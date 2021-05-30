Летом ожидаются замена счётчиков, бесплатный газ и новые тарифы: к чему нужно приготовиться жильцам

Уже в июне должен быть составлен график догазификации населённых пунктов. В конце мая в Госдуму был внесён законопроект, который регулирует параметры бесплатного подключения. Программа ускоренной догазификации на 2021–2022 годы коснётся около 2 млн домовладений. Предполагается, что прокладывать коммуникации начнут уже этим летом. За подводку газа непосредственно до границы земельных участков в населённом пункте жители платить не должны. Это будет бесплатно. В результате люди смогут сэкономить сотни тысяч рублей.

График догазификации на ближайшие полтора года будет затрагивать населённые пункты, где уже проложены внутригородские и внутрипоселковые газораспределительные сети. Дорожная карта сформирована с учётом поручения президента после оглашения Послания Федеральному собранию. До 2023 года бесплатно провести газ должны ко всем домовладениям в газифицированных населённых пунктах.

В конце мая в Госдуму был внесён законопроект, в котором предлагается изменить порядок установки счётчиков. С июля прошлого года ответственность за установку, обслуживание и ремонт счётчиков электроэнергии возложена на поставщиков ресурсов. В законопроекте предлагается такой же подход применять и в водоснабжении. Если документ будет принят, то счётчики в квартирах будут устанавливать за счёт поставщика услуг. Пока же за эту услугу приходится платить жильцам.

Впрочем, далеко не все знают, что на установку счётчиков предусмотрены определённые льготы. Предоставляются они на региональном уровне. Соответственно, список получателей может различаться в зависимости от субъекта Федерации. Обычно получить их могут пенсионеры, инвалиды, матери-одиночки и малоимущие семьи.

Тут важно учитывать форму собственности жилья. Если это приватизированная квартира, то обязанность по оплате за установку и обслуживание счётчиков лежит на жильце, так как он является собственником. Если же квартира муниципальная, то жилец является всего лишь нанимателем. Установить счётчики должны за счёт муниципалитета. Правда, в отдельных случаях в договоре социального найма может быть пункт о том, что такая обязанность ложится на жильца.

Сейчас многие поставщики услуг уже сообщили, что летом начнут устанавливать умные счётчики на электричество. Такие приборы сами передают показатели в автоматическом режиме. Переход на них начался ещё с лета прошлого года, но идёт постепенно. На этом фоне опять стали появляться сообщения о жертвах мошенников. Аферисты ходят по квартирам и берут деньги на установку умных счётчиков. На самом деле весь этот процесс бесплатный для жильцов. Счётчики имеют право ставить только специализированные компании. Если же их установили мошенники, то жильцу придётся заплатить дважды. Первый раз — аферистам за счётчик. Второй — штраф за незаконную установку прибора учёта.

Также в конце мая Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволяет привлекать частные инвестиции к модернизации систем ЖКХ. Если его примут, то обновить коммуникации станет проще.

Не обойдётся этим летом и без планового повышения тарифов в сфере ЖКХ с 1 июля. Однако жильцам нужно обратить внимание, что суммы в квитанциях не могут увеличить произвольно.

— Запрещается повышать тарифы выше предельных (максимальных) индексов изменения суммы платы за ЖКУ в муниципальных образованиях. Они утверждаются региональными властями. Например, для Москвы этот показатель будет на уровне 4,6%, для Подмосковья — 3,6%, — рассказала ведущий юрист "Европейской юридической службы" Србуи Иващенко.

26 мая Госдума приняла в третьем чтении закон, который касается изменений в расчётах по долгам за услуги ЖКХ. Документ касается ответственности поставщиков за неправильные расчёты.

— После его утверждения правительством поставщик услуг (помимо перерасчёта) должен будет выплачивать штраф собственнику частного дома. Он составит 50% от превышения начисленной платы. Столько же уже сейчас могут получить жители многоквартирных домов, которым пришлось переплатить за услуги ЖКХ, — рассказал ведущий юрист компании "Объединённый юридический центр "Парфенон" Павел Уткин.

До 1 июля должны быть приняты поправки, которые предусматривают расширение субсидирования оплаты жилищно-коммунальных услуг. На данный момент порог затрат на ЖКУ, превышая который семья может претендовать на субсидии, равен 22% от общего дохода домохозяйства. Это федеральный норматив, который нельзя повышать. При этом порог для получения субсидии регионы устанавливают самостоятельно, нередко понижая его.

— В Москве, например, он составляет 10% от совокупного дохода семьи, в Петербурге — 14%, в Якутии — 15%. Получить выплаты можно при отсутствии непогашенной задолженности за услуги ЖКХ, — отметил Павел Уткин.

Тут важно учитывать, что отказать в получении субсидии теперь могут при наличии у жильца задолженности, которая подтверждена вступившим в законную силу судебным актом. И здесь есть свой срок давности. Он составляет три года. Если долг образовался раньше, то при назначении субсидии его учитывать не будут.

— Информацию о наличии долгов местные органы исполнительной власти получают из информационной системы ГИС ЖКХ. Аналогичная норма будет действовать в отношении компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг с 1 июля. С этой же даты все справки об отсутствии задолженности ведомства будут получать самостоятельно. Требовать их с жильцов не допускается, — пояснила Србуи Иващенко.

Уже летом число получателей жилищных льгот может расшириться, а их суммы вырастут. Михаил Мишустин поручил ведомствам до 1 июля установить стандарт допустимой доли расходов граждан на оплату услуг ЖКХ в совокупном доходе семьи. При этом будут учитываться экономическое состояние и социальные особенности региона. Таким образом, он может быть снижен. Ранее обсуждался вопрос о том, чтобы опустить планку с 22 до 15% от доходов семьи. Это предложение будет учитываться при разработке новых стандартов.