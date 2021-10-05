Нефтяной локдаун: Чем новая волна карантинов обернётся для курса валют Нефтяной рынок лихорадит. Котировки стали снижаться, а затем взлетели вверх, поставив новый рекорд. При этом ситуация с коронавирусом ухудшается, возвращаются локдауны. Как это изменит курс рубля? 4 октября, 21:47 Фото © shutterstock

Почему ОПЕК+ приняла неожиданное решение и что оно значит для нефтяного рынка

4 октября состоялось заседание ОПЕК+, на котором было принято неожиданное для рынка решение. В результате вектор движения цены на нефть снова изменился.

Понедельник начался с того, что стоимость нефти стала снижаться. Казалось, что это ожидаемая коррекция. Тем более что чёрное золото в этом году и так дорожало рекордными темпами. Впрочем, уже во второй половине дня участники рынка смогли увидеть новые рекорды. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2021 года на лондонской бирже ICE (Intercontinental Exchange) стала приближаться к отметке 81 доллар за баррель, а затем и перевалила за неё. Стоимость нефти марки WTI тоже побила рекорд, поднявшись выше 77 за баррель. Это произошло впервые с ноября 2014 года.

— В преддверии заседания мониторингового комитета ОПЕК+ котировки показывали разнонаправленное движение, как и российская валюта, основным драйвером роста которой являются котировки нефти. Если в первой половине дня стоимость нефти снижалась, то во второй — стала расти, — отметил аналитик УК "Альфа-капитал" Денис Бадьянов.

К вечеру стало известно, что участники ОПЕК+ договорились сохранить ранее принятые параметры сделки и не увеличивать дополнительно добычу нефти. Для многих экономистов это решение стало неожиданным. Базовый прогноз основывался всё-таки на повышении добычи.

Принятое решение означает, что в ноябре производство вырастет на 400 тыс. баррелей в сутки. Доля России в увеличении добычи составляет около 100 тыс. баррелей в сутки. Следующая встреча ОПЕК+ назначена на 4 ноября.

После появления новостей о том, что ОПЕК+ не будет увеличивать темпы восстановления производства, цены на нефть марки Brent превысили 81 доллар за баррель. Это произошло впервые с 17 октября 2018 года.

— Сейчас на рынок будут влиять несколько факторов. В мире растёт потребность в энергоносителях (предприятиям, авиакомпаниям нужно больше топлива, чтобы как можно скорее вернуться к допандемийным показателям). Вместе с тем увеличивается и число заражённых коронавирусом, что несёт угрозу новых карантинов, когда нефть опять будет менее востребованна, — отметил Денис Бадьянов.

Нефтяные цены находятся вблизи многомесячных вершин и не испытывают существенных просадок. Стоимость других сырьевых товаров также остаётся на высоких докризисных уровнях, некоторые продолжают дорожать. Эта благоприятная конъюнктура поддерживает большой профицит российского госбюджета, а также позволяет наращивать золотовалютные резервы ЦБ и ФНБ, которые достигли значительного объёма.

— Всё это обеспечивает большой запас прочности финансово-экономической системы России. Поэтому даже серьёзное снижение нефти и другого сырья вряд ли приведёт к существенному и продолжительному ослаблению рубля, в том числе благодаря исполнению бюджетного правила. Ведь оно может начать действовать в обратную сторону, то есть при провале нефтяных цен ниже 40–42 долларов за баррель начинаются продажи инвалюты из ФНБ. Естественно, если снижение нефти и другого сырья будет иметь под собой более долгосрочную фундаментальную основу, свидетельствуя о длительном ухудшении перспектив сырьевого рынка, рубль перейдет к устойчивому ослаблению. Но пока подобные угрозы не актуальны. Более того, факторы роста стоимости энергоносителей усиливаются, — пояснил эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

По словам аналитика, для устойчивости рубля сейчас важнее стабилизация ситуации на биржевых площадках, а не ещё более высокие цены на нефть. Последние, считает Дмитрий Бабин, не только подрывают глобальный экономический рост, но и в конечном счёте могут ухудшить долгосрочные перспективы сырьевого рынка, поскольку он пострадает от проблем в мировой экономике.

Какие перспективы ждут курс валют

Поддержку нефтяным котировкам оказывают также возросшие более чем на 300% цены на газ, торгующийся около 1200 долларов за тысячу кубометров. Это положительно сказывается на спросе на нефть, заставляя потребителей переходить на мазут и прочие нефтяные продукты для выработки электроэнергии и прочих нужд производства. На этот момент обратил внимание аналитик ГК "Финам" Андрей Маслов.

— Что касается российской валюты, то, безусловно, потенциальное снижение цен на нефть может оказать давление на рубль. Однако небывалый рост цен на газ и возможное смягчение квот по добыче нефти скорее положительно влияют на российскую валюту, удерживая её в уже привычном коридоре 72–74 рубля за доллар. Также стоит отметить, что немаловажную роль играет и бюджетное правило России, которое снижает зависимость курса рубля от колебаний нефтяных цен, — отметил Андрей Маслов.

По его оценкам, на данный момент ситуация на валютном рынке относительно стабильна, а геополитический фактор довольно давно не проявлял себя. По его прогнозам, курс в ближайшее время составит 72–74 рубля за доллар и 84–86 рублей за евро.

Рост цены на нефть продолжает оказывать рублю и другим "нефтяным" валютам поддержку, позволяя им не замечать значительного укрепления американского доллара к корзине твёрдых валют стран G7. Такое мнение высказал старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман.

— Если сравнить динамику рубля и евро (второй резервной валюты в мире) к доллару США, то мы увидим значительное расхождение. С начала сентября 2021 года курс евро к американскому доллару снизился на 1,7%, а рубль за тот же период не сдал доллару США "ни миллиметра". Интересно, что другие твёрдые валюты, которые по праву считаются наиболее устойчивыми благодаря сильной экономике (швейцарский франк, японская иена, британский фунт), потеряли к доллару в сентябре 2021 года от 1,3% до 2,5%. При этом другие "нефтяные" валюты вроде канадского доллара, норвежской кроны и мексиканского песо в сентябре в среднем снизились к доллару США на 0,5–0,7%, — отметил Александр Розман.

По его словам, всё это говорит о переоценённости российской валюты. Когда именно закончится переоценённость рубля, определить непросто. Очевидно, что ключевыми факторами в этом вопросе могут быть либо цены на нефть, либо новые антироссийские санкции в отношении вторичного госдолга.

— Американским конгрессменам, по всей видимости, сейчас не до России, они пытаются принять бюджет и повысить лимит госдолга. А вот с ценами на нефть история более опасная, потому что их рост через крайне чувствительную тему высокой инфляции напрямую влияет как на экономику, так и на внутреннюю политику США. На горизонте одного-двух месяцев существует очень высокая вероятность того, что российская валюта нивелирует свою переоценённость в 5–7% и снизится к доллару США до 75–77 рублей, — сделал вывод Александр Розман.

Авторы Нина Важдаева