С 1 сентября повысят пособия: На сколько вырастут выплаты Со следующего месяца размер некоторых пособий станет больше. Кому и какие выплаты положены после 1 сентября и как их получить? 17 августа, 21:40 Фото © Shutterstock

С 1 сентября 2021 года родители всех детей до 8 лет смогут получать максимальные выплаты по больничному листу. Причём независимо от стажа. В данный момент многие родители теряют в деньгах, если вынуждены перестать работать из-за болезни ребёнка. Пособие по временной нетрудоспособности может быть меньше, чем зарплата.

— Например, если мама, которая берёт больничный, имеет стаж меньше 5 лет, то она получит выплату в размере 60% от среднедневного заработка. Если стаж от 5 до 8 лет — 80%. На 100% она может рассчитывать, только если общий стаж более 8 лет. Размер максимальной выплаты по больничному листу сейчас составляет 2434,25 рубля в день. Но не стоит также забывать, что суммы зависят от уровня заработной платы родителя и наличия сведений о зарплате за последние два года, — пояснила партнер юридической компании PG Partners Светлана Петрикова.

На максимальную ставку стоит рассчитывать, если зарплата за последние два года была выше 70 тысяч рублей в месяц. Формула для расчёта следующая: нужно сложить доходы за последние два года и разделить эту сумму на 730 (количество рабочих дней за это время). Получившаяся цифра — это и есть среднедневной заработок. Её надо умножить на количество дней больничного.

— Периодом для расчёта больничных в 2021 году будут 2019 и 2020 годы. Например, если зарплата матери в 2020 году — 30 тысяч рублей в месяц, а в 2019 году она составляла 25 тысяч рублей, то (25 000х12+30 000х12)/730=904,1 — среднедневной заработок. На больничном с ребёнком до 8 лет женщина была 10 дней. Значит, надо 904,1х10=9 041 рубль. Такое пособие она должна получить независимо от того, сколько лет проработала, — объясняет Светлана Петрикова.

Раньше сумма могла быть меньше, так как коэффициентом для расчёта выступал ещё и стаж. Так, если он составлял до 5 лет, среднедневной заработок женщины был бы 542 рубля (60%), а при стаже от 5 до 8 лет — 723 рубля (80%).

Ведущий юрист "Европейской юридической службы" Оксана Красовская пояснила, что размер пособия по временной нетрудоспособности зависит от количества дней на больничном, подлежащих оплате, в зависимости от возраста ребёнка и вида его заболевания. Количество оплачиваемых дней в году по уходу за заболевшим ребёнком не изменилось.

— С 1 сентября на размер пособия по больничному листу по уходу за ребёнком до 8 лет не будет влиять то, как он лечился — дома или в стационаре. Даже если у родителя нет стажа работы, ему заплатят пособие в размере 100% среднего заработка. А средний заработок ему рассчитают по МРОТ. Минимальный размер дневного пособия по больничному из МРОТ — 420,56 рубля. Для родителей детей старше 8 лет размер пособия будет рассчитываться в прежнем порядке. Будет учитываться страховой стаж родителя и то, как лечился ребенок — амбулаторно или в стационаре, — объяснила Оксана Красовская.

Кроме того, уже начались выплаты к 1 сентября на всех детей школьного возраста. Деньги выделяются из федерального бюджета. Право на получение выплаты не зависит от доходов семьи, наличия работы и получения заработной платы, а также получения пенсий, пособий, социальных выплат и иных мер социальной поддержки. Также эти деньги не учитываются в доходах при определении права семьи на другие меры социальной поддержки. Единовременная выплата не относится и к доходам, на которые может быть обращено взыскание по исполнительным документам. Если в семье двое и более детей соответствующего возраста, деньги выделяют на каждого ребенка. Сумма составляет 10 тысяч рублей.

— Пособия к 1 сентября 2021 года выплачиваются на детей, родившихся в период между 3 июля 2003 и 1 сентября 2015 года включительно. Они положены также совершеннолетним гражданам, родившимся в период с 3 июля 1998 по 2 июля 2003 года, если у них есть инвалидность или ограничения по здоровью. Выплаты будут осуществляться исключительно по заявлению. Его необходимо подать в период с 15 июля по 1 ноября 2021 года через портал государственных услуг онлайн либо лично через Пенсионный фонд, — добавил управляющий партнер юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев.

Авторы Нина Важдаева