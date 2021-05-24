К 1 июня курс доллара может обновить годовой минимум

Сейчас на валютном рынке складывается уникальная ситуация. Появилось сразу несколько факторов, которые могут позволить рублю укрепиться до максимальных значений с начала этого года.

Так, на этой неделе курс отечественной валюты будет поддерживаться налоговым периодом. 25 и 28 мая компании-экспортёры перечисляют в бюджет НДС, налог на прибыль и акцизы. Поэтому до конца мая курс рубля может закрепиться на уровне около 73,5 в паре с долларом и на уровне 89,5 в паре с европейской валютой. Такой вывод делает руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

На данный момент самый крепкий рубль в этом году можно было увидеть в середине марта. Тогда российская валюта колебалась вокруг отметки 73. На короткий момент курс даже опускался к отметке 72,9 рубля за доллар. Есть вероятность, что уже в первые дни лета этот рубеж будет пройден.

— В последние недели главный фактор воздействия на курс рубля — степень геополитической напряжённости и санкционных рисков. И отступление доллара к рубежам 73–74 рубля связано прежде всего с их ослаблением. Этому в немалой степени содействовало предложение Джо Байдена о встрече с Владимиром Путиным. Даже просто анонсирование саммита успокаивающе действует на инвесторов. Встреча глав внешнеполитических ведомств России и США в Рейкьявике на прошлой неделе укрепила ожидания инвесторов. Хотя на ней не были определены конкретные сроки и вопросы для обсуждения президентами, стороны остались довольны общей конструктивностью диалога. Рынок — тоже, — отметил главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

Встреча Владимира Путина и Джо Байдена может изменить вектор движения курса рубля

В начале следующей недели котировки нефти могут оказаться под давлением новостей о росте добычи в Ираке. Артём Деев считает, что это может привести к снижению цен в диапазон 64–66 долларов за баррель. Правда, в дальнейшем ситуация на нефтяном рынке стабилизируется, и это станет ещё одним фактором поддержки для российской валюты.

— Усиление санкционной риторики и нервозность на рынках из-за слабого восстановления глобальной экономики могут снизить курс рубля. Однако в перспективе подготовки встречи лидеров США и России, вероятнее всего, новых заявлений о санкциях не будет. Поэтому наверняка курс доллара останется в рамках 73–75 за доллар и ниже 90 за евро до конца июня этого года, — полагает Артём Деев.

Сами по себе сообщения о подготовке встречи лидеров двух стран — это уже фактор стабилизации национальной валюты. Для инвесторов такие новости означают возможность позитивных изменений в двусторонних контактах США и РФ. На этот фактор обращает внимание директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин.

По его мнению, пока рано говорить о том, как именно отреагирует рубль на проведение встречи и её итоги. Но стоит надеяться, что положительные моменты будут. После этого, по прогнозам Владимира Брагина, рубль может закрепиться на уровне 72–73 за доллар и 88–89 за евро.

В остальном сейчас в глобальной экономике относительно стабильная ситуация. Страны восстанавливаются после пандемии. Как отмечает аналитик, это также приводит к укреплению валют развивающихся стран (в том числе и российского рубля).

Дальнейший вектор движения курса рубля будет зависеть от итогов переговоров Владимира Путина и Джо Байдена. Так считает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

По его мнению, ожидание встречи президентов сейчас уже мало влияет на рубль, как и другие факторы. Вероятно, валютный курс нашёл равновесный уровень, экономически обоснованный с точки зрения доходов госбюджета и экспортёров. Это отражено в рублёвой стоимости барреля Brent, находящейся сейчас около 5000 рублей. То есть рубль просто справедливо оценён к нефти с учётом накопленной за последние годы инфляции и повышенных бюджетных трат из-за пандемии коронавируса.

— Поэтому существенно сдвинуть курс рубля в ту или другую сторону могут лишь сильные драйверы рыночного или геополитического характера. Причём имеющие долгосрочное воздействие. Если по итогам встречи президентов России и США будут обозначены конкретные договорённости по ключевым вопросам, свидетельствующие об улучшении отношений между двумя странами, мы можем увидеть существенное укрепление рубля. Доллар способен опуститься в район десятимесячного минимума 72,5 рубля или даже проверить на прочность эту планку, — считает Дмитрий Бабин.

Если же встреча завершится общей констатацией необходимости дальнейшего диалога, то, скорее всего, российская валюта может ослабнуть. По оценкам аналитика, доллар в таком случае способен превысить отметку в 74 рубля.

— Важную роль будет играть ситуация с инфляцией в США. Если она продолжит ускоряться, это усилит опасения более раннего ужесточения монетарной политики ФРС. На таком фоне могут начаться массовые распродажи рисковых активов, что ударит по развивающимся валютам, в том числе по рублю. В этом случае при отсутствии явного прогресса по итогам переговоров между лидерами России и США доллар способен подняться выше 75 рублей, — заключил Дмитрий Бабин.

По мнению Марка Гойхмана, если, как ожидается, саммит пройдёт в июне, это может стать главным событием месяца для курса рубля. Участники рынка заждались позитива. В свою очередь, если встреча не состоится или пройдёт без значимых результатов, игроки могут разочароваться и начать продавать рубли.

На перспективу ближайших недель позитивно действуют и другие общие факторы, которые проявляются в последнее время. Они связаны прежде всего с общемировой тенденцией отступления пандемии и повышения деловой активности. По словам Марка Гойхмана, позитивом выступает и политика Центробанка. Он провозгласил курс на повышение ключевой ставки. На июньском заседании она может быть вновь увеличена с нынешних 5% до 5,25%.

Марк Гойхман считает, что это сделало бы более привлекательными по доходности гособлигации и иные рублёвые активы, что поддержало бы курс валюты. В то же время потенциал её укрепления ограничен. При высокой цене нефти в июне могут значительно вырасти покупки долларов и евро по бюджетному правилу. Существенное усиление рубля невыгодно для экспортёров и бюджета. Кроме того, если летом откроется больше направлений для выездного туризма, повысится спрос на иностранную валюту. Таким образом, по прогнозам аналитика, в июне курс будет колебаться в диапазоне 71,8–75 рублей за доллар.

— Влияние встречи Владимира Путина и Джо Байдена на курс рубля можно назвать асимметричным. Дело в том, что большая часть геополитического позитива от "заморозки" внешнеполитического позитива уже была заложена в курс российской валюты. Укрепление началось после звонка американского президента своему российскому коллеге в апреле. Так что, даже если итоги встречи будут позитивными для России, рост российской валюты к доллару США будет ограничен зоной 70–72 рубля, — полагает старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман.