На этой неделе перечислят доплату к пенсии: Что нужно учесть, чтобы получить деньги вовремя С 2 сентября пенсионерам начнут перечислять единоразовую выплату в 10 000 рублей. Правда, не все получат её в этот день. Кому и когда переведут деньги и на что обращать внимание при получении? 30 августа, 12:21 Фото © shutterstock

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что уже проработан механизм единовременных выплат пенсионерам. 10 000 рублей получат около 43 миллионов человек.

ПФР провёл необходимые обновления информационной системы. Это нужно было сделать для того, чтобы провести выплаты без сбора заявлений. Соответственно, деньги перечислят автоматически. Пенсионерам делать ничего не нужно.

10 000 рублей перечислят всем получателям пенсий. Среди них не только пожилые граждане — работающие и неработающие. Выплата положена и людям с инвалидностью, а также семьям, которые получают пенсию по случаю потери кормильца.

Если человек получает пенсию на банковскую карту, то сумма будет зачислена уже в четверг. Татьяна Голикова пояснила, что выплата единовременной помощи в один день — это уже сложившаяся, отработанная практика. Таким образом, 2 сентября на банковскую карту её получат уже 30,7 миллиона человек.

Ещё 12,7 миллиона человек, которые получают пенсии на дому через Почту России или других доставщиков, получат 10 000 рублей одновременно с пенсией.

— Тут стоит отметить, что единовременные социальные выплаты не будут учитываться в доходе семьи и не повлияют на предоставление других мер поддержки. Это касается и данной выплаты в 10 000 рублей. Обязательно нужно проверить, пришла ли эта сумма вместе с пенсией. Если она не поступила на карту или её не принесли на дом, то необходимо сообщить об этом в ПФР, — пояснила партнёр юридической компании PG Partners Светлана Петрикова.

Юристы также предупреждают, что на фоне информации о новых пособиях активизировались мошенники. Они звонят пенсионерам, обещают прибавку и предлагают сделать перерасчёт. Под этим предлогом у пожилых людей выманивают данные банковских карт, в том числе конфиденциальную информацию. Затем со счетов просто пропадают деньги.

В конце августа сотрудники ПФР снова выступили с предупреждением. Они сообщили, что не ходят по домам, а ведут приём в клиентских службах ПФР.

— Не поддавайтесь на уловки мошенников, которые представляются сотрудниками социальной службы и предлагают обменять старые денежные купюры на новые, защитить деньги с помощью банковских переводов, а также заплатить комиссию для перечисления выплат или прямо на дому произвести перерасчёт размера пенсии. Специалисты ПФР никогда не запрашивают пароли от банковских карт, пароли, которые могут поступить на ваш личный телефон в виде СМС, пароли от личных кабинетов на портале "Госуслуги" и сайте ПФР, а также размеры пенсионных и иных выплат, получаемых по линии ПФР, — предупреждают в Пенсионном фонде.

Осенью пенсионеров ждёт ещё ряд новшеств. В частности, федеральные льготники могут ежегодно менять форму получения набора социальных услуг. НСУ могут предоставлять в натуральном виде или выплачивать деньгами. Если человек захочет, например, получить денежный эквивалент вместо услуги, то ему потребуется подать соответствующее заявление. Стоит поторопиться. Сделать это можно через клиентскую службу Пенсионного фонда, в МФЦ, а также направить заявление через личный кабинет на сайте ПФР или через портал "Госуслуги".

Нужно успеть подать заявление до 1 октября. При этом способ получения НСУ изменится не сразу, а с 1 января. Тем, кто не планирует что-либо менять, заявление писать не нужно. Набор социальных услуг включает в себя лекарства, путёвки, бесплатный проезд к месту лечения.

Денежный эквивалент НСУ в 2021 году составляет 1211,66 рубля в месяц. Из них стоимость лекарств — 933,25 рубля, путёвки в санаторий — 144,37 рубля, проезда к месту лечения и обратно — 134,04 рубля.

Эти суммы входят в состав ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ). Большинство льготников получают её вместе с пенсией. Выбрать денежную или натуральную форму можно как полностью, так и частично.

Авторы Нина Важдаева