С 1 июня изменятся стоимость льготного проезда, схемы выплаты пенсий и пособий: что ждёт получателей

С 1 июня целый ряд новшеств ждёт людей, которые имеют право на льготный проезд. Они носят не федеральный, а региональный характер. Соответственно, будут различия в зависимости от места жительства получателя.

Например, со следующего месяца в Кемеровской области заканчивается переходный период, за который жители должны были перейти на новые правила проезда. В это время меры социальной поддержки на транспорте предоставляются на основании карты жителя, социальной транспортной карты, временной социальной транспортной карты (при их наличии). Если этих документов нет, то получить льготы можно на основании документов, подтверждающих право человека на меры соцподдержки.

— Уже с 1 июня 2021 года проезд будет предоставляться по карте жителя либо по социальной транспортной карте. Это касается жителей тех районов Кемеровской области, которые участвуют в пилотном проекте, — пояснила ведущий юрист "Европейской юридической службы" Оксана Красовская.

В Краснодарском крае с 1 июня определена льготная стоимость ежемесячных проездных документов. Это дополнительная мера соцподдержки. Купить билет со скидкой можно на городской транспорт. Со следующего месяца стоимость льготных проездных проиндексируют впервые за 15 лет. По словам Оксаны Красовской, проезд на автобусе обойдётся в 350 рублей, на троллейбусе или трамвае — 440 рублей. Общий проездной на трамвай, троллейбус и автобус будет стоить 690 рублей.

Юрист также обращает внимание, что с 1 июня в Кировской области вновь возобновляется работа детских оздоровительных лагерей. Ранее они были закрыты из-за пандемии. Откроются и сезонные, и круглогодичные лагеря.

В то же время в ПФР обратили внимание на грядущие изменения в оформлении документов для получения пенсий и пособий. Например, пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, получают право на повышенную фиксированную выплату. С 1 января 2021 года размер прибавки составляет 6044,48 рубля. Соответственно, общая сумма фиксированной выплаты станет 12 088,96 рубля.

Обычные пенсионеры получают такую прибавку автоматически. Выплаты увеличиваются сразу же после дня рождения. При этом человек, достигший 80-летнего возраста и получающий другой вид пенсии, имеет право на основании своего заявления перейти на страховую пенсию по старости с учётом повышенной фиксированной выплаты. Если, конечно, такой вариант для него более выгодный. Выплаты могут стать больше. В этом случае потребуется обратиться в ПФР.

— До 1 июня обратиться с таким заявлением можно без личной явки. До этой же даты продлён упрощённый порядок назначения и перерасчёта многих других социальных выплат. Предполагается, что со следующего месяца вернётся прежний порядок работы с документами, — уточнили в ПФР.

Касается это, например, назначения повышенной пенсии северянам. Сумма выплат зависит от района проживания пожилого человека. Из-за этого северянам требуется раз в год лично предоставлять в ПФР заявление, подтверждающее фактическое место жительства, а вместе с ним — и право на повышенную пенсию.

— В период действия коронавирусных мер ПФР периодически продлевал упрощённый порядок, и пенсионерам-северянам не нужно было подтверждать своё фактическое проживание. С 1 июня этот порядок прекращает своё действие, — пояснила Оксана Красовская.

Кроме того, с 1 июня некоторые пенсионеры могут сделать перерасчёт. Например, если они прекратили работать в феврале.

— Обычно через три месяца после увольнения пересчитывается страховая часть пенсии. Причём в дальнейшем, если человек снова трудоустроится, сокращать выплаты ему не будут. Но это "плавающая прибавка", не привязанная конкретно к 1 июня. Она будет сделана с первого числа любого месяца, последующего за увольнением. Плановая индексация пенсий работающим пенсионерам проходит обычно 1 августа, — добавил ведущий юрист компании "Объединённый юридический центр "Парфенон" Павел Уткин.

Напомним, что многие изменения в начислении льгот уже произошли в мае. Например, чтобы продолжить получать субсидию на оплату услуг ЖКХ с мая по октябрь, потребуется подавать заявление. Таким образом, перестаёт действовать особый порядок оформления документов для получения этой льготы.

Из-за пандемии коронавируса право на неё продлевали автоматически всем получателям. Теперь снова нужно подтвердить статус человека, которому требуется поддержка.

Кстати, перечень льгот по оплате услуг ЖКХ достаточно обширный. В большинстве случаев размер субсидии составляет 50% от стоимости услуги.

Льгота положена не всем пенсионерам. Получают 50-процентную компенсацию расходов на коммуналку ветераны Великой Отечественной войны, боевых действий, инвалиды войны, ветераны труда, граждане, пережившие блокаду Ленинграда, члены семей умерших участников войны и боевых действий. Она положена также ликвидаторам последствий аварии на Чернобыльской АЭС и гражданам, пострадавшим в результате иных радиационных катастроф. Право на льготу имеют и люди с ограничениями по здоровью.

Например, средний размер субсидии на семью в столице составляет почти 2,7 тысячи рублей. Сумма зависит от разницы между доходами и расходами на ЖКУ. Она должна быть такой, чтобы оплата не превышала 10% дохода. На практике почти 80% получателей этой льготы — пенсионеры.

Чтобы получить выплату, нужна справка о доходах или их отсутствии у заявителя и всех членов его семьи старше 16 лет. Кстати, этот документ не нужен, если семья состоит только из пенсионеров, которые не работают более полугода. Важно учитывать, что для получения выплаты не должно быть долгов.

У работников 65 лет и старше по 30 апреля включительно было право получить больничный лист на период самоизоляции. Исключение делалось лишь для сотрудников, которые трудились дистанционно или находились в ежегодном отпуске. Теперь такого права нет.