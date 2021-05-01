Телевизор, микроволновка и дрова: что пенсионеры-дачники могут получить бесплатно

В майские праздники пенсионеры традиционно начинают дачный сезон. При этом не все знают, что могут получить бесплатно целый ряд товаров и услуг, которые могут пригодиться за городом. В некоторых регионах выдают дрова и семена, а где-то можно получить холодильник или микроволновку. Какую поддержку могут получить пожилые дачники?

Какие товары пенсионеры могут получить бесплатно

Пенсионеры имеют право на адресную помощь. Зависит она от того, в каком регионе проживает пожилой человек. В Москве, например, нуждающиеся пенсионеры могут получить бесплатно целый ряд товаров длительного пользования.

— Это адресная помощь. Она оказывается определённым категориям пенсионеров, ветеранам и инвалидам. Они могут бесплатно получить телевизор, холодильник, стиральную машину, ноутбук, планшет, газовую или электрическую плиту, пылесос, микроволновую печь, электрический чайник. Сначала пенсионеру выдают сертификат с определённым номиналом, а уже потом он получает по нему тот или иной товар, — рассказал юрист "Европейской юридической службы" Эрдни Менджиев.

Бывают такие ситуации, когда пенсионер хочет получить товар, стоимость которого превышает номинал сертификата. Такой вариант тоже возможен. Просто пожилой человек должен будет самостоятельно заплатить недостающую сумму. Как пояснил Эрдни Менджиев, в расчёт идёт полная стоимость товара, включая услуги по доставке и установке.

Стоит отметить, что социальный сертификат — это электронный купон, записанный на карту москвича. Им можно расплачиваться за определённые товары в магазинах, участвующих в специальной программе. Баллы социального сертификата эквивалентны рублям: 1 балл — это 1 рубль. При этом обменять его на наличные деньги нельзя. У сертификата есть срок действия, по истечении которого он "сгорает".

В некоторых регионах организуют бесплатную доставку дров для пенсионеров. Такая мера поддержки существует как на уровне местных властей, так и как частная инициатива отдельных предприятий по лесозаготовке.

Многие забывают, что при необходимости можно вызвать соцработников. В их обязанности входит уход за пожилыми людьми. В том числе они могут поколоть дрова и растопить печь.

Кроме того, в некоторых регионах действуют акции, по которым пенсионеры-дачники могут получить бесплатные семена. Обычно речь идёт о популярных культурах, таких как огурцы, помидоры, морковь, свёкла, кабачки, тыква.

Какие услуги пенсионеры могут получить бесплатно или со скидкой

Пенсионерам, проживающим за городом, положена субсидия на проведение газа. Но предоставляется она не всем. Для этого должно соблюдаться несколько обязательных условий: дом должен быть зарегистрирован как жилой; он должен являться единственным жильём пенсионера, а сам пенсионер — собственником строения.

— К тому же на момент подачи заявки на проведение газа и предоставление субсидии пожилой человек не должен работать по найму или вести предпринимательскую деятельность. Льгота предоставляется пенсионерам, инвалидам и малообеспеченным гражданам. Для того чтобы воспользоваться субсидией, пенсионер вовсе не обязан быть малоимущим. Достаточно того, что он получает пенсию по старости. Условия и размер субсидии определяются самостоятельно в каждом регионе. В среднем она составляет 50% от стоимости газификации, — рассказала старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Полина Гусятникова.

Есть и ещё одно условие: газовая труба должна быть проложена в непосредственной близости от объекта недвижимости. Например, по границе участка. Для того чтобы получить выплату, нужно обращаться в территориальные органы соцзащиты.

— Также неработающим пенсионерам положена льгота на вывоз ТБО. Она регулируется региональным законодательством и в разных регионах может отличаться. Например, в Подмосковье пенсионерам младше 70 лет предоставляется льгота в размере 30%, старше 70 лет — 50%, старше 80 лет — 100%. В каких-то регионах она положена только пенсионерам старше 80 лет. Также льгота предоставляется инвалидам, ветеранам и некоторым другим категориям граждан. Таким образом, если пенсионер является инвалидом, он имеет право на скидку независимо от возраста. Также пенсионерам предоставляется льгота по уплате земельного налога. Налогом не облагаются участки до шести соток. Если пенсионер, допустим, владеет участком десять соток, то налог он будет платить только с четырёх, — пояснила Полина Гусятникова.

Также пенсионеры могут получить скидку на оплату коммунальных услуг в загородном доме. Это компенсация, которая положена определённой категории льготников. Как пояснил Эрдни Менджиев, она может составлять порядка 50%. Узнать о конкретных льготах, положенных пенсионеру в том или ином регионе, можно в местном МФЦ или в органах соцзащиты.

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