Ускоряются темпы роста цен на бензин: Какие проблемы появились на АЗС и на сколько ещё подорожает топливо На АЗС начали переписывать ценники. В сентябре рекорды била стоимость топлива на бирже, сейчас стал заметен рост в рознице. Какие факторы давят на рынок и стоит ли ждать взрывного роста цен в октябре. 3 октября, 21:40 Фото © Shutterstock

Чем опасна ситуация на топливном рынке

Рост цен на топливо в оптовом звене и в рознице — это отражение того, что в сентябре некоторые НПЗ крупнейших производителей встали на плановые ремонты. Соответственно, появились опасения, что на рынке возникнет дефицит.

— Но говорить о том, что розничные цены догоняют оптовые, нельзя. С начала года цены на топливо на бирже выросли намного сильнее, чем в рознице: АИ-92 подорожал за период январь — сентябрь на 13%, АИ-95 за то же время — на 17%. А розничная стоимость этих двух сортов бензина выросла в стране только на 5%. И проблема в том, что заправки боятся поднимать цены ещё больше, так как это резко ограничит спрос. Пока независимые АЗС только несут убытки — порядка 1,5 рубля с одного литра АИ-95 и около 2,5 рубля с одного литра АИ-92. Поэтому наибольший рост цен перекладывается в более дорогие сорта топлива (АИ-98 и АИ-100), — пояснил руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

Участники топливного рынка говорят, что если такая ситуация сохранится, то это приведёт к сокращению независимых АЗС в стране. Компенсировать убытки в розничном звене продаж могут только ВИНКи (вертикально-интегрированные компании, которые добывают нефть, производят нефтепродукты и продают через свои сети АЗС).

— На топливном рынке ценообразование определяют отчисления государству и растущая потребность в энергоносителях. В литре бензина в рознице примерно 2/3 стоимости — это всевозможные акцизы, сборы, налоги. Они тут же отражаются в цене, потому что и производитель, и ретейл перекладывают эти издержки на плечи потребителя. Непосредственно цена самой нефти, исходного сырья здесь небольшая, но раз нефть резко дорожала в сентябре, логично предположить, что через повышение оптовых цен ранее она теперь дошла и до розницы, — говорит старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

На сколько ещё подорожает бензин

По мнению Артёма Деева, до конца года, вероятнее всего, стоимость бензина вырастет в рамках инфляции. Если считать в целом по году, рост цен не должен превысить за весь 2021 год уровня 7–7,5% (в сентябре инфляция составила уже 7,26%). Значит, по подсчётам аналитика, до конца года рост цен составит порядка 1–1,5 рубля за литр, а в октябре подорожание будет менее 0,5 рубля за литр топлива.

— Повышение цен на бензин может ещё и набирать темп. Притом практически равномерно по всем видам бензина и дизельного топлива. Наглядным антипримером сейчас служат цены на авиационный керосин. Они достигали 52 тыс. рублей за тонну, находясь намного выше уровней до пандемии. Чтобы решить проблему, нужно напрямую ограничить экспорт для каждого российского производителя жёсткими квотами строго пропорционально реализации ими же бензина на бирже и на заправках своей страны. Если подобные меры до конца года не будут приняты, то в результате, если не в октябре, то к середине зимы мы получим на всех заправках страны цены уже не на 25 или 50 копеек, а на 1,5–2 рубля выше нынешних, — считает шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв.

По мнению Анны Бодровой, в октябре, скорее всего, цены на топливо продолжат расти. В среднем по месяцу она ожидает прибавки на 0,5–2%. По итогам года аналитик прогнозирует рост цены на бензин в пределах 8–10%.

— В августе и сентябре ускорилась годовая инфляция. На этом фоне останется диспропорция розничных и оптовых цен. Оптовая стоимость топлива с начала года повысилась более чем на 25%. Это осложняет работу небольших заправок. В такой ситуации доля рынка вертикально интегрированных нефтяных компаний продолжит рост. При этом частные небольшие АЗС давно торгуют топливом в убыток, — отметил топ-менеджер в области финансовых коммуникаций, экономист Андрей Лобода.

Он напомнил, что с 1 января средняя по России цена бензина марки АИ-95 выросла с 48,85 рубля до 49,99 рубля, АИ-92 — с 42,65 рубля до 45,49. Это значит, что с учётом официальной инфляции, превышающей 7% в годовом исчислении, цены на бензин беспрепятственно могут подрасти на 2–3%. Причём произойдёт это уже к середине осени. Литр марки АИ-95 может подорожать до 51,5 рубля, а марки АИ-92 — до 46,30 рубля. Тем не менее аналитик считает, что взрывного роста цен на заправках не будет. Так или иначе, но правительство всё равно будет сдерживать темпы подорожания топлива. Вопрос лишь в том, насколько эффективными окажутся предпринятые меры.

Авторы Нина Важдаева