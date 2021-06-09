С 1 июля вырастут пособия на детей и появятся новые выплаты: кто станет получать больше

На этой неделе активно обсуждается инициатива депутатов ввести в России безусловный базовый доход (ББД) в размере 10 тыс. рублей. В перспективе столько денег могли бы получать ежемесячно все граждане страны, но начать предлагается с детей. Таким образом, каждая семья могла бы получать по 10 тыс. рублей в месяц на каждого ребёнка. С одной стороны, эта дискуссия стала следствием заявления главы Счётной палаты России Алексея Кудрина. Выступая на ПМЭФ, он заявил, что выплата безусловного базового дохода для каждого россиянина в перспективе станет реальностью. С другой — экономисты сразу засомневались в реальности предложения депутатов.

— Простая математика. В России 20 миллионов детей. По 10 тысяч на каждого в месяц — это 200 миллиардов рублей ежемесячно или 2,3 триллиона рублей в год. Откуда депутаты планируют брать эти деньги? Если подключать ФНБ, то от него ничего не останется уже через три-четыре года, учитывая расширение инвестиций в инфраструктурные проекты. 2,4 триллиона — это восьмая часть доходов бюджета, а в этом году — седьмая. Таких расходов бюджет себе пока что позволить не может. Слишком много нестабильности вокруг России на текущий момент. К тому же такое нововведение взвинтит инфляцию и очень сильно опустит курс рубля: начнутся закупки из-за рубежа, продуктовая корзина может легко вырасти в цене как минимум на 30–40%, а жертвами ББД станут льготы и пособия. Поэтому не стоит всерьёз рассматривать эту инициативу, — считает сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Такого же мнения придерживается и председатель коллегии адвокатов "Корчаго и партнёры" Евгений Корчаго. По его словам, эта инициатива вряд ли будет реализована, так как сейчас актуальнее вопрос поиска дополнительных источников финансирования бюджета, а не утверждения подобных дополнительных расходов.

Конечно, новые меры социальной поддержки семьям с детьми вводятся и будут вводиться, но речь идёт о выплатах определённым категориям лиц либо о разовых выплатах, а не о введении базового дохода на всех детей. Евгений Корчаго считает, что эта идея слишком масштабная и оторвана от реальности.

— Что касается лишения льготников возможности получать выплаты, то здесь чаще всего речь идёт о случаях улучшения финансового положения. В этом случае семьи перестают считаться нуждающимися, поэтому больше не могут рассчитывать на те или иные меры поддержки, — добавил Евгений Корчаго.

Правда, этим летом родителей ожидает сразу несколько выплат, которых раньше никогда не было. Так, уже появился законопроект, который предусматривает ежегодную выплату семьям школьников перед началом учебного года. Получить её могут родители, опекуны и попечители ребёнка.

Выплата в связи с началом учебного года устанавливается в размере 10 000 рублей. Причём, как следует из документа, предлагается ежегодно индексировать её с 1 февраля. Об этом рассказала ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская.

Сумма будет меняться в зависимости от инфляции, то есть роста потребительских цен за предыдущий год. Если документ будет принят, то за выплатой надо будет обратиться в МФЦ либо напрямую в территориальный орган ПФР с заявлением и со всеми необходимыми документами в период с 1 июля по 31 декабря.

Впрочем, пока ещё окончательного решения по законопроекту нет. Он был рассмотрен в первом чтении и отправлен на доработку. Соответственно, вопрос о регулярных выплатах каждый год не решён. Тем не менее уже точно известно, что этим летом все родители школьников получат по 10 тыс. рублей на каждого ребёнка. Более того, это касается ребят 6 лет, которые пойдут в школу впервые в этом году, а также молодых людей 18 лет, которые ещё учатся.

— С 1 июля вводятся новые детские пособия. Это ежемесячное пособие женщине, вставшей на учёт в медицинской организации в ранние сроки беременности (до 12 недель). Его будут перечислять, если доход на человека в семье женщины не превышает прожиточный минимум. Размер выплаты — 50% от прожиточного минимума в регионе. Ещё одна мера поддержки — это ежемесячное пособии на ребёнка в возрасте от 8 до 17 лет. При этом упраздняется единовременное пособие женщине, вставшей на учёт в медицинских организациях в ранние сроки беременности, — рассказала Оксана Красовская.

Как отметила старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Полина Гусятникова, с 1 июля 2021 года планируется начать выплаты одиноким родителям. Сейчас для матерей-одиночек не предусмотрены специальные выплаты. На федеральном уровне они получают те же пособия, что и все остальные. Например, пособие по беременности и родам, единоразовая выплата при рождении ребёнка, выплаты до достижения ребёнком возраста полутора и трёх лет, если мать не работает.

Также матери-одиночки могут получать региональные пособия и льготы. В их числе приоритетное зачисление в детский сад и школу, снижение родительской платы за детский сад, льготы на приобретение лекарственных препаратов для детей, включая выплаты, положенные малообеспеченным семьям. В каждом регионе свои условия, но единой выплаты на основании того, что мать или отец является единственным родителем, у нас до сих пор не было.

— Учитывая, что размер выплаты в среднем по стране составит 5600 рублей, это ощутимая помощь для одиноких родителей. Что касается пособий перед школой, то 10 тыс. рублей родителям школьников перечислят в августе. Деньги планируется перечислить в беззаявительном порядке. Так же, как и в прошлом году, были оформлены "коронавирусные" выплаты на детей, — уточнила Полина Гусятникова.

С 1 июля 2021 года узнать о положенных льготах и пособиях станет проще. Об этом будут сообщать в том числе с помощью выделенного телефонного номера. Человек вправе получать персонифицированную информацию, сформированную в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Там можно узнать о своих правах на льготы и о том, как их получить.