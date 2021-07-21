Скидки и перерасчёт: С 1 августа появятся новые льготы и повысят некоторые социальные выплаты С 1 августа льготники смогут сэкономить на отдыхе, а также получить прибавку к некоторым социальным выплатам. Лайф разбирался, кому сделают перерасчёт в следующем месяце, а кто получит субсидии. 20 июля, 21:40 Фото © Shutterstock

Со следующего месяца анонсированы достаточно существенные скидки на проезд. Это касается как обычных путешественников, так и льготников.

Так, с 1 августа по 30 сентября пассажиры поездов дальнего следования могут получить скидку 30% на поездки в плацкартных вагонах. Дисконт предоставляется, если человек купит билет на верхние боковые места определённых номеров.

— Акция уже стартовала и продлится до 29 июля. Если купить билет до этого времени, то можно будет существенно сэкономить на поездке, — рассказывает финансовый эксперт Иван Солдатов.

Он обращает внимание, что такой бонус есть только у индивидуальных путешественников. Он не действует при оформлении проездных документов организованным группам, а также по детским тарифам.

— Кроме того, не все знают, что этим летом правительство выпустило постановление, которое вводит субсидирование льготных тарифов для путешествий на поездах дальнего следования. Стоит учесть, что программа рассчитана на семьи с одним ребёнком или несколькими детьми до 18 лет. Льготный тариф будет рассчитываться как разница между стоимостью билета по выбранному маршруту в купе и 50% его стоимости в плацкартном вагоне. Категория поезда значения не имеет, а также нет ограничений по маршрутам, — обращает внимание руководитель практики юридической компании "Интерцессия" Кирилл Стус.

В августе пассажирам станут доступны и льготы на авиаперелёты. Ими смогут воспользоваться семьи с детьми.

— Правительство выделило около 1 миллиарда 350 миллионов рублей для предоставления субсидий на компенсацию льготных тарифов на перелёты по 46 маршрутам. Для получения скидки необходимо осуществить единое бронирование на одно из субсидируемых направлений семьёй с детьми, — рассказывает управляющий партнёр юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев.

Список льготных маршрутов затрагивает все крупные российские города — от Калининграда до Южно-Сахалинска. Семьи с детьми смогут приобрести билеты по фиксированным низким ценам.

— В перечень попали такие популярные города у туристов, как Казань, Калининград, Нижний Новгород, Владивосток, Ярославль, Петрозаводск. Стоимость билета со скидкой будет варьироваться в диапазоне от 4,6 до 10,9 тыс. рублей в зависимости от направления. Скидки будут доступны в рамках так называемой семейной поездки, определение которой установлено в постановлении правительства. Она предусматривает покупку билетов с единым бронированием на ребёнка и взрослого, который его сопровождает. Таким образом, государство предоставляет семьям с детьми льготы на авиаперелёты, — поясняет заместитель председателя коллегии адвокатов "Корчаго и партнёры" Тимур Баязитов.

Он добавляет, что билеты необходимо будет приобретать у авиаперевозчиков, которые подпадают под программу субсидирования. Только они смогут предоставить льготу.

Напомним также, что с августа по декабрь будет производиться единовременная выплата в размере 10 тыс. рублей. Она положена одному из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) детей в возрасте от 6 до 17 лет. Инвалидам и людям с ограниченными возможностями здоровья выплату сделают, даже если им от 18 до 23 лет, но они учатся по основным общеобразовательным программам.

Будет произведён перерасчёт страховых пенсий работающим пенсионерам. Как поясняет Кирилл Стус, размер прибавки носит индивидуальный характер. Он зависит от уровня зарплаты и начисленных страховых взносов пенсионера, который работал в прошлом году.

— С 1 августа сделают перерасчёт доплат к пенсиям членам лётных экипажей воздушных судов гражданской авиации, а также отдельных категорий работников организаций угольной промышленности. Они устанавливаются при наличии необходимого специального стажа. Величина доплаты индивидуальна и определяется расчётным путём по особой формуле. Право на неё имеют пенсионеры при наличии выслуги в должности члена лётного экипажа не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин. Если человек уволился с работы по состоянию здоровья, то не менее 20 лет у мужчин и не менее 15 лет у женщин, — рассказывает ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская.

Если человек трудился в сфере угольной промышленности, то для получения доплаты стаж должен быть не менее 25 лет либо не менее 20 лет. В него включаются и периоды работы, дающие право на досрочное назначение страховой пенсии по старости.

По словам Оксаны Красовской, перерасчёт этих доплат к пенсии проводится ежегодно каждые три месяца (с 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября). Он делается автоматически по сведениям, имеющимся в распоряжении территориальных органов ПФР. Никаких справок предоставлять не нужно.

Авторы Нина Важдаева