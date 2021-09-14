Попали под раздачу: От каких кредитных карт экономисты рекомендуют отказаться и как сократить выплаты банку Осенью продолжится рост процентов по кредитным картам. Такой вывод делают экономисты. Они советуют отказаться от определённых кредиток. Когда карту лучше закрыть, а когда она поможет сэкономить? 13 сентября, 21:40 Фото © Getty Images

Почему проценты по кредитным картам растут опережающими темпами

В начале сентября средняя стоимость обслуживания кредитных карт достигла пятилетнего максимума. Такова статистика БКИ "Эквифакс". Сейчас полная стоимость кредитов (ПСК) по картам достигла 30% годовых. Для сравнения — ещё в июне она была на уровне 24,2%.

Рост начался летом и, по оценкам экономистов, продолжится осенью. Для такого прогноза есть все основания. Особенно если учесть, что в эту пятницу Центробанк пятый раз подряд поднял ключевую ставку. Теперь она составляет 6,75% годовых. Соответственно, и кредиты становятся дороже.

— Главное, что нужно знать про кредитные карты, что это особый банковский продукт, который в меньшей степени реагирует на движения регулятора относительно ключевой ставки. Колебания средней ставки могут не совпадать с тем, как двигаются проценты по другим видам кредитов, будь то ипотека, автокредиты или потребительские займы, — рассказал сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

По его словам, сейчас ставки по кредитным картам растут из-за того, что это самый высокорисковый продукт для банков и по нему больше всего просрочек и невозвратов. Кроме того, закредитованность населения. Соответственно, банки компенсируют риски через повышение процентной ставки по картам.

— Стоимость денег, предоставляемых в рамках кредитного лимита по карте, всегда была выше процентов по обычному займу. Сейчас в этом сегменте появился дополнительный драйвер роста. Финансовые институты вынуждены закладывать в стоимость таких займов собственные возросшие регуляторные издержки, связанные с повышением отчислений в резервный фонд, — пояснил преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий.

Однако, по его словам, помимо объективных, не зависящих от каждой конкретной кредитной организации обстоятельств, со стороны банковского сообщества присутствует и определённое лукавство. Увеличение процентов по картам не требует заключения дополнительного соглашения и малозаметно для клиентов (пока не происходит реальное начисление долга). Это позволяет банкам быстро менять условия потребительского займа, не занимаясь непосредственным согласованием с держателями карт.

— Что же касается кредитных карт, то тут совет простой — брать новую под 30% невыгодно. Если же у вас уже есть кредитная карта на руках, то условия займа для вас поменяться не должны. Однако компенсировать разницу в процентах банк всё-таки может. Например, ухудшив условия пользования или подняв стоимость обслуживания. Внимательно следите за уведомлениями от вашего банка. Если вы вышли за грейс-период, то вернуть долг придётся с процентами. И тут важно напомнить, что оплачивать минимальный месячный платёж не имеет смысла. Обычно в него входят только проценты, а тело долга не уменьшается. Всегда вносите больше минималки, чтобы уменьшить сумму долга и снизить минимальный обязательный платёж, — рассказала операционный директор финтехплатформы "Фаст ривер" Ксения Артемьева.

Анатолий Гожий отметил, что есть все основания ждать этой осенью дальнейшего повышения ставок по кредитам. Причём по картам они будут расти опережающими темпами. Ставки здесь будут увеличиваться быстрее, чем по потребительским кредитам.

— Разумно отказаться от использования всех кредитных карт, если они используются для целей среднесрочного и долгосрочного кредитования. Карта с возобновляемым кредитным лимитом — инструмент с повышенным риском для банка. Соответственно, проценты по ним традиционно выше, чем по потребительским кредитам (разница может составлять пять-семь и более процентных пунктов). Безусловно, на фоне роста ключевой ставки и условия кредитования стали ухудшаться: банки в первую очередь поднимают ставки по кредитам, тогда как по вкладам процесс увеличения ставок вялотекущий, — отметил инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

Как сэкономить при оплате кредитной картой

Николай Переславский считает, что не стоит воспринимать факт повышения ставок как повод срочно отказаться от кредитных карт — ими просто нужно уметь пользоваться. Во-первых, почти по каждой кредитной карте в России есть определённый беспроцентный период, который действует на покупки. Где-то он может составлять до 180 дней, где-то — до 30 дней, но всё равно он так или иначе присутствует. И им нужно грамотно пользоваться, чтобы не платить проценты, то есть закрывать задолженность до истечения этого периода.

— Второй момент — кредитки подходят только для оплаты товаров и услуг, то есть переводить денежные средства на свои счета, на счета других лиц или снимать наличные не рекомендуется. За это почти всегда берутся проценты, а беспроцентный период на эти действия не распространяется, — пояснил Николай Переславский.

Александр Бахтин отметил, что помимо высоких ставок по картам есть и психологический аспект. Кредитные деньги всегда под рукой, а минимальный платёж может быть невысоким. Заёмщик порой сам не замечает, как постепенно оказывается близок к кредитной кабале — исчерпал лимит по одной карте, оформил другую, третью. В итоге карточный долг превращается в очень серьёзную нагрузку на бюджет, львиная часть каждого платежа идёт на выплату процентов.

— Выбраться из этой ситуации непросто, но можно, если не довести дело до просрочки и не испортить кредитную историю. Классический совет (если нет другого выхода и накоплений) — оформить единый потребительский кредит на удобный срок с комфортным ежемесячным платежом, погасить за счёт него все кредитные карты и закрыть их, чтобы не было соблазна снова воспользоваться, — рекомендует Александр Бахтин.

Очень важно внимательно следить, какие именно операции по карте можно сделать бесплатно. Например, многие карты не позволяют переводить средства физическим лицам или снимать наличные. Об этом предупреждает первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал.

Прежде чем снять деньги на крупную покупку, нужно рассчитать свои финансовые возможности. Кредитная карта требует не меньшей ответственности, чем кредит. Некоторые банки, пояснил Павел Сигал, дают возможность пользоваться бесплатным периодом и указывают чёткую дату, когда нужно провести первый платёж. Эту информацию нельзя пропускать.

Вместе с тем, по словам Александра Бахтина, при грамотном использовании кредитная карта — отличный инструмент. Клиент может краткосрочно бесплатно пользоваться деньгами банка, всегда укладываясь в льготный период, и при этом получать дополнительную выгоду от безналичных платежей — кешбэк, бонусы, скидки в магазинах.

— Льготный период может быть и 100 дней, однако рекомендую установить собственный лимит — не более месяца. Другими словами, погашайте всю накопленную задолженность по карте от зарплаты к зарплате, не уходите в минус на сумму, которую вы не сможете погасить полностью, получив очередную зарплату. В этом случае для использования кредитной карты нет никаких противопоказаний. Напротив, такая стратегия может даже позволить высвободить дополнительные деньги для инвестиций и получения повышенного дохода, — считает Александр Бахтин.

Авторы Нина Важдаева