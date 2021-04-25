Входной билет: 10 дешёвых криптовалют, которые опередят биткоин по доходности

В середине апреля биткоин начал стремительно дешеветь и в итоге рухнул ниже 50 тыс. долларов. В то же время dogecoin — криптовалюта, которая изначально вообще появилась на рынке в шутку, только за неделю подорожала на 340%. Теперь она вызывает интерес даже у весьма серьёзных инвесторов. Резко пошли вверх и ещё несколько криптовалют, которые совсем недавно мало кому были известны. Аналитики считают, что в мае наступит необыкновенно благоприятный момент для входа на крипторынок инвесторов с небольшими сбережениями. Лайф выяснил, какие монеты стоят дёшево, но могут опередить биткоин по доходности.

Первая криптовалюта. Dogecoin

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В середине апреля Dogecoin подорожал почти в два раза, с 0,18 до 0,35 доллара, показав рекордный максимум выше 0,40. На какое-то время монета даже вошла в топ-5 криптовалют по рыночной капитализации, обойдя Tether. Любопытно, что такой бурный рост шёл на фоне снижения признанных лидеров цифрового мира. В том числе биткоина.

История Dogecoin вообще довольно забавна. Его ещё в 2013 году придумали американский программист Билли Маркус и австралийский маркетолог Джексон Палмер. В то время по Интернету бродил популярный мем с собакой породы сиба-ину. Она-то и стала логотипом монеты.

— Dogecoin — типичный новый "кот в мешке", по которому для наблюдателей есть свежие рекорды, но не имеется никаких старых ориентиров, так как в 2017–2018 годах Dogecoin был малоизвестен. Месяц назад эта монета стоила 5 центов, в начале апреля — 38 центов, а ближе к середине — уже 24 цента. И вряд ли кто-то скажет с уверенностью, что будет с ней дальше. Прогнозы можно варьировать как угодно, от медленного угасания и возврата к старым уровням и вплоть до любых новых максимумов, — говорит шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв.

Вторая криптовалюта. Ripple (XRP)

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Курс Ripple (XRP) колебался от 66 центов до 2 долларов. Сейчас монета стоит чуть больше доллара.

— Ripple входит в пятёрку криптовалют, которые могут серьёзно вырасти в мае. В целом на курс будет влиять как внешняя повестка на мировом рынке, так и внутренние факторы — спрос и предложение, — рассказал первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал.

Он напомнил, что биткоин умеет удивлять инвесторов как быстрым ростом, так и стремительным падением и потерей доходности для тех, кто успел закупиться на высокой стоимости криптовалюты. В начале кризиса стоимость падала до 3800 долларов, затем долгое время держалась около 10–12 тысяч за единицу. В начале нынешнего года произошло мощное ралли. В результате криптовалюта подорожала почти до 65 тыс. долларов. С этих вершин она и упала сейчас до отметок ниже 50 тыс. Таким образом, биткоин стал одной из самых волатильных криптовалют. Однако есть и другие недооценённые цифровые активы, на которые стоит обратить внимание инвесторам.

Третья криптовалюта. Binance Coin (BNB)

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Хорошие перспективы, по мнению Павла Сигала, могут быть и у собственной криптовалюты биржи Binance. Он считает, что пока монета недооценена.

Цена BNB уже приближается к 600 долларам. Капитализация Binance Coin уже составляет треть капитализации Ethereum (ETH). В начале года она была в 13 раз меньше. Большую поддержку BNB также оказало рекордное сжигание токенов 16 апреля. Кстати, это происходит ежеквартально. В 15-й раз было сожжено более миллиона BNB на общую сумму почти 600 млн. долларов.

Четвёртая криптовалюта. TRON

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TRON, при нынешней котировке в 10 центов, вполне может колебаться с разбросом от 4 центов до уже достигнутых в этом месяце 17. При хорошем раскладе монета может подорожать и больше. Такое мнение высказал Пётр Пушкарёв.

Генеральный директор криптовалютной p2p-площадки Chatex Майкл Росс-Джонсон считает, что в принципе не стоит искать какие-то доходности в цифровых активах. Вероятно, что началась масштабная коррекция рынка криптовалют, и это приведёт к снижению всех активов.

Впрочем, есть некоторые монеты, которые двигаются против общей тенденции рынка. При этом Майкл Росс-Джонсон пояснил, что их очень немного. Чтобы грамотно делать инвестиции, нужно постоянно мониторить различные блокчейн-проекты. В теперешней ситуации, когда весь рынок стремительно снижается, любые вложения связаны с большим риском. Он считает, что лучше дождаться отката или явного перелома падающей тенденции, чтобы выбирать наиболее выигрышные проекты и активы.

Пятая криптовалюта. Ethereum (ETH)

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На крипторынок инвестсообщество в пандемию вот уже много месяцев сбрасывает часть избыточной денежной массы. Не только в гонке за доходностью, но и, опасаясь длительного обесценивания традиционных, или, как их называют ещё, "фиатных" валют.

— Главная причина стремления удалиться хотя бы на толику от расчётов и накоплений в долларах, евро, фунтах лежит даже не в желании спрятать движение своих финансов в тень, а во всё более интенсивном разбавлении нормально обеспеченной товарами и услугами "обычной" денежной массы свеженапечатанными триллионами. К этому приводят небывало интенсивная работа печатного станка центробанков и бесконечные субсидии, выделяемые правительствами бизнесу и населению по обе стороны Атлантики. Но эта медаль имеет свои оборотные стороны: чем выше курс биткоина и всего "подлеска" иной, менее распространённой в мире крипты, тем больше страхов конвертировать доллары или евро в криптовалюту. Слишком дорого, а значит рискованно, — пояснил Пётр Пушкарёв.

Опасаясь, что капитализация крипторынка может достигнуть как минимум жёсткого локального предела с последующей коррекцией резко вниз по стоимости альткоинов на 30–40%, инвесторы отслеживают колебания биткоина. И как только он дешевеет, как сейчас, спрос тут же на какое-то время сокращается и на все остальные альткоины.

— Характерный пример движений за сутки, 22-23 апреля: эфириум успел за день и на 4% побить свой исторический рекорд, побывав выше 2640 долларов, и скатиться вниз на 20% до 2100. Это произошло, как только выяснилось, что динамика биткоина оказалась совершенно не готова в этот момент поддержать рост эфириума, — отметил Пётр Пушкарёв.

Шестая криптовалюта. Monero

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Если эфириум на пиках этого года уже почти на 85% переписал свои рекорды трёхлетней давности, то Monero только лишь успела приблизиться к своей планке 2017 года. Таким образом она даёт аванс на дальнейший разброс колебаний. По оценкам Петра Пушкарёва, он может быть от 200 долларов в пессимистичном сценарии до 700–800 в оптимистичном.

Седьмая криптовалюта. Neo

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В числе других молодых криптовалют с возможными перспективами роста Пётр Пушкарёв выделяет Neo. В начале года она стоила 15 долларов, а на апрельских пиках достигала 110. Но сейчас при цене 85 долларов ориентиром для монеты могут служить разве что февральские 55. По словам аналитика, резко опуститься ниже этих значений монете будет трудно.

— Зато производит впечатление явно вымирающего вида Dashcoin (DSH), который даже на самых пиках в апреле этого года с трудом показал цену примерно в 25% от пиков декабря 2017 года, после чего на 40% за неделю упал. Не внушают доверия также ZCash (ZEC), Iota (IOT) с ещё более "кислой" динамикой в этом году, — рассказал Пётр Пушкарёв.

Восьмая криптовалюта. TON crystal

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Можно посмотреть такие проекты, как Chainlink (LINK) или TON crystal. Так считает генеральный директор криптовалютной p2p-площадки Chatex Майкл Росс-Джонсон. По его мнению, имеет смысл обращать внимание на валюты, которые только недавно появились.

— Они могут показать какой-то рост несмотря на общую коррекцию рынка. Но никто не даст прогноз, как долго и до каких уровней эти валюты смогут расти, — пояснил Майкл Росс-Джонсон.

Девятая криптовалюта. Cardano (ADA)

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В 2014 году один из программистов команды Ethereum Чарльз Хоскинз покинул проект. Вместе со своим партнёром Джереми Вудом он основал компанию IOHK. Так началась история платформы Cardano.

По мнению Павла Сигала, у этой криптовалюты хороший потенциал для роста. Правда, нельзя с уверенностью сказать, что это произойдёт в мае. Вероятно, что вложения в криптовалюту могут оправдаться на более долгосрочном горизонте.

Десятая криптовалюта. Litecoin

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По словам Петра Пушкарёва, для Litecoin может быть характерен разброс ожиданий от 130–150 долларов в случае временного обвала и до 550–650 по программе максимум. Учитывая пики 2017 года в районе 365 за одну монету.

— Кроме того, сравнительно хорошо способность достигать старых пиков и даже ненадолго их переписывать показала и такая криптомонета, как OmiseGo (OMG). Однако разброс котировок по ней в последнее время был слишком широким, чтобы что-то всерьёз предсказывать. Такая же картина и для Stellar (XLM): эта монета в октябре активно ожила, прибавила к апрелю в цене почти в 10 раз, но она и дальше может колебаться с таким же постоянством: инвесторам интересно подлавливать подобные криптоинструменты в периоды сильных спадов цены, а не всеобщего роста, — добавил Пётр Пушкарёв.

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