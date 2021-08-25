Изменятся правила начисления пенсий: Кому сделают прибавку и как можно увеличить сумму доплат В сентябре пожилых людей ждёт новая выплата. К тому же с 1 января изменится порядок получения сведений о пенсиях. С осени мер социальной поддержки станет больше. Как это отразится на размере пенсии? 24 августа, 21:40 Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Президент Владимир Путин подписал указ о разовых выплатах пенсионерам. Они составят 10 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Из документа следует, что единовременную выплату должны сделать в сентябре. Её получат все пенсионеры, в том числе работающие и военные.

Кроме того, Минтруд утвердил порядок информирования граждан о предполагаемой сумме пенсионных накоплений. Соответствующий приказ подписал министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Документ вступает в силу с 1 января 2022 года. Сведения будут предоставляться застрахованным женщинам, которым исполнилось 40 лет, и мужчинам старше 45 лет, которые не получают пенсионные выплаты. Информировать о размере накоплений будут один раз в три года.

— Данные можно будет получить через личный кабинет на портале госуслуг или при личном обращении в Пенсионный фонд. Сведения формируются автоматически на основе данных, которые уже есть в распоряжении ПФР. Учитываются суммы средств пенсионных накоплений, учтённых в специальной части индивидуального лицевого счёта застрахованного человека. Также будет предоставляться информация об условиях получения права на накопительную пенсию, срочную пенсионную выплату, а также единовременную выплату средств пенсионных накоплений, — пояснил юрист "Европейской юридической службы" Эрдни Манджиев.

Он отметил, что в конце июля вышел еще один приказ Минтруда, который утверждает порядок предоставления сведений о предполагаемом размере страховой пенсии по старости. Документ тоже вступит в силу 1 января 2022 года.

В состав сведений о предполагаемом размере страховой пенсии по старости включаются различные данные. Среди них информация об общей продолжительности периодов трудовой и иной деятельности, включаемых в страховой стаж. Можно будет узнать сведения о величине индивидуального пенсионного коэффициента, а также о его стоимости. В результате будет подсчитан предполагаемый размер страховой пенсии по старости.

— С 1 января власти облегчат жизнь российским пенсионерам. Это касается как действующих, так и тех, кто выходит на пенсию в 2022 году. В некоторых ситуациях выплаты будут назначаться в беззаявительном порядке, то есть автоматически, —рассказала партнер юридической компании PG Partners Светлана Петрикова.

Соответствующее постановление ПФР опубликовано на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов. В документе говорится о необходимости утвердить прилагаемый порядок назначения страховой пенсии по старости в автоматическом режиме. Постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.

Чтобы страховую пенсию назначили автоматически, нужно будет подать заявление через портал госуслуг. Правда, есть и исключения. Они предусмотрены для военнослужащих и космонавтов, которые могут претендовать на одновременное получение пенсии за выслугу лет или пенсии по инвалидности.

Получить выплаты в автоматическом режиме смогут люди со страховым стажем не менее 15 лет, с величиной индивидуального пенсионного коэффициента не менее 30 и у которых нет периодов работы за пределами России.

— Для того чтобы выплата была назначена, не надо будет обращаться лично с документами тем, кто досрочно выходит на пенсию и стоит на бирже труда как безработный. В этом случае центр занятости будет самостоятельно отправлять документы в ПФР. Без личного обращения смогут обойтись и те, кому производится доплата до уровня прожиточного минимума в регионе. Теперь не надо будет приносить никаких дополнительных документов. Доплата будет начисляться автоматически. Каждый месяц ПФР будет проверять, не устроился ли пенсионер на работу, если да — то доплата также автоматически перестанет начисляться до тех пор, пока человек будет работать, — добавила Светлана Петрикова.

По словам юриста, упрощённый порядок также будет действовать для инвалидов. Сведения о них тоже автоматически будут поступать в ПФР. Затронет это и тех, кто получает пенсию по потере кормильца и надбавки по достижении 80-летнего возраста. Также предполагается, что подавать заявление о назначении пенсии можно будет через портал госуслуг.

— При этом в ПФР не потребуется, как раньше, нести кипу документов. По задумке правительства ПФР будет самостоятельно запрашивать недостающую информацию в различных инстанциях. Например, связываться с работодателем, — отметила Светлана Петрикова.

Напомним также, что при желании федеральные льготники могут ежегодно менять форму получения набора социальных услуг. НСУ им могут предоставлять в натуральном виде или в денежном эквиваленте. Если человек захочет получить деньги вместо услуги, то до 1 октября нужно написать соответствующее заявление. Подать его можно в клиентскую службу Пенсионного фонда, в МФЦ, а также направить через личный кабинет на сайте ПФР или через портал госуслуг.

Стоит отметить, что способ получения НСУ изменится не сразу, а с 1 января. Если пенсионер не планирует ничего менять, то заявление писать не нужно. В ПФР предупредили, что перед тем, как выбрать деньги вместо услуги, надо хорошо подумать, так как денежный эквивалент меньше. Так, набор социальных услуг включает в себя лекарства, путёвки, бесплатный проезд к месту лечения. Номинальная стоимость НСУ в денежном эквиваленте в 2021 году составляет 1211,66 рубля в месяц. Из них на лекарства приходится 933,25 рубля, на путёвки в санаторий — 144,37 рубля, а на проезд к месту лечения и обратно — 134,04 рубля. Само собой, фактическая стоимость услуг намного больше.

Сумма льгот входит в состав ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ). Как правило, люди получают её вместе с пенсией. Сделать выбор в пользу денег или натуральной формы можно как в отношении полного НСУ, так и одной или двух его частей.

Авторы Нина Важдаева