Замена счётчиков и передача показаний: Какие изменения ждут жильцов и как спасти деньги от аферистов В сентябре жильцы смогут передать показания счётчиков воды по новой схеме. При этом коммунальщики стали активнее использовать умные приборы учёта расхода электричества. Какие новшества ждут жильцов? 29 августа, 21:40 Фото © ТАСС / Алексей Белкин

Уже с сентября в Москве можно будет передать показания счётчика с помощью чат-бота. В столице запустили новый сервис для передачи показаний приборов учёта воды. Чтобы отправить информацию, достаточно перейти по ссылке или отсканировать QR-код, размещённый на главной странице сайта АО "Мосводоканал", а затем выбрать удобный мессенджер — WhatsApp или Telegram. В сообщении нужно ввести номер лицевого счёта и данные о расходе воды за месяц. Электронный помощник примет показания автоматически.

При этом сохранятся и другие схемы передачи показаний счётчиков. Их можно будет оставить и на сайте компании, и по телефону. Показания счётчиков воды принимаются с 15-го числа текущего месяца по 3-е число месяца, который следует за отчётным. Кстати, если в квартире установлены умные счетчики, то снимать показания не нужно. Приборы сделают это автоматически.

Кроме того, сейчас ускорилась установка умных счётчиков на электричество. Этот процесс идёт за счёт сетевых компаний и гарантирующих поставщиков электроэнергии с 1 июля 2020 года. При этом с 1 января 2022 года энергетики будут обязаны ставить исключительно умные счётчики.

Они позволяют жильцам получать полную информацию об энергопотреблении, управлять его объёмами и стоимостью, а также повышать качество и надёжность энергоснабжения. Для поставщиков ресурсов они тоже выгодны, так как позволяют снижать потери и операционные затраты, способствуют улучшению платёжной дисциплины.

— Умные счётчики в новостройках установят сразу. В старых жилых домах замена будет производиться по мере выхода из строя действующих приборов. Если жильцы откажутся от установки умных счётчиков, то расчёт энергии будет производиться по нормативам с учётом повышающего коэффициента. Замена будет в старых домах проходить согласно установленному графику. При этом по заявлению собственника квартиры замена возможна при поломке счётчика и выходе его из строя, — рассказала генеральный директор ЮК «Юристъ» Асия Мухамедшина.

Юристы обращают внимание, что в последнее время стало немало случаев, когда под видом установки счётчиков действуют мошенники. Они уверяют, что требуется срочно заменить приборы учёта, и под этим предлогом берут плату. Суммы ограничены только фантазией аферистов.

— Во-первых, стоит понимать, что нет никаких положений закона, которые бы сейчас требовали от жильцов переустановки счётчиков на умные устройства за свой счёт. Соответственно, такие требования явно незаконны. При этом умные счётчики электроэнергии с 1 июля 2020 года устанавливаются за счёт энергосбытовой компании. Что касается новых счётчиков потребления воды, то устанавливаться они будут в плановом порядке с 1 января 2022 года, — говорит юрист, основатель и СЕО консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко.

По его словам, если у жильцов есть желание заменить счётчик, то нужно обращать внимание на данные организации. Есть ли у неё все необходимые документы, подтверждающие право заниматься такой деятельностью. Информацию о проверенных компаниях можно узнать, например, у УК или ТСЖ. Нужно учитывать и то, что после замены счётчиков специалисты должны предоставить паспорта приборов, в которых будет указан период службы устройств.

— Период с 1 июля 2020 до 1 января 2022 года считается переходным. Это значит, что ресурсоснабжающая организация может заменить вам старый счётчик на новый в этот период, а может поставить прибор старого образца. При этом она будет действовать в рамках закона, даже если замена прибора произойдёт 31 декабря 2021 года. Для уже введённых в эксплуатацию объектов замена предполагается в случае выхода прибора из строя или окончания срока поверки. То есть нельзя обратиться в организацию с просьбой заменить вам старый счётчик на новый по собственному желанию, для этого должны быть основания, — пояснил старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Петр Гусятников.

По его словам, не стоит опасаться, что в результате замены счётчиков для потребителей вырастут тарифы на электроэнергию. Ежегодный рост тарифов предусмотрен в пределах инфляции, не более того. Финансирование расходов на приобретение и установку умных счётчиков осуществляется за счёт собственных и привлечённых средств ресурсоснабжающей организации.

— Поэтому если к вам придут какие-то люди, которые могут представиться сотрудниками "Энергосбыта" или какой-то другой компании и, угрожая штрафами, будут требовать замены старого счётчика на умный за ваш счёт, можете смело закрывать перед ними дверь. Если вы сомневаетесь, то можете позвонить в вашу УК или электросбытовую организацию, чтобы уточнить, проводятся ли по вашему адресу в данный момент работы по замене счётчиков, — добавил Петр Гусятников.

Авторы Нина Важдаева