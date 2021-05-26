Цены на бензин двигаются к красной линии: На сколько подорожает топливо в июне

Какие риски появились у АЗС и чем это грозит

Если посмотреть динамику цен на бензин последних лет, то видно, что в среднем за три летних месяца бензин дорожает на 2–4%. Единственным исключением был 2018 год. Тогда в России разразился "топливный кризис". С апреля по июнь цены на бензин взлетели на 7–8%, после чего были заморожены и летом не менялись. Об этих событиях напомнил старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман.

Если же посмотреть на график изменения цен на дизель, то здесь складывается другая ситуация. Летом серьёзного колебания цен обычно не бывает. Дизельное топливо активно дорожает в осенне-зимний период. Правда, это во многом связано с тем, что себестоимость зимнего дизеля выше, чем летнего. Соответственно, такое топливо само по себе дороже.

— В 2021 году ситуация на российском топливном рынке сложнее, чем в предыдущие несколько лет. За исключением разве что кризисного 2018 года. В основном это связанно с долгой настройкой топливного рынка после пандемии, когда запасы бензина в России в зимний период и в начале весны 2021 года были на аномально низком уровне. Они составляли около 1,2–1,3 миллиона тонн при норме 1,6–1,8 миллиона тонн. При этом уровень оптовых цен был завышенным. Все это привело к тому, что биржевые цены зимой не упали, как это обычно бывает, а выросли, — рассказал Александр Розман.

Обычно независимые АЗС зимой закупают топливо впрок на весенне-летний сезон по низким ценам. В этом году сделать так не получилось. По словам Александра Розмана, в связи с этим независимые АЗС не смогут удержать рост цен на своих заправках в пределах уровня годовой инфляции.

Какие факторы будут влиять на стоимость топлива в июне

Средняя розничная цена бензина АИ-95 к 25 мая поднялась к 50 рублям за литр. За месяц она повысилась на 0,6%, с 49,7 рубля. С начала года увеличение составило 4,2% — с 48 рублей. Динамика явно опережает общую потребительскую инфляцию. Такой вывод сделал главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

— Причины во многом привычные. Подорожание нефти на мировом рынке с 56 до 68 долларов за баррель Brent с начала января делает всё более выгодным экспорт нефти и нефтепродуктов в ущерб их поступлению на внутренний рынок в розницу. Наступление автомобильного сезона повышает спрос на топливо. Эти же факторы будут действовать и в июне. Хотя маловероятно, что с нынешних высоких уровней в ближайшее время нефть поднимется в цене значительно и превысит уровень в 70 долларов за баррель, — полагает Марк Гойхман.

Спрос и цены на бензин и дизель традиционно растут летом, поскольку люди активнее используют автомобили для длительных поездок. К тому же наступает активная фаза сельскохозяйственного сезона. Но резкого увеличения стоимости топлива в этом году ждать не стоит по нескольким причинам. Так считает руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

Во-первых, в мае завершается период технических плановых ремонтов на российских НПЗ. Предприятия всегда готовятся к высокому сезону потребления бензина и дизеля, увеличивая производство. В июне объём топлива для внутреннего рынка вырастет на 10% по сравнению с маем, а запасы составляют более 1,7 миллиона тонн. По словам Артёма Деева, это покрывает потребности автомобилистов и бизнеса.

Во-вторых, механизм демпфера, который был пересмотрен правительством с 1 мая, уже способствовал тому, чтобы стоимость топлива на бирже снижалась. Ожидается, что из-за сохранения коронавирусных ограничений потребление топлива внутри страны (для поездок) вырастет на 10% к уровню 2019 года.

— На данный момент не видим причин для роста цен на топливо выше уровня инфляции, так как правительство предприняло ряд мер, чтобы этого не произошло даже в сезон высокого спроса. Во-первых, с мая в пользу нефтяников был изменён демпферный механизм. Теперь они получают больше выплат от государства в ситуации, когда экспортные цены выше внутренних. Во-вторых, мировые цены на нефть в последние несколько месяцев приостановили рост, что сдерживает и рост экспортных цен. В-третьих, НПЗ, по данным Минэнерго, увеличили запасы топлива до 1,7 миллиона тонн и нарастили производство. И, в-четвёртых, на крайний случай правительство подготовило правовую базу, которая позволит быстро ввести временный запрет на экспорт бензина из России, что сдержит цены, — отметил аналитик ГК "Финам" Сергей Кауфман.

Прогноз цен на бензин в июне

Артём Деев считает, что НПЗ готовы к грядущему повышению спроса на топливо. Соответственно, по его мнению, цены на бензин вряд ли вырастут летом более чем на 0,5–1%. Но даже такое повышение будет только в ситуации высокого спроса и низкого уровня запасов.

— Сегодня нет явных причин для дальнейших заметных скачков цен на топливо. Это социально значимый товар. Бесконтрольный заметный рост цен на бензин в правительстве не допустят. Иначе вырастут цены на продукты, одежду, технику, практически на все важные товары и услуги, так как расходы на бензин закладываются и в их себестоимость. Уверен, что власти сделают всё, чтобы в летний высокий сезон цены на топливо прибавляли не более 0,4–0,5% в месяц, — считает экономист, официальный представитель социального проекта Humanity Андрей Лобода.

Аналитик УК "Альфа-капитал" Денис Бадьянов уверен, что сейчас нет особых причин ожидать, что бензин и дизельное топливо в этом году серьёзно подорожают. Это может произойти в условиях дефицита топлива на внутреннем рынке, из-за чего начинают рост биржевые цены. Но в июне НПЗ традиционно наращивают производство топлива, так произойдёт и в этом году. Производство вырастет на 10–12% к уровню мая. Кроме того, пересмотр механизма демпфера с начала мая уже затормозил процесс роста оптовых цен, что сказалось и на динамике цен в рознице, на АЗС. Поэтому если цены и вырастут, то совсем ненамного — максимум на 0,5 рубля за литр.

По мнению Александра Розмана, сейчас на рынке сложились предпосылки того, что за лето цены на бензин могут вырасти ещё на три-четыре процентных пункта. Если учесть, что с начала года они уже повысились на 3%, то это превышает красную линию инфляции в 5%.

— И как ни парадоксально, но именно очевидность этого события выступает защитой от роста цен на топливо, потому что правительство уже законодательно предусмотрело механизм временного запрета экспорта бензина для того, чтобы не допустить повышенного роста его стоимости. Вряд ли правительство использует этот механизм уже в июне. Мера всё-таки экстренная. Поэтому стоит ожидать продолжения роста цен на бензин в первый месяц лета ещё на 1–1,5 процентных пункта. Затем может последовать запрет на экспорт, после чего цены на бензин в России могут ненадолго снизиться, — прогнозирует Александр Розман.