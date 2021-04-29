С 1 мая изменится начисление льгот и доплат для пенсионеров: как их получить

Лайф выяснил, что нового ждёт пенсионеров после 1 мая, как теперь будут начислять льготы и у кого вырастут доплаты.

Меняются правила получения субсидий на оплату услуг ЖКХ

Для того чтобы продолжить получать субсидию на оплату услуг ЖКХ с мая по октябрь, потребуется подавать заявление. Таким образом, перестаёт действовать особый порядок оформления документов для получения этой льготы.

Из-за пандемии коронавируса право на неё продлевали автоматически всем получателям. Теперь снова нужно подтвердить статус человека, которому требуется поддержка.

Кстати, перечень льгот по оплате услуг ЖКХ достаточно обширный. В большинстве случаев размер субсидии составляет 50% от стоимости услуги.

Следует отметить, что льгота положена не всем пенсионерам. Получают 50-процентную компенсацию расходов на коммуналку ветераны Великой Отечественной войны, боевых действий, инвалиды войны, ветераны труда, граждане, пережившие блокаду Ленинграда, члены семей умерших участников войны и боевых действий. Она положена также ликвидаторам последствий аварии на Чернобыльской АЭС и гражданам, пострадавшим в результате иных радиационных катастроф. Получить льготу могут также люди с ограничениями по здоровью.

По данным столичных властей, средний размер субсидии на семью в столице составляет почти 2,7 тысячи рублей. Сумма зависит от разницы между доходами и расходами на ЖКУ. Она должна быть такой, чтобы оплата не превышала более 10% дохода. На практике почти 80% получателей этой льготы — пенсионеры.

Чтобы получить выплату, нужна справка о доходах или их отсутствии у заявителя и всех членов его семьи старше 16 лет. Причём этот документ не требуется, если семья состоит только из пенсионеров, которые не работают больше чем полгода. К тому же для получения выплаты не должно быть долгов.

Изменения в правилах оформления больничного

У работников 65 лет и старше по 30 апреля включительно было право получить больничный лист на период самоизоляции. Исключение делалось только для сотрудников, которые трудились дистанционно или находятся в ежегодном отпуске.

— Порядок выдачи карантинных больничных был установлен временными правилами оформления листков нетрудоспособности и выплаты пособий. Они действовали на время карантина. Временный порядок оформления больничного касался именно работающих пенсионеров старше 65 лет. С 1 мая он прекращает своё действие, также у работодателей прекращается обязанность переводить таких работников на удалённый режим работы. При этом работодателям рекомендовано, исходя из ситуации с распространением коронавируса, по возможности переводить работников 65 лет и старше на дистанционную работу, — рассказала ведущий юрист "Европейской юридической службы" Оксана Красовская.

Напомним, что правила выдачи больничных сотрудникам старше 65 лет изначально должны были действовать до 1 апреля. Затем их решили продлить, потому что не все регионы отменили обязательную самоизоляцию для пожилых людей.

— Если пенсионер находился на больничном, то ему нужно будет либо выйти на работу и продолжить трудиться в привычном режиме, либо — по согласованию с руководством — оформиться удалённо. Во многом решения о переводе на дистанционный формат будут зависеть от эпидемиологической ситуации в конкретном регионе, — пояснила партнёр юридической компании PG Partners Светлана Петрикова.

Кто получит особые доплаты к пенсии

Есть категории пенсионеров, которые получают нестандартные выплаты. Они зависят от их профессии в прошлом. В частности, пояснила Ольга Красовская, с 1 мая 2021 года будут пересчитаны размеры доплат к пенсиям членам лётных экипажей воздушных судов гражданской авиации. Это же коснётся и отдельных категорий работников организаций угольной промышленности.

— Таким образом, с 1 мая изменится размер выплат для бывших пилотов, штурманов, некоторых категорий авиационных инженеров, механиков, радистов, шахтёров, угольщиков. Они имеют право на дополнительные выплаты, поскольку их сфера деятельности была связана с особыми условиями труда. Работодатели, у которых трудятся лётчики и шахтёры, производят дополнительные отчисления за них в ПФР, — уточнил адвокат Евгений Постанюк.

Он отметил, что также на индексацию пенсии с 1 мая могут рассчитывать работающие пенсионеры, прекратившие трудовую деятельность. Перерасчёт происходит с начала месяца, следующего за месяцем прекращения трудовой деятельности, а получают повышенные выплаты фактически через три месяца после прекращения работы.

— Единовременную федеральную выплату ко Дню Победы получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны. В 2021 году она составит 10 000 рублей. Выплаты будет осуществлять ПФР. Деньги перечислят вместе с пенсией. Помимо федеральной доплаты к 9 Мая существуют региональные. Их размер устанавливается местными органами власти. Суммы могут быть разными. Где-то несколько тысяч рублей, а где-то и 25 тысяч. Деньги перечислят ветеранам, блокадникам и труженикам тыла, — пояснила Светлана Петрикова.

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