Началось бесплатное подключение к газу: К чему нужно приготовиться жильцам, сколько и за какие работы придётся доплатить В понедельник вступили в силу новые правила подключения участков к газу. Что нужно учитывать жильцам, чтобы воспользоваться программой, какие работы проведут бесплатно, а какие за деньги? 18 октября, 11:34 Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

Новые правила газификации земельных участков утверждены соответствующим постановлением правительства. Там сказано, что сейчас работы начнутся в посёлках, где уже проложены магистрали.

Есть много населённых пунктов, по которым идёт газопровод. Проложили его за счёт бюджета. Только вот от трубы до каждого дома подключение проводилось уже за деньги собственников жилья. Не у всех они были. В результате, газ в населённом пункте появился, но не во всех домах. Люди продолжали отапливать помещения углём и дровами, а также покупали газовые баллоны для плит. Теперь эта проблема будет решена.

Чтобы провести топливо до участка, нужно оставить заявку через "Госуслуги", в МФЦ или в личном кабинете на сайте газораспределительной организации. К ней надо приложить несколько документов. Это свидетельство о собственности на дом, ситуационный план и топографическая карта.

— Сроки проведения работ будут зависеть от того, как далеко дом находится от газораспределителя. При этом нужно обратить внимание, что данное нововведение затрагивает только те домовладения, которые используют газ для личных нужд. При использовании в коммерческих целях такая услуга бесплатно предоставляться не будет, а цены нужно узнавать у газораспределительной организации, — пояснил руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган.

Напомним, что по закону о бесплатной газификации первый этап программы планируется провести до 2023 года, а второй — до 2030-го. За прокладку газопровода до границ земельного участка отвечает единый оператор газификации. Комплексный договор на подключение будут заключать по принципу "единого окна".

— По пятилетней программе развития газоснабжения и газификации в 67 регионах России уровень газификации страны вырастет до 74,7%. Это очень солидный показатель. Голубое топливо должно дойти до малых городов, посёлков, деревень и, возможно, дачных посёлков в густонаселённых сельских территориях страны. Процессы газификации для государства могут быть дорогими, долгими, трудными. Но это вполне реальная задача с разумным и реальным бюджетом, — пояснил топ-менеджер в области финансовых коммуникаций и КСО Андрей Лобода.

По его словам, расходы на газификацию до границ земельного участка берёт на себя государство. Собственникам нужно только отложить относительно небольшие (по сравнению с газификацией) деньги или начать собирать их уже сегодня. Им предстоят расходы на работы по проектированию и строительству газопровода внутри участка, на приобретение газоиспользующего оборудования на свой выбор (счётчик, котёл, плита, бойлер), на поставку газа, а также на техническое обслуживание оборудования.

При этом экономия на коммунальных платежах будет приличной. Зимой в частном негазифицированном доме счёт за электричество за один зимний месяц достигает 14 000–20 000 рублей по сельскому тарифу. По оценкам Андрея Лободы, использование газа сократит расходы за отопление как минимум в 100 раз.

— Люди получают доступ к газораспределительным сетям без привлечения их средств. Население не обязано сдавать деньги на создание новых магистральных трубопроводов. Каждый регион разрабатывает единый план социальной газификации. В нём определяются география охвата и сроки реализации программы. Никаких неприятных неожиданностей и подвохов ждать не стоит. Определены сроки, стандарты, методы расчета стоимости выполнения работ по подаче газа на газоиспользующее оборудование в доме, — добавил Андрей Лобода.

Заместитель руководителя ИАЦ "Альпари" Наталья Мильчакова обращает внимание ещё на несколько нюансов. Во-первых, пока программа бесплатной газификации частных домов распространяется только на 15 субъектов Федерации. Во-вторых, необходимо, чтобы в населённом пункте, где находится дом или дача, уже имелся работающий магистральный газопровод, к которому вас будут подключать. Даже если он есть, то для бесплатного подключения к газу необходимо, чтобы участок, на котором находится дом или дача, был удалён от него не более чем на 200 метров.

— В-третьих, нужно понимать: хотя формально площадь вашего жилья не имеет значения для бесплатной газификации, но фактически — имеет. То есть дом будут подключать, только если вы будете потреблять не более семи кубометров в час. Считается, что этого достаточно, чтобы обогреть здание площадью не более 300 квадратных метров. Значит, площадь здания для бесплатной газификации тоже имеет значение. В-четвёртых, и это самое главное, бесплатно газ проведут только до участка. Непосредственно дом (дачу) собственник будет газифицировать самостоятельно. И, конечно, платно. Таким образом, порядка 50–100 тысяч рублей заплатить за газификацию придётся. Но если бы в вашем регионе не было программы бесплатной газификации, то затраты составили бы как минимум 200 тысяч рублей, — пояснила Наталья Мильчакова.

Авторы Нина Важдаева