Куда вложить 500 тысяч рублей: самые перспективные инвестиции мая

В начале мая геополитическая обстановка продолжает оставаться достаточно напряжённой. Перспективы курса валют туманны, а проценты по вкладам в банках хоть и растут, но медленно. В такой ситуации многие россияне стали задумываться о том, как защитить свои сбережения. Многие инвесторы уже поменяли тактику управления активами. Лайф выяснил, как защитить накопления в рублях и долларах, а также куда сейчас выгодно вкладывать деньги.

Стратегия инвестиций во многом зависит от того, какой суммой может свободно распоряжаться человек. Если речь идёт об относительно небольших суммах, до 500 тысяч рублей, то здесь для выбора инструментов нужно учитывать много факторов. В частности, готовность к риску, опыт, временной горизонт и долю инвестируемой суммы в общем объёме активов. Тем не менее есть универсальные идеи, которые можно рассматривать практически всем обладателям этой суммы.

Срок имеет значение. Какие появились особенности при покупке акций и облигаций

Одним из возможных вариантов может быть распределение сбережений между акциями и облигациями. 40% — на первые, 60% — на вторые. Такой вариант рассматривает инвестиционный стратег компании "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

— При нынешней высокой неопределённости в облигациях стоит упор сделать на короткие выпуски со сроком погашения через несколько лет. Топ по надёжности, естественно, — это гособлигации. Например, выпуск ОФЗ с погашением летом 2024 года даёт доходность около 6,3% годовых к погашению, — пояснил Александр Бахтин.

Что касается акций, то при желании инвестора можно зарабатывать не только на росте их стоимости. Есть возможность получать ощутимый регулярный доход, если присмотреться к дивидендным корзинам. По словам Александра Бахтина, сегодня российский рынок даёт одну из самых высоких дивидендных доходностей в мире. Этот показатель превышает 7,6% годовых. Если смотреть по секторам, то ожидаемая доходность по металлургическим предприятиям ещё интереснее. Экономист отмечает, что там она может составлять около 26–27%.

— Интересна может быть покупка голубых фишек (акций крупнейших российских и иностранных компаний с целью получения дивидендов). Стоит выбирать такие направления, как финтех (в связи с развитием онлайн-продаж сектор стремительно растёт), маркетплейсы и онлайн-продажи (тоже наращивают объёмы). Из сырьевых эмитентов лучше всего выглядят акции компаний, которые добывают золото, серебро, платину и палладий. Два последних металла растут постоянно из-за высокого спроса в промышленности и снижения мировых запасов. Золото и серебро как инвестиционные металлы и средства защиты от кризиса растут по мере того, как мировая экономика погружается в рецессию. Из-за роста цен на металлы увеличивается прибыль компаний, что отражается на дивидендах, — отметил руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

В сбалансированном портфеле должны быть акции, облигации, золото, валюта, ETF и криптовалюта. Такое мнение высказал первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал. Он обратил внимание, что чем больше там присутствует акций и цифровых активов, тем более рисковый портфель.

ПИФы и не только. Новые тренды в сфере готовых решений

Если же инвестор пока не готов выходить на фондовый рынок самостоятельно, он может воспользоваться готовыми решениями. Часто первым шагом от вклада к инвестициям становятся ПИФы. Они могут быть открытыми или биржевыми. Инвестор покупает паи фондов, которые управляются профессионалами. Открытые ПИФы находятся в активном управлении, а биржевые следуют за индексами. Биржевые ПИФы можно купить и продать на бирже по аналогии с акциями.

— Если говорить о рублёвых инвестициях в биржевые ПИФы, то одна из интересных идей — сбалансированный портфель корпоративных облигаций с повышенной доходностью с фокусом на сегмент малого и среднего предпринимательства. Соответствующий индекс Мосбиржи облигаций повышенной доходности за последний год вырос более чем на 16%. Преимущество подобного фонда в том, что инвестору не требуется самостоятельно выбирать бумаги. Он полагается на экспертизу профессионалов, инвестируя в качественно отобранную корзину, — отметил Александр Бахтин.

Альтернатива доллару. Как спасти сбережения от возможной девальвации рубля

Из-за нестабильной геополитической обстановки в ближайшее время возможны колебания курса валют. Соответственно, актуальным остаётся вопрос, в чём держать деньги — в рублях или долларах. Универсальный совет экспертов — создавать мультивалютную корзину. Впрочем, есть и другие варианты.

— Также для защиты от девальвации рубля актуальны вложения в валютные ПИФы. Например, есть открытые фонды на облигации надёжных эмитентов развивающихся стран (Турция, Мексика, Бразилия, ЮАР). Среднегодовая доходность таких облигаций близка к 8% годовых в долларах США, — отметил Александр Бахтин.

Смена направлений. Франшиза или готовый бизнес

Артём Деев считает, что 500 тысяч рублей — это неплохая сумма для инвестиций. Можно попробовать вложения в готовый бизнес или франшизу. Например, магазин или сеть пекарен. Есть сейчас направления, которые растут очень активно, а франшизы их доступны.

По оценкам аналитика, это магазины недорогой одежды (массмаркет или секонд-хенд), ателье и ремонтные мастерские. Из-за снижения доходов люди стали чаще чинить вещи, которые раньше бы просто выбросили и купили новые. Хорошие перспективы, по мнению Артёма Деева, имеют небольшие магазины дешёвых продуктов питания или фиксированных цен.

Уже не квартиры. Как выгодно вложить деньги в недвижимость

За последний год квартиры стремительно дорожали. Отчасти из-за повышенного спроса. Люди по привычке бросились скупать недвижимость, спасая деньги во время коронакризиса. В то же время из-за такого стремительного роста цен (некоторые категории жилья подорожали на 20–30%) инвестировать в квартиры становится невыгодно.

— Сейчас деньги нужно вкладывать не в обычные квартиры, которые подорожали в 2020 году, а в дачи и коммерческую недвижимость. Например, в здания, которые возводятся для торговых центров и гостиниц, а также складские помещения. Если первые два варианта в прошлом году сильно пострадали от пандемии, то потребность в местах хранения только увеличилась, — пояснил Павел Сигал.

Впрочем, если у человека на руках только 500 тыс. и нет других активов, то этого хватит только для покупки такой недвижимости в долевую собственность.

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