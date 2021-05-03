Валютный коллапс: почему после майских праздников может упасть курс доллара и что угрожает рублю

Курс рубля после майских праздников уже не раз преподносил сюрпризы инвесторам. Экономисты считают, что российская валюта может удивить и в этом году. Лайф выяснил, какая обстановка складывается на мировых рынках, что сейчас определяет курс движения рубля и почему май может оказаться непростым месяцем для доллара.

Как менялся курс рубля после майских праздников

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Сейчас завершается статистически благоприятный период для национальной валюты. Исторически с февраля вплоть до конца апреля наблюдалось укрепление рубля. Это было связано как с периодом высокого профицита торгового баланса страны, так и со значительными налоговыми тратами экспортных корпораций.

Добавляет устойчивости нацвалюте обычно и фактор пониженных расходов I квартала по внешнему долгу. Такое объяснение даёт эксперт компании "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер.

Однако все эти положительные моменты отходят на второй план, если вмешивается сторонний внерыночный фактор. Так произошло в апреле этого года на фоне санкционной истории. Тем не менее Михаил Зельцер обращает внимание, что убытки апреля рублю всё-таки удалось отбить полностью, укрепившись на уровне 75 за доллар.

— В мае вероятность ослабления рубля выше. С постдефолтного 1998 года в 12 случаях из 22 лет валютная пара USD/RUB росла, а рубль ослабевал в среднем на 0,63%. Были периоды как существенного падения рубля (за май 2012 года он подешевел на 14%), так и значимое майское укрепление нацвалюты. Например, в мае 2009 года рубль поднялся на 7%, а в прошлом году прибавил почти 6%, — рассказал Михаил Зельцер.

В то же время грядущие праздники будут особенными. Если ранее к майским выходным можно было наблюдать рост спроса на валюту, связанный с заграничными поездками, то сейчас рублю этот фактор не угрожает. Пандемия закрыла границы, значительно повысив спрос на внутренние путешествия.

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— На курс рубля влияют не длительные майские праздники, а события, которые происходят в мире и на биржах, когда Россия отдыхает, а другие страны — нет. Соответственно, и в этом году всё будет зависеть от новостного фона. Новые санкции или сокращение нефтяных цен, а также рост заболеваемости коронавирусом в мире и в России — это главные факторы, которые способны отразиться на динамике рубля в любое время, — пояснил руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

После майских праздников могут сложиться предпосылки для снижения курса доллара. Этот момент отметил кандидат экономических наук, руководитель представительства инвестиционного фонда ANIF в России Сергей Григорян. Он не ждёт серьёзных колебаний курса в период майских праздников — принципиальных изменений не произойдёт, хотя биржи будут проводить торги с 4 по 7 мая. Несмотря на то что дни с 1 по 10 мая объявлены нерабочими, большинство предприятий и компаний, особенно в сфере торговли, услуг и развлечений, будут работать в эти дни. Соответственно, считает аналитик, простой будет минимальным и он не отразится на экономической составляющей.

— Сами по себе длительные майские праздники не нанесут существенного вреда курсу российской валюты. Он зависит от другого драйвера роста — крепкой нефти. Цена на топливо вернулась к докризисным показателям из-за быстрого восстановления экономики и массовой вакцинации в странах мира. Соответственно, государствам необходимо больше энергоносителей, что заставляет стоимость держаться на высоком уровне. Также на котировки действует ограничение нефтедобычи. Ещё одним фактором укрепления российской валюты стало повышение ключевой ставки. Тренды прошлых лет довольно сложно сравнивать с сегодняшней ситуацией. Мировая экономика не до конца восстановилась после кризиса, а пандемия ещё не завершилась, поэтому данные факторы будут оказывать влияние на движение валют, — считает аналитик УК "Альфа-капитал" Денис Бадьянов.

Прогноз курса доллара на май

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Михаил Зельцер отметил, что сейчас курс рубля может заметно колебаться в краткосрочной перспективе. При этом статистически майские выходные не несут для него повышенной угрозы.

— Вероятность по прошлым годам распределяется как 40/60 в пользу роста доллара. При этом в среднем исторически курс рубля снижался после майских праздников менее чем на полпроцента. Это входит в погрешность, — сказал Михаил Зельцер.

Аналитик считает, что, вероятнее всего, российская валюта замедлит восстановление. При этом к концу года курс укрепится до 70 рублей за доллар. Это значение справедливо с точки зрения фундаментального анализа. По мнению Михаила Зельцера, сдерживает рост курса рубля пока лишь геополитический фон.

Артём Деев считает, что если с 1 по 10 мая появятся какие-то негативные для рубля новости, то это скажется на его курсе сразу после начала торгов. Поэтому прогнозировать что-либо сейчас крайне сложно. Отсутствие негатива приведёт к тому, что курс останется прежним. Введение новых санкций или снижение нефтяных котировок может ослабить рубль до 78 за доллар и выше 90 за евро.

— Рост ключевой ставки и снижение геополитической напряжённости должны поддержать российскую валюту после майских праздников. К концу месяца мы можем увидеть доллар в диапазоне 73–75 рублей. Летом рубль может укрепиться ещё сильнее. Это произойдёт, если большинство туристических стран останутся закрытыми для российских путешественников. Курс остановится в диапазоне 70–73 рублей за доллар. В данный момент предпосылок к резкому падению российской валюты нет, — полагает Сергей Григорян.

По словам Дениса Бадьянова, на майский курс рубля будут оказывать влияние внешние факторы. Это геополитическая напряжённость и показатели числа заболевших коронавирусом. Рубль может укрепиться, если доллар станет слабеть на мировом рынке и не появится негативных факторов (например, новых санкций). В этом случае, считает аналитик, курс доллара будет на уровне 72–73 рублей, а евро — 86–88 рублей.

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