Осенью повысят зарплаты и пособия работникам: Кто станет получать больше и на сколько С 1 сентября в ряде регионов повысили зарплаты учителям и представителям некоторых других специальностей. Ожидаются также прибавка на федеральном уровне и повышение пособий. Кто получит больше? 30 августа, 21:40 Фото © shutterstock

Педагогам в нескольких регионах повысят зарплату с 1 сентября. Например, в Брянской области они начнут ежемесячно получать надбавку в размере 5000 рублей. На эти цели из областного бюджета выделили более 2 млрд рублей. Такие цифры приводит пресс-служба правительства региона. Ежемесячно выплату будут получать более 14,8 тысячи учителей школ и почти 11 тысяч сотрудников детских садов и дополнительного образования.

В Вологодской области работникам бюджетной сферы с 1 сентября повысят зарплату на 10%. Об этом сообщил местный губернатор Олег Кувшинников. В регионе решили увеличить заработную плату не на индекс инфляции (4,5%), а сразу на 10%. По словам губернатора, такая прибавка связана с тем, что весь прошлый год работники социальной и бюджетной сферы трудились в тяжёлых условиях пандемии.

Повысят зарплату педагогам, врачам, социальным работникам, работникам учреждений культуры и спорта, административно-управленческому персоналу, который трудится в социальных и бюджетных учреждениях. Прибавку получат также специалисты сферы занятости, работники агропромышленного комплекса, ЖКХ, МФЦ, пожарные, спасатели, ветеринары и ряд сотрудников других сфер.

Прибавки на региональном уровне различаются. При этом в октябре ожидается общая и плановая индексация зарплат. Обычно она проводится ежегодно и зависит от величины инфляции.

— В Трудовом кодексе говорится про повышение уровня реального содержания заработной платы, что включает индексацию в связи с ростом цен на товары и услуги. Государственные органы, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения производят индексацию заработной платы в порядке, который установлен законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. Коммерческие компании делают это в порядке, установленном коллективным договором, соглашениями и локальными нормативными актами, — пояснила ведущий юрист "Европейской юридической службы" Оксана Красовская.

По её словам, для бюджетных организаций процент индексации определяется правительством. В прошлом году прибавка составила 3%. На этот год точный размер индексации ещё не установлен.

— Также осенью, с 1 сентября 2021 года вступят в силу новые правила расчёта больничного пособия по уходу за ребёнком. Теперь родитель, который оформит больничный по уходу за ребёнком до восьми лет (семь лет включительно), получит пособие в размере 100% от среднего заработка. Следует обратить внимание, что 100% — это не полная заработная плата, а средний заработок. Рассчитывается он по определённой формуле. Нужно разделить суммы начисленного заработка за два прошлых календарных года на 730. Соответственно, для больничного, открытого в 2021 году, расчётный период берётся с 1 января 2019 года по 31 декабря 2020-го, — рассказала Оксана Красовская.

С 1 сентября при оплате больничного по уходу за ребёнком до восьми лет не будет учитываться стаж. Если речь идёт о детях старше, то формула останется прежней. Сначала рассчитывается средний дневной заработок работника. Затем определяется размер пособия в процентах от среднего заработка исходя из страхового стажа работника (100% среднего заработка, если страховой стаж работника восемь и более лет; 80%, если от пяти до восьми лет; 60%, если меньше пяти лет).

По словам Оксаны Красовской, затем определяется количество дней нетрудоспособности, подлежащих оплате, в зависимости от возраста ребёнка и вида его заболевания. Количество оплачиваемых дней в году по уходу за заболевшим ребёнком не изменилось.

После вступления изменений в силу, а точнее с 1 сентября, на размер пособия по больничному листу по уходу за ребёнком до восьми лет не будет влиять то, как он лечился, дома или в стационаре. Даже если у родителя нет стажа работы, ему заплатят пособие в размере 100% из среднего заработка, который рассчитают исходя из МРОТ. Минимальный размер дневного пособия по больничному из МРОТ — 420,56 рубля.

Для родителей детей после восьми лет размер пособия будет рассчитываться в прежнем порядке. Будет учитываться страховой стаж родителя и то, как лечился ребёнок, амбулаторно или в стационаре.

— Работающим людям стоит обратить внимание ещё на несколько моментов. Трудовые книжки теперь можно заполнять печатным способом или штампом, при дистанционной работе сотрудника — вносить туда запись при получении книжки заказным письмом, а также фиксировать приём на работу в тот же день, что и увольнение. Также появится возможность оспаривать штрафы от ГИБДД не в отделениях ведомства, а дистанционно, через личный кабинет госуслуг. Также с 27 сентября изменится порядок перечисления работодателем средств судебным приставам. Если исполнительный лист был получен от ФССП, то средства перечисляются на счёт ведомства, а дальнейшим распределением занимается оно. Если же основание получено от взыскателя напрямую, то средства переводятся ему, — рассказал ведущий юрист компании "Объединённый юридический центр "Парфенон" Павел Уткин.

Если говорить про коммерческие компании, то и здесь, по словам директора по стратегическим коммуникациям платформы "Рокет ворк" Дмитрия Дригайло, в некоторых сферах наметился явный тренд на повышение зарплат.

— Рынок труда восстанавливается, это отмечают все. Во-первых, после провального минувшего года восстанавливается спрос. Даже в туризме и гостиничном бизнесе. Ограничения, с одной стороны, постепенно снимаются, с другой — люди привыкают к новой реальности. При этом в стране стало значительно меньше мигрантов. Например, приток иностранцев в РФ с начала 2021 года составил около 5,6 млн человек, в то время как в 2020-м их было 7,1 млн, а в предпандемийный 2019-й — 11,2 млн человек, — отметил Дмитрий Дригайло.

По его словам, такой дефицит рабочей силы привёл к резкому скачку зарплат в отраслях, где традиционно была высокая доля трудовых мигрантов. Таким образом на работу пытаются привлечь россиян. Дмитрий Дригайло считает этот рост одним из ключевых трендов на ближайшее время, так как даже после разрешения ситуации с ввозом мигрантов зарплаты сильно проседать там не будут.

— Ещё один тренд — развитие так называемой платформенной занятости, которая в том числе и позволила поднять вознаграждение за низкоквалифицированный труд. Сотрудничество платформы – агрегаторы услуг (например, такси) теперь оформляют преимущественно с самозанятыми. Бизнес-заказчик сокращает расходы на обязательные взносы и налоги и в итоге поднимает вознаграждение исполнителям, — рассказал Дмитрий Дригайло.

Кроме того, он отметил рост спроса на продовольственную продукцию и природные ресурсы на международных рынках. Это способствует поиску новых трудовых кадров в сфере добычи, разведки, транспортировки, погрузки, сельхозпроизводства.

По словам Дмитрия Дригайло, в какой-то момент за счёт самозанятости начнёт снижаться уровень безработицы. И за счёт неё же — увеличиваться рост налоговых поступлений и дохода кадров в традиционно серых отраслях — стройке, ремонте, такси, доставке, уборке, погрузке-разгрузке.

Авторы Нина Важдаева