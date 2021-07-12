Регион

Уведомления отключены

В августе повысят пособия: Кто сможет получить больше и как оформить доплаты

С 15 июля территориальные органы ПФР начнут принимать заявления на новые выплаты. Кому и какие пособия положены, с какими сложностями могут столкнуться получатели и как их избежать?

11 июля, 21:40
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Приём заявлений на единовременные выплаты на школьников региональные отделения Пенсионного фонда России будут принимать с 15 июля до 1 ноября 2021 года. Подать их могут родители или законные представители. Заявление можно направить в форме электронного документа через портал госуслуг либо принести в клиентскую службу ПФР по месту жительства.

Речь идёт о единовременной выплате в 10 тысяч рублей. Деньги положены всем семьям, где есть дети школьного возраста. Причём начиная с шести лет. Даже если ребёнок не пошёл в школу в этом году, пособие на него всё равно выплатят. Это касается детей, которым исполнилось шесть лет до 1 сентября 2021 года.

Деньги начнут перечислять в августе – декабре. Срок будет зависеть от того, когда будет подано заявление. Если сделать это в июле, то выплату начислят после 16 августа.

Немаловажным фактом является и то, что единовременная выплата не будет учитываться в составе доходов семей при предоставлении им иных мер социальной поддержки и не будет относиться к доходам, на которые может быть обращено взыскание по исполнительным документам. На этот момент обращает внимание юрист по экспертным заключениям Европейской юридической службы Ирина Белова.

Тут стоит отметить, что выплаты будут проводиться на каждого ребёнка в семье. Но надо учитывать, что это не ежемесячное пособие, а единоразовая мера поддержки. Кроме того, в августе ожидается повышение ещё одной социальной выплаты — пенсий работающим пенсионерам. Это коснётся тех людей, кто трудился в 2020 году. Причём официально. Индексация затронет пенсионеров, за которых работодатели перечисляли страховые взносы, — поясняет управляющий партнёр юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев.

В целом же этим летом президент ввёл для российских семей право на три новые выплаты на детей. Это ежемесячное пособие женщине, вставшей на учёт в медицинской организации в ранние сроки беременности (до двенадцати недель). Раньше эта выплата была единовременной.

В отличие от предыдущего пособия, оно будет выплачиваться ежемесячно и в более высоком размере: 50 процентов величины прожиточного минимума для трудоспособного населения в регионе. Кроме того, будет выплачиваться ежемесячное пособие на ребёнка в возрасте от восьми до семнадцати лет, если он живёт в неполной семье. Единственным родителем признаётся человек, который указан в записи акта о рождении ребёнка, если там отсутствуют сведения о втором родителе. Право на пособия имеют также женщины, если сведения об отце в свидетельство о рождении внесены по заявлению матери ребёнка. Выплаты положены и в тех случаях, когда второй родитель ребёнка умер, признан безвестно отсутствующим или объявлен умершим, — рассказывает Ирина Белова.

Право на оба пособия зависит от среднедушевого дохода семьи. В начале июля в ПФР дали подробное разъяснение, кому и как будут проводить выплаты.

Определён порядок назначения новых пособий: Кому положены выплаты и как их получить

Определён порядок назначения новых пособий: Кому положены выплаты и как их получить

Для получения всех социальных выплат теперь нужно иметь карту "Мир". С 1 июля на карты других платёжных систем деньги переводить не будут. Это нужно учесть при подаче заявлений на новые пособия.

Те, кто получает выплаты на банковский счёт, к которому карта не выпускается, могут не беспокоиться. Зачисления будут происходить. Если же к счёту привязана карта, то это может быть только "Мир". Напомним также, что выплата не будет перечисляться на счёт другого человека. Только на счёт заявителя, — уточнили в ПФР.

В Пенсионном фонде также обратили внимание, что в ряде случаев человек может получить отказ, даже если у него есть право на пособие. Это может произойти, например, если будут неточности или ошибки при вводе данных. Тогда заявление не пройдёт проверку в информационной системе.

Надбавки к пенсии будут начислять по-новому: Кому вернут доплату, а кто получит право на перерасчёт

Надбавки к пенсии будут начислять по-новому: Кому вернут доплату, а кто получит право на перерасчёт

Как показала практика, самые распространённые ошибки при подаче заявления — это неправильно введённые данные ребёнка. Например, Ф.И.О., отличные от указанных в свидетельстве о рождении. Бывает, что неправильно введены реквизиты актовой записи о рождении ребёнка (серия и номер вместо данных актовой записи), а также неправильный СНИЛС или ошибки в сведениях о банковском счёте.

Напомним также, что с 1 июля 2021 года узнать о положенных льготах и пособиях стало проще. Человек может получать персонифицированную информацию, сформированную в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Там есть информация о правах на льготы и о том, как их получить. Увидеть её можно будет в виде текстовых сообщений. Они будут приходить через портал госуслуг. Сведения туда предоставят ПФР, Фонд социального страхования РФ, федеральные учреждения медико-социальной экспертизы, Роструд, органы государственной власти и органы местного самоуправления.

С 1 июля вырастут пособия на детей и появятся новые выплаты: кто станет получать больше

С 1 июля вырастут пособия на детей и появятся новые выплаты: кто станет получать больше

Авторы
Нина Важдаева
Нина Важдаева

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1