С 1 августа повысят пенсии: Кого это затронет и на сколько вырастут выплаты С 1 августа повысят пенсии работающим пенсионерам, а также накопительные пенсии. Кроме того, изменятся правила начисления некоторых видов пособий. У кого вырастут выплаты и на сколько? 15 июля, 21:40 Фото © Shutterstock

С 1 августа будет произведён перерасчёт пенсии работающим пенсионерам. Он проводится ежегодно. Перерасчёт будет сделан для тех людей, которые трудились в 2020 году. Причём официально.

— Изменение размера пенсии происходит за счёт того, что человек получает заработок или иные доходы, с которых уплачены страховые взносы. Сумма прибавки зависит от заработной платы пенсионера. Чем больше доход, тем больше она будет. Перерасчёт происходит за счёт увеличения индивидуального пенсионного коэффициента, который определяется за год с учётом отчислений страховых взносов в ПФР. Никаких заявлений подавать не надо. Пенсионный фонд всё делает самостоятельно, — рассказала ведущий юрист "Европейской юридической службы" Оксана Красовская.

Размер прибавки ограничен. Установлены максимальные значения индивидуального пенсионного коэффициента, которые учитываются ПФР при беззаявительном перерасчёте страховой пенсии. Так, до 2022 года при перерасчёте страховой пенсии применяется максимальное значение ИПК (так называемых баллов), равное 3,0.

— Если пенсионер трудоустроен неофициально, то никакого увеличения пенсии у него не будет. Неработающим пенсионерам никакого перерасчета с 1 августа 2021 года тоже ждать не стоит. Для них предусмотрена ежегодная индексация с 1 января. Если же пенсионер работает официально, но не увидит никакого повышения выплат, то за уточнением ему необходимо обратиться в ПФР, — пояснила Оксана Красовская.

С 1 августа также будут повышаться накопительная пенсия и срочная пенсионная выплата. В 2020 году накопительные пенсии были повышены на 9,13%. Для участников программы софинансирования пенсионных накоплений, которым сформированные средства выплачиваются не накопительной пенсией, а срочной пенсионной выплатой в течение 10 лет, повышение составило 7,99%.

Оксана Красовская пояснила, что коэффициент повышения ежегодно определяется в соответствии с полученными результатами инвестирования пенсионных накоплений по итогам прошлого года. Прибавку делают ежегодно. По словам юриста, коэффициенты повышения на 2021 год ещё не определены.

В ПФР также напомнили, что до 1 августа продлевается упрощённый порядок назначения некоторых видов пенсий и соцвыплат. Эти меры были приняты в связи со сложной эпидемиологической ситуацией из-за распространения коронавируса.

— Так, упрощённый порядок распространяется на пенсионеров, которые оформили получение своих выплат на другого человека по доверенности. Если в течение июля такому пенсионеру необходимо лично в ПФР подтвердить факт получения пенсии, то приходить в фонд не нужно. Получить деньги по доверенности можно даже по истечении выплатного периода, — отметили в ПФР.

Кроме того, в августе будут делать выплаты семьям с детьми. Причём получить деньги смогут не только родители, но и любой законный представитель. В том числе и бабушки с дедушками, если ребёнка воспитывают они. Все семьи, имеющие детей, получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. Начнутся выплаты с 16 августа. Средства будут перечислять на детей от 6 до 18 лет, которым 6 лет исполнится не позднее 1 сентября 2021 года.

Кроме того, единовременная выплата будет назначена инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет (если они продолжают обучение по основным общеобразовательным программам).

— Выплата производится из федерального бюджета. Она не зависит от доходов семьи, наличия работы и получения заработной платы, а также получения каких-либо пенсий, пособий, социальных выплат и иных мер социальной поддержки. Эти 10 тысяч рублей не учитываются в доходах при определении права семьи на другие меры социальной поддержки. К тому же единовременная выплата не относится к доходам, на которые может быть обращено взыскание по исполнительным документам. Если в семье несколько детей, то помощь предоставляется на каждого ребенка, — уточнили в ПФР.

Чтобы получить выплату, нужно подать заявление на портале госуслуг или в клиентской службе Пенсионного фонда с 15 июля до 1 ноября 2021 года. Никаких дополнительных документов при подаче заявления через портал госуслуг представлять не нужно. Пенсионный фонд самостоятельно запросит необходимые сведения в нужных органах и организациях.

В ПФР напомнили, что приём в клиентских службах фонда сейчас проводится по предварительной записи.

В некоторых случаях получателям может быть отказано в выплате. Основанием для этого могут стать лишение заявителя родительских прав, а также прекращение опекунства (попечительства) над ребёнком, инвалидом или человеком с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, который учится по основным образовательным программам.

Отказать могут и в том случае, если были представлены недостоверные сведения, а также при получении единовременной выплаты другим родителем или представителем.

Обратиться за выплатой можно не только по месту регистрации, но и по месту жительства, пребывания, фактического проживания. Заявление может подать в том числе законный представитель или представитель заявителя.

В ПФР обратили внимание, что через МФЦ оформление этой выплаты не предусмотрено. При этом перечислить деньги можно только на счёт в банке.

Тут важно также отметить, что получение всех социальных выплат с 1 июля производится только на карту "Мир". Это не относится к единовременной выплате в 10 тысяч рублей. Она может быть зачислена на банковские карты любой платёжной системы. Важно помнить, что при заполнении заявлений на пособия указываются именно реквизиты счёта заявителя, а не номер карты.

Кстати, от дохода семьи выплата не зависит. Не имеет значения, есть ли у получателя работа, получает ли он зарплату, пенсию, пособия или какие-то другие меры социальной поддержки.

Авторы Нина Важдаева