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Категорий: 18

Входной билет: 10 дешёвых криптовалют, которые опередят биткоин по доходности

25 апреля 2021, 21:40

Фото © Shutterstock

<p>Фото © Shutterstock</p>

В середине апреля биткоин начал стремительно дешеветь и в итоге рухнул ниже 50 тыс. долларов. В то же время dogecoin — криптовалюта, которая изначально вообще появилась на рынке в шутку, только за неделю подорожала на 340%. Теперь она вызывает интерес даже у весьма серьёзных инвесторов. Резко пошли вверх и ещё несколько криптовалют, которые совсем недавно мало кому были известны. Аналитики считают, что в мае наступит необыкновенно благоприятный момент для входа на крипторынок инвесторов с небольшими сбережениями. Лайф выяснил, какие монеты стоят дёшево, но могут опередить биткоин по доходности.

Первая криптовалюта. Dogecoin

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

В середине апреля Dogecoin подорожал почти в два раза, с 0,18 до 0,35 доллара, показав рекордный максимум выше 0,40. На какое-то время монета даже вошла в топ-5 криптовалют по рыночной капитализации, обойдя Tether. Любопытно, что такой бурный рост шёл на фоне снижения признанных лидеров цифрового мира. В том числе биткоина.

История Dogecoin вообще довольно забавна. Его ещё в 2013 году придумали американский программист Билли Маркус и австралийский маркетолог Джексон Палмер. В то время по Интернету бродил популярный мем с собакой породы сиба-ину. Она-то и стала логотипом монеты.

Dogecoin типичный новый "кот в мешке", по которому для наблюдателей есть свежие рекорды, но не имеется никаких старых ориентиров, так как в 20172018 годах Dogecoin был малоизвестен. Месяц назад эта монета стоила 5 центов, в начале апреля 38 центов, а ближе к середине уже 24 цента. И вряд ли кто-то скажет с уверенностью, что будет с ней дальше. Прогнозы можно варьировать как угодно, от медленного угасания и возврата к старым уровням и вплоть до любых новых максимумов, — говорит шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв.

Вторая криптовалюта. Ripple (XRP)

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

Курс Ripple (XRP) колебался от 66 центов до 2 долларов. Сейчас монета стоит чуть больше доллара.

Ripple входит в пятёрку криптовалют, которые могут серьёзно вырасти в мае. В целом на курс будет влиять как внешняя повестка на мировом рынке, так и внутренние факторы спрос и предложение, — рассказал первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал.

Он напомнил, что биткоин умеет удивлять инвесторов как быстрым ростом, так и стремительным падением и потерей доходности для тех, кто успел закупиться на высокой стоимости криптовалюты. В начале кризиса стоимость падала до 3800 долларов, затем долгое время держалась около 10–12 тысяч за единицу. В начале нынешнего года произошло мощное ралли. В результате криптовалюта подорожала почти до 65 тыс. долларов. С этих вершин она и упала сейчас до отметок ниже 50 тыс. Таким образом, биткоин стал одной из самых волатильных криптовалют. Однако есть и другие недооценённые цифровые активы, на которые стоит обратить внимание инвесторам.

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Третья криптовалюта. Binance Coin (BNB)

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

Хорошие перспективы, по мнению Павла Сигала, могут быть и у собственной криптовалюты биржи Binance. Он считает, что пока монета недооценена.

Цена BNB уже приближается к 600 долларам. Капитализация Binance Coin уже составляет треть капитализации Ethereum (ETH). В начале года она была в 13 раз меньше. Большую поддержку BNB также оказало рекордное сжигание токенов 16 апреля. Кстати, это происходит ежеквартально. В 15-й раз было сожжено более миллиона BNB на общую сумму почти 600 млн. долларов.

Четвёртая криптовалюта. TRON

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

TRON, при нынешней котировке в 10 центов, вполне может колебаться с разбросом от 4 центов до уже достигнутых в этом месяце 17. При хорошем раскладе монета может подорожать и больше. Такое мнение высказал Пётр Пушкарёв.

Генеральный директор криптовалютной p2p-площадки Chatex Майкл Росс-Джонсон считает, что в принципе не стоит искать какие-то доходности в цифровых активах. Вероятно, что началась масштабная коррекция рынка криптовалют, и это приведёт к снижению всех активов.

Впрочем, есть некоторые монеты, которые двигаются против общей тенденции рынка. При этом Майкл Росс-Джонсон пояснил, что их очень немного. Чтобы грамотно делать инвестиции, нужно постоянно мониторить различные блокчейн-проекты. В теперешней ситуации, когда весь рынок стремительно снижается, любые вложения связаны с большим риском. Он считает, что лучше дождаться отката или явного перелома падающей тенденции, чтобы выбирать наиболее выигрышные проекты и активы.

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Пятая криптовалюта. Ethereum (ETH)

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

На крипторынок инвестсообщество в пандемию вот уже много месяцев сбрасывает часть избыточной денежной массы. Не только в гонке за доходностью, но и, опасаясь длительного обесценивания традиционных, или, как их называют ещё, "фиатных" валют.

Главная причина стремления удалиться хотя бы на толику от расчётов и накоплений в долларах, евро, фунтах лежит даже не в желании спрятать движение своих финансов в тень, а во всё более интенсивном разбавлении нормально обеспеченной товарами и услугами "обычной" денежной массы свеженапечатанными триллионами. К этому приводят небывало интенсивная работа печатного станка центробанков и бесконечные субсидии, выделяемые правительствами бизнесу и населению по обе стороны Атлантики. Но эта медаль имеет свои оборотные стороны: чем выше курс биткоина и всего "подлеска" иной, менее распространённой в мире крипты, тем больше страхов конвертировать доллары или евро в криптовалюту. Слишком дорого, а значит рискованно, — пояснил Пётр Пушкарёв.

Опасаясь, что капитализация крипторынка может достигнуть как минимум жёсткого локального предела с последующей коррекцией резко вниз по стоимости альткоинов на 30–40%, инвесторы отслеживают колебания биткоина. И как только он дешевеет, как сейчас, спрос тут же на какое-то время сокращается и на все остальные альткоины.

Характерный пример движений за сутки, 22-23 апреля: эфириум успел за день и на 4% побить свой исторический рекорд, побывав выше 2640 долларов, и скатиться вниз на 20% до 2100. Это произошло, как только выяснилось, что динамика биткоина оказалась совершенно не готова в этот момент поддержать рост эфириума, — отметил Пётр Пушкарёв.

Шестая криптовалюта. Monero

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

Если эфириум на пиках этого года уже почти на 85% переписал свои рекорды трёхлетней давности, то Monero только лишь успела приблизиться к своей планке 2017 года. Таким образом она даёт аванс на дальнейший разброс колебаний. По оценкам Петра Пушкарёва, он может быть от 200 долларов в пессимистичном сценарии до 700–800 в оптимистичном.

Седьмая криптовалюта. Neo

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

В числе других молодых криптовалют с возможными перспективами роста Пётр Пушкарёв выделяет Neo. В начале года она стоила 15 долларов, а на апрельских пиках достигала 110. Но сейчас при цене 85 долларов ориентиром для монеты могут служить разве что февральские 55. По словам аналитика, резко опуститься ниже этих значений монете будет трудно.

Зато производит впечатление явно вымирающего вида Dashcoin (DSH), который даже на самых пиках в апреле этого года с трудом показал цену примерно в 25% от пиков декабря 2017 года, после чего на 40% за неделю упал. Не внушают доверия также ZCash (ZEC), Iota (IOT) с ещё более "кислой" динамикой в этом году, — рассказал Пётр Пушкарёв.

Восьмая криптовалюта. TON crystal

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

Можно посмотреть такие проекты, как Chainlink (LINK) или TON crystal. Так считает генеральный директор криптовалютной p2p-площадки Chatex Майкл Росс-Джонсон. По его мнению, имеет смысл обращать внимание на валюты, которые только недавно появились.

Они могут показать какой-то рост несмотря на общую коррекцию рынка. Но никто не даст прогноз, как долго и до каких уровней эти валюты смогут расти, — пояснил Майкл Росс-Джонсон.

Девятая криптовалюта. Cardano (ADA)

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

В 2014 году один из программистов команды Ethereum Чарльз Хоскинз покинул проект. Вместе со своим партнёром Джереми Вудом он основал компанию IOHK. Так началась история платформы Cardano.

По мнению Павла Сигала, у этой криптовалюты хороший потенциал для роста. Правда, нельзя с уверенностью сказать, что это произойдёт в мае. Вероятно, что вложения в криптовалюту могут оправдаться на более долгосрочном горизонте.

Десятая криптовалюта. Litecoin

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

По словам Петра Пушкарёва, для Litecoin может быть характерен разброс ожиданий от 130–150 долларов в случае временного обвала и до 550–650 по программе максимум. Учитывая пики 2017 года в районе 365 за одну монету.

Кроме того, сравнительно хорошо способность достигать старых пиков и даже ненадолго их переписывать показала и такая криптомонета, как OmiseGo (OMG). Однако разброс котировок по ней в последнее время был слишком широким, чтобы что-то всерьёз предсказывать. Такая же картина и для Stellar (XLM): эта монета в октябре активно ожила, прибавила к апрелю в цене почти в 10 раз, но она и дальше может колебаться с таким же постоянством: инвесторам интересно подлавливать подобные криптоинструменты в периоды сильных спадов цены, а не всеобщего роста, — добавил Пётр Пушкарёв.

Авторы
Нина Важдаева
Нина Важдаева

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