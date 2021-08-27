С 1 сентября появятся новые доплаты и вырастут пособия: Кому и какие суммы полагаются В сентябре перечислят разовые выплаты пенсионерам и повысят пособия. Анонсирован также новый порядок предоставления соцподдержки. Кому повысят выплаты и как их получить? 26 августа, 21:40 Фото © shutterstock

В сентябре пенсионеры получат по десять тысяч рублей. Это касается всех — и работающих, и не работающих, а также военных. Выплата положена и тем, кто получает пенсию по инвалидности или по потере кормильца.

В ПФР пояснили, что для получения денег никаких заявлений подавать не нужно. Выплаты будут производиться на основании тех данных, которые есть у Пенсионного фонда. Бывает, что человек получает сразу две пенсии, одна из которых делается через ПФР. В этом случае выплату пособия также будет проводить фонд. Способ перечисления единовременной выплаты будет таким же, как и для пенсии.

Кроме того, в Минтруде сообщили, что готовят изменения в правила предоставления социальных выплат на детей от трёх до семи лет, а также для вставших на учёт в ранние сроки беременных женщин и одиноких родителей. Пока точно не известно, когда именно новые правила начнут работать, но юристы считают, что это может произойти уже в начале осени.

Изменения затронут определение параметров материального обеспечения семьи. От этого зависит право на получение пособия. Так, сейчас основанием для отказа в предоставлении такой меры поддержки является наличие у семьи двух и более автомобилей. Исключения делаются для многодетных семей, семей с инвалидами, а также если машина была получена благодаря мерам соцподдержки. Впрочем, тогда в выплатах отказывают, если у семьи три машины и больше. При назначении меры поддержки также учитываются транспортные средства, которые не сняты с регистрационного учёта в ГИБДД и находящиеся под арестом или в розыске. По новым правилам при назначении меры поддержки такие автомобили учитываться не будут.

— Соответствующие поправки внесут до конца 2021 года. Порядок назначения пособий на детей от трёх до семи лет включительно в малообеспеченных семьях правительство утвердило в марте. Они составляют 50, 75 и 100 процентов от регионального прожиточного минимума. В минувшем году пособие назначали в размере 50 процентов от регионального прожиточного минимума ребёнка, — рассказал генеральный директор юридической компании "Топ лигэл консалтинг" Николай Когошвили.

По скорректированным правилам если при начислении такой помощи средний доход семьи на одного человека оказывается ниже прожиточного минимума по региону, то размер пособия повышают до 70 или 100 процентов. Кроме того, пояснил Николай Когошвили, оно полагается и на детей, находящихся в семье под опекой.

Одним из оснований для отказа в назначении пособия является наличие "высокой имущественной обеспеченности" семьи. Люди, у которых в собственности два и более жилых помещения, два и более транспортных средства, не смогут рассчитывать на выплату.

— В связи с этим изменением в органы соцзащиты всех регионов посыпалось большое количество жалоб и обращений. Практика показала, что само наличие в собственности транспортных средств не подтверждает факт владения ими. Автомобиль, например, может находиться в угоне. На наш взгляд, подобные поправки весьма упростят порядок получения пособий. Считаем, что также дифференцировано стоит подходить и к вопросу определения количества жилых помещений в собственности граждан. Зачастую недвижимое имущество приобретается с использованием заёмных ипотечных средств. На ежемесячные платежи может уходить практически весь доход семьи. Неплохо бы исключить из дохода граждан, учитываемого при назначении пособий, жилищные кредитные взносы, — отметила ведущий юрист "Европейской юридической службы" Татьяна Трофименко.

Что касается пособий на детей, то с 1 сентября вступают в силу изменения в Федеральный закон "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством". Теперь родители всех детей до восьми лет смогут получать 100% от среднего заработка, если придётся брать больничный из-за болезни ребёнка. Это позволит избежать потерь в деньгах, если мама или папа вынуждены перестать работать из-за болезни ребёнка.

На данный момент размер пособия напрямую зависит от стажа. Если он небольшой, то родитель теряет часть денег при выходе на больничный.

Татьяна Трофименко пояснила, что по общему правилу размер пособия по временной нетрудоспособности зависит от продолжительности страхового стажа. Если он меньше пяти лет, то выплата по больничному составляет 60% среднего заработка, но не более 44 400 рублей в среднем за месяц. Если страховой стаж от пяти до восьми лет, то выплата составляет 80% среднего заработка, но не более 59 200 рублей. Для тех, у кого страховой стаж восемь и более лет, пособие равно 100% среднего заработка, но не более 74 001 рубля в среднем за месяц.

С 1 сентября это правило не будет касаться родителей детей до восьми лет. Для остальных оно продолжит действовать.

С 1 сентября на размер пособия по уходу за ребёнком до восьми лет не будет влиять то, как он лечился — дома или в стационаре. Даже если у родителя нет стажа работы, ему заплатят 100% среднего заработка. В этом случае средний заработок рассчитают по МРОТ. Минимальный размер дневного пособия по больничному из МРОТ — 420,56 рубля. Для родителей детей старше восьми лет останется прежний порядок расчёта размера пособия. Будет учитываться не только страховой стаж родителя, но и то, как лечился ребёнок — амбулаторно или в стационаре.

Авторы Нина Важдаева