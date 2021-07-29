Появились новые выплаты для семей с детьми: Какие суммы могут получить родители и на что их можно потратить С 1 августа будут принимать заявки на бесплатный участок земли. С 2 августа начнут делать выплаты на детей. К тому же в конце июля появились изменения в сфере пособий. Что нужно учесть получателям? 28 июля, 21:40 Фото © Shutterstock

28 июля стало известно, что выплаты по десять тысяч рублей на школьников начнутся с 2 августа. Раньше предполагалось, что деньги начнут перечислять с 16-го. Срок выплат перенесли, чтобы у родителей и детей была возможность не спеша подготовиться к учебному году. Об этом сообщил президент Владимир Путин.

В конце этого месяца сразу в нескольких регионах расширили возможности по использованию регионального материнского капитала. Например, с 27 июля в Иркутской области разрешили использовать эти средства при строительстве дома по договору с ИП. Раньше нельзя было перечислить деньги индивидуальным предпринимателям. Сертификат мог быть направлен только на покупку или строительство жилья через безналичный перевод юридическим лицам. Теперь построить дом станет проще, так как многие нанимали на работу именно сотрудников со статусом ИП.

Региональный материнский капитал — это местная форма социальной поддержки. Она реализуется в рамках проектов в субъектах Федерации. Соответственно, суммы и условия использования этой меры соцподдержки различаются в зависимости от региона. В Иркутской области, например, региональный материнский капитал сейчас составляет чуть более 112 тыс. рублей. Это дополнительная мера социальной помощи, которая направлена на поддержку многодетных семей.

В конце июля депутаты гордумы Салехарда одобрили использование регионального маткапитала на покупку деревянных домов. Раньше ямальцы могли потратить эти деньги только на приобретение капитального жилья. В небольших сёлах и посёлках возникали проблемы — там сложно найти подходящий вариант для покупки в капитальной постройке, большинство домов деревянные.

Кстати, с 1 августа начнёт работать программа "Гектар Арктики". В её рамках жителям Севера бесплатно выдадут землю. На ней можно будет построить дом или открыть свой бизнес. Арктический гектар можно получить на территории Мурманской области, Красноярского края, республик Коми и Карелия, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов.

— В Подмосковье в июле были приняты некоторые изменения, которые касаются порядка выплаты пособий. В частности, внесены изменения в закон Московской области "О мерах социальной поддержки семьи и детей в Московской области". Например, раньше было указано, что меры социальной поддержки распространяются на граждан Российской Федерации, имеющих место жительства в Московской области. Теперь с учётом изменений они предоставляются на основании сведений о льготном статусе многодетной семьи. Порядок его присвоения устанавливается Правительством Московской области. Также выплаты могут делать на основании удостоверения многодетной семьи, — рассказывает ведущий юрист ГК "ЕЮС" Оксана Красовская.

30 июля 2021 года в Самарской области вступает в силу закон, который вносит ряд изменений в процесс получения льгот с учётом прожиточного минимума. Оксана Красовская поясняет, что раньше для начисления выплат учитывалась сумма за второй квартал текущего года на момент обращения. Теперь с учётом изменений будет применяться прожиточный минимум, действующий в регионе на момент обращения. То есть те семьи, которые не могли пройти по доходам для определённых выплат, могут получить их позже, если прожиточный минимум увеличится.

Также в Республике Бурятия внесены изменения в закон по применению прожиточного минимума на момент заключения социального контракта. Социальный контракт — это соглашение, которое заключается между малоимущей семьёй или одиноким человеком и органом социальной защиты населения. В результате государство безвозмездно предоставляет деньги, вещи и услуги. Полученную помощь семья может тратить только на определённые цели. В ответ получатели берут на себя определённые обязательства. Например, пройти переобучение и найти работу или открыть собственное дело. Таким образом создаются условия для того, чтобы люди самостоятельно вышли из бедности.

— Ранее в Бурятии применялся расчёт для предоставления выплат по социальному контакту за второй квартал года, предшествующего году заключения договора. Теперь с учётом внесённых изменений с июля выплата предоставляется в размере величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в Республике Бурятия на год заключения социального контракта, — поясняет Оксана Красовская.

Напомним, что в этом году был представлен обширный пакет мер поддержки семьям с детьми. В частности, с июля одинокие родители смогут оформить пособие на детей в возрасте от восьми до семнадцати лет. Размер выплаты будет зависеть от суммы прожиточного минимума в регионе и дохода на каждого члена семьи — в среднем более 6,5 тысячи рублей.

— Также стоит сказать о поддержке беременных женщин. Им важно встать на учёт в ранние сроки, чтобы получить доплату. В некоторых регионах также предусмотрена дополнительная выплата маме либо специальная коробка с вещами для новорожденного. Для детей постарше, которые уже могут самостоятельно отдыхать на море, действует программа кешбэка при покупке путёвки в детский лагерь (количество смен не ограничено, деньги можно получить на каждого ребёнка, но не более 50% от стоимости). Так как мер поддержки с каждым годом становится всё больше, граждане могут узнать о них на портале "Госуслуги" или при обращении в центры получения государственных услуг, которые есть в городах и небольших населённых пунктах, — рассказывает руководитель юридической практики компании "Интерцессия" Кирилл Стус.

Авторы Нина Важдаева