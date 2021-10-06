На рынке труда сменились приоритеты: где быстрее всего растут зарплаты и какие вакансии самые перспективные Этой осенью на рынке труда наметились новые тренды. В частности, растут зарплаты и востребованность обслуживающего персонала и работников в сфере производства. Кого ждёт стремительный рост зарплат? 5 октября, 21:40 Фото © Shutterstock

Какие сейчас профессии самые востребованные

В первой половине осени 2021 года российские компании-работодатели разместили на hh.ru свыше 1 млн вакансий. Сегодня на рынке труда выделяются 7 профессиональный областей с количеством открытых вакансий от 100 тыс.

— Больше всего востребованы менеджеры по продажам (на них приходится каждая четвёртая вакансия в России), рабочий персонал (131 тыс. вакансий), студенты и молодые специалисты без опыта (128 тыс.), ИТ и телекоммуникации (122 тыс.), производственный персонал (111 тыс.), транспорт, логистика (107 тыс.), строительство, недвижимость (100 тыс.), — перечислила руководитель службы исследований hh.ru Мария Игнатова.

Где зарплаты растут быстрее всего

За 9 месяцев 2021 года предлагаемые зарплаты в России выросли на 9%, с 45 728 рублей в январе 2021-го до 49 906 рублей в сентябре 2021-го. Самый большой прирост показали средние доходы представителей медицинских и фармацевтических профессий (+36%, с 37 400 рублей в январе до 50 699 в сентябре). На втором месте — домашний персонал. В этой сфере зарплаты выросли на 20%, с 50 572 рублей до 60 889. Такие данные приводит Мария Игнатова.

На 10% выросли зарплаты в автомобильном бизнесе, науке и образовании. На столько же выросли доходы административного персонала. В большинстве остальных профобластей предлагаемые зарплаты увеличились от 2% до 8%. Кстати, рост был не везде. У ряда специалистов доходы не выросли, а, наоборот, упали. Так, на госслужбе и в сфере безопасности в сентябре работодатели указывают зарплату на 4% меньше, чем в начале года.

— Наибольший прирост в зарплатах сейчас происходит там, где высокий спрос на кадры. Всё по закону рынка. А вакуум рабочих рук сейчас наблюдается в строительной сфере, сфере услуг, ЖКХ и мобильности населения — словом, в отраслях, где традиционно было занято много трудовых мигрантов, которых сейчас из-за пандемии и вызванных ею осложнений с пересечением границы крайне не хватает. Так, только в строительной сфере Минстрой недавно заявлял о нехватке 2 млн рабочих. И зарплаты строителей и мастеров по ремонту растут сейчас быстрее всего. В среднем рост вознаграждений — на 25–30% по сравнению с прошлым годом. Также из-за нехватки трудовых мигрантов, помноженной на возросшую популярность удалённого потребления, растут зарплаты у грузчиков, складских рабочих, курьеров — в среднем тоже на 25%. Да и в целом рынку не хватает линейного персонала и рабочих специальностей, — пояснил директор по развитию бизнеса платформы "Рокет ворк" Сергей Сухоставец.

Любопытно, что если ранее кадровики говорили о дефиците рабочих, то теперь всё чаще упоминается обслуживающий персонал — уборщицы, специалисты технических служб, охранники, официанты.

— Из-за нарастающих темпов цифровизации и быстро меняющегося технологического стека рынок IT сейчас нуждается в дополнительных кадрах — от 500 тыс. до 1 млн человек. А в ближайшую пятилетку в секторе появится ещё как минимум 2 млн вакантных мест. Рынку нужны IT-специалисты, разработчики, аналитики данных и много кто ещё. В целом мы сейчас подходим в период дефицита рабочих рук практически по всем направлениям, вызванного демографической ямой, так что медленно, но верно рынок начнёт поднимать вознаграждения не только синим воротничкам и программистам, но и линейному персоналу. За бортом останутся только бюджетники — их рост по зарплате на этом фоне будет выглядеть скромнее и останется на уровне где-то около размера годовой инфляции, — считает Сергей Сухоставец.

Какие вакансии сейчас самые перспективные

По словам Марии Игнатовой, с точки зрения скорости трудоустройства и количества открытых вакансий сегодня самыми перспективными являются рабочие, производственные и строительные профессии. Востребованы также специалисты в сфере транспорта и логистики, ИТ, медицины, автомобильного бизнеса.

— Для них характерна крайне низкая конкуренция за рабочее место — на уровне двух и менее человек на место. Это повышает шансы не только на трудоустройство, но и на дальнейшее карьерное продвижение, — пояснила Мария Игнатова.

Где можно заработать больше всего

Этой осенью в топ-5 профобластей по уровню предлагаемых зарплат вошли добыча сырья (65 274 рубля), строительство, недвижимость (61 431 рубль), домашний персонал (60 889 рублей), автомобильный бизнес (59 026 рублей), спортивные клубы, фитнес, салоны красоты (55 953 рубля). Такова статистика hh.ru.

Куда поехать работать, чтобы получать больше

По итогам 2021 года сильнее всего номинальная зарплата граждан увеличится в Москве, Тамбовской области, Санкт-Петербурге, в Калмыкии и Забайкальском крае. Темпы её прироста там будут больше 9%. Такой прогноз даёт Минэкономразвития. По данным ведомства, в 2020 году номинальная заработная плата увеличивалась во всех субъектах России.

В 2021 году эта тенденция сохранится. Кстати, по данным Росстата, в январе 2021 года средняя зарплата в Москве составляла 93 тыс. рублей, в Тамбовской области 29 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге 66 тыс. рублей, в Калмыкии 30,5 тыс. рублей, а в Забайкальском крае 45,3 тыс. Худшую динамику заработки граждан покажут в Коми. Там прирост окажется ниже инфляции и составит 4%. При этом в абсолютных величинах самые высокие показатели номинальной заработной платы (свыше 90 тыс. рублей в месяц) ожидаются в Ненецком, Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах, в Москве, Магаданской и Сахалинской областях и в Камчатском крае.

Мария Игнатова тоже отметила, что самые высокие предлагаемые зарплаты в России характерны для труднодоступных регионов Дальнего Востока — Чукотского АО и Магаданской области. На Чукотке в сентябре сразу в 5 профобластях предлагали зарплату от 100 тыс. рублей (ИТ, строительство, производство, управление персоналом, автомобильный бизнес). В Магадане и Якутии почти 100 тыс. рублей готовы платить специалистам в сфере добычи сырья.

Авторы Нина Важдаева