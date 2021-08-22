Пенсионеры получат новые выплаты: Сколько они составят и когда перечислят деньги Готовятся новые выплаты для пенсионеров. Какие суммы планируется перечислить до конца года, а какие выплаты положены пожилым людям уже в сентябре? 22 августа, 18:46 Фото © Shutterstock

Владимир Путин предложил в этом году сделать разовую выплату всем пенсионерам. Она составит 10 тысяч рублей. Президент отметил необходимость уделять особое внимание людям, чьи доходы напрямую зависят от государства. Он подчеркнул, что выплаты нужно сделать всем категориям пенсионеров: неработающим, работающим, также военным, получающим выплаты от соответствующих ведомств — Минобороны, МВД, МЧС.

Напомним, что для пенсионеров предусмотрена программа индексаций. Предполагается, что повышение пенсий на тысячу рублей ежегодно будет превышать инфляцию. Сейчас уровень инфляции стал больше, соответственно, повышение на тысячу "съедается". Исходя из этого президент предложил сделать дополнительную выплату. По словам Владимира Путина, реальная инфляция для пожилых граждан России оказывается выше средней в 6,5% из-за структуры потребления. Эти люди нечасто ездят за границу и не покупают вещи премиального класса, однако по тому набору продуктов и предметов, которые они приобретают, их инфляция побольше, чем 6,5%.

Президент отметил, что вернуться к схеме индексации пенсий на 1 тыс. рублей можно будет после того, как инфляция вернётся в заданные параметры.

Владимир Путин предложил также по итогам 2021 года сделать единовременную выплату военнослужащим. В среднем она должна составить 15 тысяч рублей.

Напомним, что с начала пандемии коронавируса российские власти приняли большой пакет мер для поддержки граждан и бизнеса. В том числе оказывали помощь семьям с детьми, туристической отрасли, арендаторам и самозанятым. Например, россияне с детьми в возрасте от трёх до 16 лет смогли получить разовую выплату в 10 тысяч рублей на каждого ребёнка. Все семьи с детьми в возрасте до трёх лет смогли воспользоваться ещё одной мерой поддержки и в течение нескольких месяцев получать выплату в пять тысяч рублей на ребёнка.

Кроме того, с 1 июня 2020 года были увеличены размеры ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет для неработающих граждан. С 1 февраля размер ряда социальных пособий был увеличен на 4,9%.

Осенью пенсионеров ждёт ещё ряд новшеств. Так, федеральные льготники могут ежегодно менять форму получения набора социальных услуг (НСУ). Им могут предоставлять помощь в натуральном виде или в денежном эквиваленте. Если человек захочет, например, получить деньги вместо услуги, то нужно подать соответствующее заявление. Сделать это можно через клиентскую службу Пенсионного фонда, в МФЦ, направить через личный кабинет на сайте ПФР или через портал госуслуг.

Подать заявление нужно до 1 октября. Тут стоит обратить внимание, что способ получения НСУ изменится не сразу, а с 1 января. Тем, кто не планирует что-либо менять, заявление писать не нужно. Надо отметить, что набор социальных услуг включает в себя лекарства, путёвки, бесплатный проезд к месту лечения.

Денежный эквивалент НСУ в 2021 году составляет 1211,66 рубля в месяц. Из них стоимость лекарств — 933,25 рубля, путёвки в санаторий — 144,37 рубля, проезда к месту лечения и обратно — 134,04 рубля.

Эти суммы входят в состав ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ). Большинство льготников получают её вместе с пенсией. Выбрать денежную или натуральную форму можно как полностью, так и частично.

Осенью изменения в размере пенсий затронут некоторых пожилых граждан. Прибавку получат люди, которым исполнилось 80 лет. По достижении этого возраста устанавливается повышенная фиксированная выплата к страховой пенсии по старости. Её размер — 6044,48 рубля.

— Выплата повышается также и на соответствующий коэффициент. Это касается людей, которые проживают в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Чтобы получить прибавку, писать заявление не нужно. Кроме того, доплату могут получить пенсионеры, у которых появились иждивенцы, по заявлению, которое необходимо подать в ПФР. Повышение устанавливается в размере 1/3 от фиксированной выплаты (6044,48 рубля). К примеру, родился ребёнок, и заявление с документами пенсионер принёс в августе. Либо супруг вышел на пенсию, и она меньше, чем у заявителя-пенсионера, — рассказала ведущий юрист "Европейской юридической службы" Оксана Красовская.

В конце осени изменится размер доплат к пенсиям членов лётных экипажей воздушных судов гражданской авиации, а также отдельных категорий работников организаций угольной промышленности. Им пересчитают пенсии с 1 ноября. Эти деньги выплачиваются за счёт взносов, которые отчисляют работодатели, использующие труд этих категорий сотрудников.

— Пересчёт доплат проводится ежеквартально. Размер их зависит от отношения суммы взносов по дополнительным тарифам и ещё нескольких факторов, — пояснила Оксана Красовская.

Также стоит ждать прибавки пенсионерам, которые прекратили трудовые отношения или закрыли ИП в мае 2021 года. Об этом напомнил заместитель председателя коллегии адвокатов "Корчаго и партнёры" Тимур Баязитов.

— Они получат индексацию пенсии в сентябре 2021 года за июнь, июль, август. Кроме того, выплата за сентябрь уже будет в новом размере, — пояснил Тимур Баязитов.

Авторы Нина Важдаева