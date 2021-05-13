Валютный феномен: почему дешевеет доллар и каким будет курс рубля к лету

По данным Центробанка, реальный эффективный курс рубля в апреле 2021 года снизился к валютам основных торговых партнёров России на 1,6%. На столько изменился показатель по сравнению с мартом. С начала года он уменьшился на 0,4%. Если же сравнивать данные с января по апрель этого года с тем же периодом в прошлом, то снижение составило 9,5%.

— Реальный эффективный обменный курс рубля рассчитывается как средневзвешенный номинальный обменный курс с поправкой на соотношение темпов инфляции в России и в странах — основных внешнеторговых партнёрах. Это означает, что при ослаблении национальной валюты относительно мировых валют российская продукция становится дешевле на экспортных рынках. Это выгодно покупателям наших товаров. Но при этом девальвация рубля внутри России сказывается на покупательной способности населения через рост цен, — рассказал аналитик УК "Альфа-Капитал" Денис Бадьянов.

Сейчас рубль укрепляется к доллару и евро. При этом реальный эффективный курс российской валюты продолжает оставаться фактором для повышенного спроса на российскую продукцию за границей. В ближайшее время Денис Бадьянов ожидает дальнейшего укрепления рубля. Правда, для этого не должно ослабнуть влияние сразу нескольких факторов. Это стабильно высокие нефтяные котировки, постепенное восстановление экономики и отсутствие негатива во внешнеполитической повестке.

По прогнозам Дениса Бадьянова, к середине лета 2021 года отечественная валюта может вырасти до 72 рублей за доллар и 86–87 рублей за евро.

— Ситуация на мировых рынках несколько ухудшается. Появились опасения инфляционного всплеска в США. В среду эти ожидания подтвердились данными по индексам потребительских цен. В месячном выражении они превысили прогноз в три-четыре раза. Ускорение инфляции может вынудить ФРС повысить ставки раньше, чем экономика выйдет на траекторию устойчивого самостоятельного роста. Это угрожает новым кризисом и бегством инвесторов из развивающихся активов и валют, что ударит по рублю, — считает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Однако, полагает аналитик, пока конъюнктура сырьевых рынков остаётся очень благоприятной для российской валюты. Рублёвая стоимость барреля Brent находится недалеко от трёхлетнего максимума, составляя немногим более 5000 рублей. Это экономически обоснованный уровень с точки зрения доходов госбюджета и экспортёров. Поэтому, пока не появятся серьёзные факторы, которые способны существенно ухудшить конъюнктуру сырьевого рынка в долгосрочной перспективе, курс рубля вряд ли испытает серьёзные изменения.

Конечно, если геополитическая обстановка не ухудшится. Однако сейчас она, напротив, является одним из факторов поддержки российской валюты. По словам Дмитрия Бабина, инвесторы надеются, что в июне состоится встреча президентов России и США и она положит начало улучшению отношений между двумя странами.

— На этом фоне пока геополитические риски остаются относительно низкими, что увеличило спрос на все рублёвые активы. Если эти ожидания оправдаются, а ситуация на мировых рынках существенно не ухудшится, доллар может в среднесрочной перспективе проверить на прочность девятимесячный минимум — 72,5 рубля, — прогнозирует Дмитрий Бабин.

Шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв считает, что до середины июня точно не стоит ждать от рубля ни потрясений, ни заметного укрепления. Ведь главное, что двигало курсом российской валюты в марте-апреле, — не экономика, а политика. Но, пока готовится встреча Путина и Байдена, нового пакета антироссийских санкций из Вашингтона, по мнению аналитика, не последует.

— Показательно, что на днях в администрации американского президента подчеркнули специально для прессы: там не видят российского следа в кибервзломе системы управления трубопроводного оператора Colonial Pipeline. Хотя ещё месяцем раньше любым подобным поводом американцы непременно воспользовались бы для новой волны информационного давления на Россию. В том же ключе, очевидно согласованно, ведут себя и брюссельские союзники США. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель подчёркнуто обозначил по итогам саммита министров иностранных дел стран ЕС, что хотя все 27 стран солидарны с Чехией и Болгарией в конфликте, обернувшемся высылкой дипломатов, но считают, что обострять дальше отношения с Россией и нагнетать напряжённость не нужно, — отметил Пётр Пушкарёв.

По его мнению, сложившаяся к концу весны политическая атмосфера как раз и даёт определённые основания для спокойствия на нашем валютном рынке. А как известно, до появления прямых ограничений на покупку иностранцами российского госдолга рубль спокойно колебался в диапазоне от 73 до 76 за доллар и от 88 до 92 за евро. Колебания примерно в этих же пределах аналитик прогнозирует на ближайший месяц-полтора. Хотя с учётом более дешёвого курса евро к доллару евро на короткое время может опуститься к рублю чуть пониже.

— Конец апреля и первая половина мая подтвердили факт, что рубль может долгосрочно укрепляться. Деловая активность в России и за рубежом набирает обороты, растут инвестиции, оживляется рынок труда. Всё это происходит на фоне значительного роста цен на металлы, энергоресурсы и продукты питания на мировых рынках, а ведь это основа российского экспорта. У российской валюты есть хорошие шансы укрепиться до 65–67 рублей за доллар к концу года, — отметил экономист, топ-менеджер в области внешних связей и корпоративных коммуникаций Андрей Лобода.

Для этого, по его мнению, нефти нужно преодолеть отметку в 85 долларов за баррель Brent, а политическая повестка для России должна оставаться спокойной. По прогнозам экономиста, к началу июня рубль будет колебаться в диапазоне 72–74 рублей за доллар и 87–89 за евро.

Впрочем, не все аналитики настроены позитивно. Есть основания предполагать, что конец мая станет непростым временем для рубля. Именно в этот период и определится дальнейшая динамика его курса.

— Объяснений стойкости рубля не так много. Основным фактором поддержки российской валюты была динамика нефти. В среду, 12 мая, нефтяные котировки даже достигали 70 долларов за баррель Brent. Однако уже в четверг, 13 мая, цены начали быстро отступать, достигая 67 за баррель. Это фактически открывает путь для более серьёзного ослабления российской валюты. Главным сдерживающим барьером здесь выступает отметка 74,5 рубля за доллар. Как только она будет пройдена, а это может произойти уже в ближайшие дни, российскую валюту будет ждать быстрое снижение в диапазон 76–77 за доллар. Там уже будет решаться среднесрочная судьба рубля до осени 2021 года, — считает старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман.

Он отметил, что, несмотря на кажущуюся геополитическую разрядку в отношениях России и США, фундаментально для рубля мало что изменилось. Как только нефть начнёт дешеветь и окажется на более обоснованных значениях в 50–55 долларов за баррель Brent и ниже, удерживать курс российской валюты в коридоре 73–77, скорее всего, не удастся. По мнению Александра Розмана, рубль может упасть гораздо ниже — к 80–83 за доллар.