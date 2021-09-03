На валютный рынок надвигается новый локдаун: Как отреагирует рубль и чем стоит заменить доллар В сентябре рынки могут столкнуться с новым локдауном. В ряде стран ухудшается ситуация с коронавирусом. Почему может ослабеть доллар, в какой валюте можно спасти сбережения и каким будет курс рубля? 2 сентября, 21:40 Фото © Shutterstock

Почему рискованно вкладывать деньги в доллар

Показатели крупных экономик мира, в том числе и американской, ухудшаются. На этом фоне, а также за счёт снижения темпов инфляции в США, 22 сентября ФРС может проявить мягкость в отношении сроков и темпов сокращения монетарных стимулов. Проще говоря, печатный станок продолжит работать. Это способно ускорить снижение доллара к другим валютам, которое уже наблюдается несколько недель. Такой вывод делает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Он считает, что подобные сигналы от американского Центробанка вызовут рост мировых рынков, что обычно приводит к укреплению евро. Однако возможное ухудшение ситуации с пандемией может вскоре спровоцировать сильное снижение биржевых площадок. Особенно если на фоне новых штаммов эта проблема станет хронической.

— В условиях высокой неопределённости и рыночной нестабильности лучше всего себя может проявить швейцарский франк. К примеру, в прошлом году он повышался и в период падения рисковых активов из-за пандемии, и когда они восстанавливались благодаря слаженным антикризисным мерам глобальных ЦБ и правительств, — пояснил Дмитрий Бабин.

Впрочем, если ФРС займёт более жёсткую позицию относительно дальнейшей монетарной политики, доллар вернёт лидирующую динамику к остальным валютам. Однако в этом случае вряд ли швейцарский франк сильно просядет к нему, в отличие от евро. Поэтому аналитик считает, что более консервативная и безопасная ставка на осень, защищающая от валютных рисков, — это швейцарский франк.

— Для того чтобы спасти сбережения от инфляции и перепадов, валютный рынок — не лучшее решение. Для этого нужен диверсифицированный портфель из разного рода активов. Однако из классического набора валют лучше себя проявляет евро. Он отличился высокой стабильностью во время пандемии по сравнению с тем же долларом. Можно также обратить внимание на швейцарский франк, который остаётся одной из главных защитных валют, и японскую иену, которая также может послужить хорошим инструментом диверсификации, — рассказал аналитик ФГ "ФинАМ" Андрей Маслов.

В пользу евро высказывается и шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв. Он отметил, что американская валюта гораздо больше разбавлена денежной массой, которую Федрезерв США продолжает наращивать намного быстрее, чем европейцы. Куда сильнее американский регулятор склонен игнорировать и намного более заметные в Америке инфляционные всплески, объявляя их якобы временным явлением, которое закончится через год-два само собой. Только в реальности, по мнению аналитика, такое вряд ли случится.

— Цены на дома подросли по разным штатам на величину от 20% до 50% в столичных регионах, где по поводу защиты от инфляции в недвижимости наблюдается самый настоящий ажиотаж. На многие товары длительного пользования ценники выросли на 15% и более, древесина для мебели подорожала на 80%. Поэтому даже с началом сокращений финансовых стимулирующих программ действие печатного станка все ещё останется очень ощутимым, — добавил Пётр Пушкарёв.

По его словам, такие валюты, как австралийский, новозеландский, канадский доллар, могут дорожать даже чуть быстрее, так как в этих странах первые шаги к замедлению их национальных печатных станков уже делаются. Только вот разница по сравнению с динамикой евро к доллару не так велика, да и держать деньги для россиян в этих валютах — достаточно экзотичный выбор, велики и комиссии. Юань тоже хорошо укрепился за последние 14 месяцев, курс в паре доллар – юань понизился с 7 до 6,45. Правда, положение китайской валюты может оказаться не таким стабильным из-за политики закручивания гаек пекинскими властями в отношении крупнейших интернет-площадок, включая Alibaba, Tencent и Baidu.

Прогноз курса рубля

Дмитрий Бабин полагает, что, если не появятся признаки значительного долгосрочного ухудшения ключевых факторов, поддерживающих рубль, скорее всего, он сохранит стабильную динамику. Этому будут способствовать высокие цены на сырьевые товары, находящиеся на докризисных уровнях.

Положительно повлияют и относительно стабильные отношения между Россией и Западом, которые изменили направление в сторону возможного улучшения благодаря июньской встрече Владимира Путина и Джо Байдена. На этом фоне доллар, по прогнозам Дмитрия Бабина, в ближайшее время останется в диапазоне 72–74 рублей.

— Распространение дельта-штамма коронавируса в Азиатско-Тихоокеанском регионе всколыхнуло рынки пару недель назад. Однако инвесторы успокоились после того, как Госкомитет по здравоохранению Китая сообщил о том, что новых случаев внутри страны зафиксировано не было. В настоящее время эпидемиологическая ситуация остаётся тяжёлой в Японии, Новой Зеландии, Австралии, Малайзии и Индонезии. Отдельно стоит упомянуть о вспышке коронавируса в Израиле. Как известно, российская валюта является рисковым активом и ослабевает от глобальной нестабильности, — отметил Андрей Маслов.

Аналитик выделил два основных компонента, влияющих на курс рубля: геополитические риски и цены на энергоресурсы. Что касается первого, то здесь он упоминает напряжённую ситуацию в Афганистане, который находится недалеко от границ РФ. Приток беженцев через Таджикистан и другие союзные государства может негативно сказаться на риск-профиле валюты.

Если говорить про энергоресурсы, то цены не нефть довольно быстро отыграли падение, а эксперты ОПЕК прогнозируют, что благодаря вакцинации и общей осведомлённости пандемия всё меньше будет влиять на нефтяные котировки. Рынок придёт к балансу уже в 2022 году. В подтверждение этого на заседании ОПЕК+ 1 сентября было принято решение о продолжении наращивания добычи нефти на 400 тыс. баррелей в сутки.

— Отдельно стоит упомянуть о потенциальном укреплении доллара в случае, если ФРС решится на сворачивание масштабной программы покупки активов уже в этом году. Также недавно о сворачивании аналогичной программы заговорили и в ЕС на фоне роста инфляции. В целом наш прогноз остаётся неизменным. Курс на ближайшее время составит 72–75 рублей за доллар и 86–88 за евро, — добавил Андрей Маслов.

При этом не стоит всё-таки забывать санкционные и геополитические риски. О них в последнее время вспоминают редко, но это тот фактор, который в любой момент может спровоцировать резкое ослабление рубля. Об этом напомнил директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-капитал" Владимир Брагин.

— Что касается коронавируса, то, как показывает опыт последнего года, каждый следующий локдаун воспринимается рынком и экономикой всё более спокойно. Уже пришло понимание того, что этот вирус с нами надолго и периодические локдауны — это новая норма, — добавил Виктор Брагин.

По его мнению, основной вопрос к рублю сейчас в инфляции. Если Центробанку удастся её сдержать, то можно ждать резкого увеличения спроса со стороны нерезидентов на российские активы и укрепления российской валюты. Сейчас уровень рублёвой доходности на фоне низких макроэкономических рисков и жёсткой бюджетной дисциплины выглядит очень привлекательно. Аналитик считает, что единственный минус пока — это высокие риски дальнейшего повышения ключевой ставки Центробанка, что может произойти уже 10 сентября.

— Особых курсовых потерь от вложений в рубли ожидать вряд ли стоит, а процентный доход в рублях точно будет выше, чем практически нулевые возможности заработать хоть какой-то процент на валюте. Валютные инвестиции, на мой взгляд, могут приносить существенный доход до конца года, только если валюту вкладывать в акции ведущих компаний или в биржевые индексы Америки и Европы либо в контракты по золоту, а возможно, и по промышленным металлам, — считает Пётр Пушкарёв.

Авторы Нина Важдаева