ранее участвовали в программе "ФОТ 2.0". Аналогичные условия предусмотрены для предприятий малого и среднего бизнеса, открытым позднее 1 июля 2020 года. Правда, они должны выполнить главное условие программы — сохранить не менее 90% работников.

Кроме того, получить поддержку смогут юридические лица и ИП, работающие в тех отраслях экономики, которые менее всего восстановились после начала пандемии коронавируса. Среди них общепит, культура, спорт и развлечения, а также сфера организации мероприятий и туристический бизнес.

Кроме того, малый бизнес из пострадавших отраслей получил право на единовременную выплату в размере 1 МРОТ на 1 работника. Для этого нужно подать заявку на грант. Сделать это можно будет дистанционно через Федеральную налоговую службу с 1 ноября по 15 декабря. Выплаты начнут перечислять с 15 ноября по 31 декабря.

— Президент уже поручил как правительству, так и губернаторам регионов предоставить меры поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, а также социально ориентированным некоммерческим организациям, которые пострадали от ухудшения эпидемиологической обстановки. Пока ещё прошло очень мало времени. Соответственно, вскоре должны быть определены дополнительные меры поддержки, — рассказал ведущий юрист Европейской юридической службы Павел Семибогатов.

Он напомнил также о мерах поддержки, разработанных Правительством РФ чуть раньше. Так, малый и средний бизнес может получить субсидии, если после 1 августа оперативный штаб наложил ограничения на их работу, чтобы предупредить распространение инфекции. Таким образом, компании могут компенсировать часть убытков. Для того чтобы получить субсидию, нужно подать в налоговую инспекцию соответствующее заявление; находиться в реестре субъектов МСП на 10 июля 2021 года. Кроме того, с этой даты в ЕГРЮЛ или ЕГРИП основной вид деятельности должен быть указан из перечня отраслей, которые требуют поддержки из-за коронавируса.

— Важно также не находиться в процессе ликвидации или банкротства. Не должно быть и решения о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ. Индивидуальный предприниматель на дату направления заявления должен быть действующим и стоять на учёте в инспекции. Не должно быть и долгов по налогам, — уточнил Павел Семибогатов.

Кроме того, кабмин направит дополнительно более 14,5 миллиарда рублей на компенсацию платежей по ипотечным кредитам многодетных семей. Об этом сообщил Михаил Мишустин.

Премьер-министр напомнил, что государство помогает полностью или частично погасить ипотеку семьям, где воспитывается трое и больше детей. Причём если самый младший ребёнок родился после 1 января 2019 года. Увеличение финансирования программы поможет 32 тысячам родителей.

Многодетным семьям могут списать до 450 тысяч рублей по ипотеке. Чтобы получить выплаты, нужно обратиться в банк, который выдал кредит.

— Стоит отметить, что в грядущие нерабочие дни работникам необходимо выплатить зарплату в обычном размере. Нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября 2021 года не являются основанием для снижения зарплаты. Но при этом те, кто работает в нерабочие дни, не могут претендовать и на повышенную оплату труда. Зато если человек работал в выходные 30, 31 октября и 6, 7 ноября, а также праздничные дни 4 и 5 ноября, то согласно ст. 153 Трудового кодекса РФ работа во внеурочные часы оплачивается как минимум в двойном размере. Допустим, в среднем вы получаете 3000 рублей в день, за работу в праздничный день вам должны заплатить минимум 6000 рублей. Двойная ставка — минимальная регламентированная ТК РФ выплата. На деле вы можете получить и больше, всё зависит от договоренностей с работодателем, — рассказал старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Петр Гусятников.

По закону оплата в выходные и праздничные дни производится за фактически отработанное время. То есть если сотрудник отработал неполную смену (8 часов или столько, сколько предполагает обычный график), а, скажем, 3 часа, то в повышенном размере будут оплачены только 3 часа, а не полный рабочий день.

— Также по желанию работника вместо дополнительной оплаты ему может быть предложен выходной день в другое время. Фактически нерабочими у нас будут всего три дня с 1 по 3 ноября, все остальные — выходные и праздничные, — отметил Петр Гусятников.

Кроме того, в конце октября стало известно, что многие регионы стали продлевать срок предоставления дополнительных выплат медикам, работающим с коронавирусными больными. Деньги будут перечислять до декабря этого года.

Если же из-за распространения коронавируса возникнут проблемы с падением доходов, то можно рассчитывать на целый ряд мер социальной поддержки. Среди них и дополнительные выплаты на детей, и субсидии на оплату услуг ЖКХ, и разовая помощь на региональном уровне.

Кроме того, Михаил Мишустин объявил о расширении программы льготной ипотеки. Она теперь коснётся и частных домов. Программа запущена как одна из мер поддержки людей и строительной отрасли. Получить льготный кредит можно только на покупку квартир в новостройках. Ставка по нему установлена на уровне 7% годовых.

С этого момента такие же условия будут действовать на ипотеку в сфере индивидуального жилищного строительства. Взять кредит сможет немало людей, которые хотят жить в собственном доме.

Более того, в рамках программы "Дальневосточная ипотека" молодые семьи из моногородов смогут покупать квартиры по льготным ставкам не только в новостройках, но и на вторичном рынке.

Авторы Нина Важдаева