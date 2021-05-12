На крипторынке грядут изменения: какая монета вытесняет биткоин и рвётся в лидеры

В начале мая на крипторынке начался сезон альткоинов. Ещё несколько месяцев назад инвесторы интересовались в основном биткоином. Теперь другие криптовалюты стали перетягивать внимание на себя. Дошло до того, что некоторые аналитики стали всерьёз говорить о грядущей смене лидеров на рынке. Лайф выяснил, какая монета может заменить биткоин, чем сейчас рискуют инвесторы и какая судьба ждёт действующего короля криптовалют.

Альткоины наступают. Почему падает доля биткоина на рынке

Сейчас в мире существует примерно 5000 криптовалют. Впрочем, какой-то вес на биржах имеет около 100. Как следует из данных CoinMarketCap, в апреле общая рыночная капитализация альткоинов увеличилась на 16,7% по сравнению с мартом. Она составила 2,2 триллиона долларов. При этом индекс доминирования биткоина в прошлом месяце упал до 48%, поставив тем самым антирекорд с лета 2018 года. В начале мая данный показатель опустился ещё ниже — до 40%. Таким образом, с максимальных значений 2021 года он упал почти в два раза.

— Индекс доминирования биткоина действительно сильно снизился в последний месяц. Наступил сезон альткоинов, и фокус частных инвесторов сейчас направлен в их сторону. Риски высоки, но многие готовы идти на них ради сверхприбыли. Популярность альткоинов объясняется ещё и тем, что индустрия не стоит на месте, продолжают развиваться финансовые инструменты в виде сервисов и приложений, созданных на блокчейне. Появляются новые технологии. Они набирают популярность, и собственные монеты новых проектов растут, — рассказал директор Binance в России и СНГ Глеб Костарев.

Доля биткоина на крипторынке заметно падает во многом из-за того, что за последние полгода он подорожал на 330%. В какой-то степени монета исчерпала — частично или почти полностью — запас роста на нынешний год. Биткоин находится в фазе консолидации. Соответственно, инвесторы ищут новые активы, которые ещё не исчерпали свой потенциал роста. Так обстановку на крипторынке оценивает создатель экосистемы OTON Анатолий Илле.

— Спрос на альткоины очень понятен и объясним. Биткоин сейчас перегрет, в него слишком дорого и уже, наверное, поздно заходить. Этот актив по-прежнему берут стратегические инвесторы, а инвестиции со стороны частных покупателей сокращаются (что и сдерживает курс). Люди сейчас ищут альтернативу биткоину и находят её в том числе в альткоинах. Подобные ситуации мы видели уже в конце 2017-го — начале 2018 года. Тогда биткоин начал падать, а в рост пошли альткоины. Но всё это в результате закончилось "криптозимой", когда все активы стали перегретыми. К ним был утерян интерес, и на этом всё и завершилось. И длилась эта тенденция до начала 2020 года, — отметил генеральный директор криптовалютной p2p-площадки Chatex Майкл Росс-Джонсон.

Новый лидер. Какая монета может занять место биткоина

По словам Глеба Костарева, сейчас мнения на рынке разделились. Одни предсказывают смену лидера и прочат первое место эфиру (Ethereum). Другие прогнозируют дальнейший рост биткоина до 250 000 долларов.

Аналитики практически единогласно считают, что если кто и может потеснить биткоин с рынка, то это будет именно эфир. При этом Майкл Росс-Джонсон обращает внимание, что пока лидер крипторынка один и крепко удерживает свои позиции. Он считает, что заметного падения индекса биткоина к лету не будет. Пока монета остаётся самой популярной на крипторынке.

— Конкуренцию биткоину может составить эфир. Не скажу, что это новый лидер, но много сейчас проектов хайпа на нём. Люди погружены в эфир, поэтому его цена неумолимо растёт. Сейчас биткоин не сдаст свои права, но через пару лет такое возможно. Потому что инфраструктура сетей нового поколения и постоянные обновления эфира — всё это технически более совершенно. Так что через два года биткоин вполне может сдать свои позиции доминирующего актива, — считает Майкл Росс-Джонсон.

У эфира неограниченная эмиссия. Соответственно, у него есть шанс обойти биткоин по капитализации. Такое мнение высказал основатель криптосообщества "РОЙ Клуб" Владимир Мошкин. При этом он считает, что в принципе не стоит ставить вопрос о том, что какой-то альткоин должен заменить биткоин на рынке. Он остаётся титульной криптовалютой — той, благодаря которой мир в принципе знает о цифровых активах.

— В обозримом будущем роль биткоина как ведущего актива криптовалютного рынка представляется неоспоримой. Он будет выполнять функцию инструмента сохранения капитала. Также нужно учитывать и цикличность природы рынка. Рынок криптовалют не исключение. Текущий сезон альткоинов может завершить ожидаемое в этом году одобрение Комиссией по ценным бумагам и биржам США биржевого фонда на базе первой криптовалюты. Это снимет барьеры для проникновения на рынок рядовых инвесторов. Интерес к другим монетам в ближайшие годы всё же останется уделом профессиональных инвесторов и криптоэнтузиастов, — полагает руководитель инвестиционного департамента ICBF Аарон Хомский.

В то же время он считает, что индекс доминирования биткоина, вероятно, уже не превысит максимум этого года в 70%. Причиной тому станет возрастающая роль таких активов, как Ethereum, Filecoin, Polkadot, Chainlink, Internet Computer, XRP. Стоит упомянуть также и стейблкойны, такие как Tether и USDC, на базе отличных от биткоина сетей. По прогнозам аналитика, их значение, по крайней мере до появления национальных цифровых валют (CBDC), продолжит расти.

Аарон Хомский также подчёркивает, что в этом списке особняком выглядит Ethereum, у которого наиболее обширная экосистема децентрализованных приложений. По его словам, они будут активно развиваться, подрывая ткань сложившейся структуры экономики. Соответственно, монеты, которые будут задействованы в блокчейн-приложениях, будут обладать всё более возрастающей ценностью.

Уникальный шанс или приманка. Как приумножить сбережения на крипторынке

По словам Анатолия Илле, ни в коем случае не стоит списывать биткоин со счетов. Он остаётся самой надёжной, устойчивой перед лицом многих рисков криптовалютой на рынке. Монета уже проверена временем, и поэтому именно ей удалось завоевать наибольшее доверие у институциональных инвесторов.

— Я не думаю, что какая-либо криптовалюта может сейчас похвастаться таким же положением на рынке. Поэтому считаю, что в ближайшие месяцы и даже годы биткоин останется крупнейшей криптовалютой по капитализации. В будущем ситуация может измениться. Отчасти за счёт того, что у того же эфира эмиссия не ограничена, не лимитирована, как это сделано в системе биткоина, — пояснил Анатолий Илле.

В то же время он обращает внимание, что индекс доминирования биткоина — это один из важных индикаторов, на который следует ориентироваться инвесторам при выборе цифровых активов для покупки. Если он снижается, то правильная стратегия — вкладывать деньги в альткоины.

Как пояснил Анатолий Илле, сейчас наблюдается переток инвестиций в альткоины. Процесс ещё не достиг своего пика, поэтому у инвесторов есть шанс при правильном выборе активов получить желаемую доходность.

Такого же мнения придерживается и Владимир Мошкин. По его словам, инвесторам стоит задуматься о том, чтобы также зафиксировать прибыль в биткоинах и перевести её в другие активы, дефи-приложения или токены блокчейн-проектов. По его мнению, сейчас снова начнёт расти рынок децентрализованных финансов.

Правда, финансисты предупреждают: вкладывать в цифровые активы следует не все свободные средства, а лишь часть, продумав диверсификацию своего портфеля. Криптовалюта остаётся инвестицией с огромным риском. Объективно предсказать вектор движения курса монет практически невозможно. Ситуация на рынке меняется слишком быстро. Это поле для инвесторов, которые готовы рискнуть, а потеря части сбережений для них некритична. Вкладывать последние деньги в криптовалюту экономисты категорически не советуют.

Впрочем, не все аналитики считают, что альткоины в принципе могут составить биткоину конкуренцию. Председатель Национального союза частных трейдеров и инвесторов на финансовых рынках Илья Коровин отметил, что биткоину уже 12 лет. За это время попытки создать нечто технологически принципиально новое и прорывное в криптомире делаются регулярно. Тут он вспомнил как уже традиционного конкурента биткоину — эфир, так и новые попытки в виде того же Chia. При этом позиции главной монеты как лидера и основы отрасли остаются нетронутыми.

— Нынешний характер роста альткоинов больше свидетельствует об очередной волне криптохайпа, нежели о появлении фундаментальных предпосылок роста в виде новых технологий. А мы прекрасно видели, чем такие волны заканчиваются. Стремительный рост альткоинов может смениться не менее стремительным обвалом. Только скала биткоина остаётся незыблемой после того, как спадает вся пена хайпа. Думаю, подобные процессы будут происходить и впредь. Биткоин будет оставаться лидером отрасли ещё долгие годы. По крайней мере, пока ничего не предвещает обратного, — считает Илья Коровин.

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