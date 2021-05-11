Льготы и пособия будут начислять по-новому: кто получит больше и как оформить документы

Вступили в силу поправки в закон о социальной помощи. Они значительно упрощают процесс получения мер поддержки. Правда, тут есть свои нюансы. Лайф выяснил, как теперь будут начислять льготы и пособия, на что обращать внимание получателям и от чего будут зависеть суммы выплат.

Сразу после майских праздников вступил в силу закон, который меняет порядок получения многих социальных выплат. Речь идёт в первую очередь о льготах и пособиях.

Теперь процесс их начисления станет проще, а многие бюрократические процедуры уйдут в прошлое. В частности, не нужно будет личного присутствия для оформления документов.

Регионы начнут использовать Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО). Кстати, доступ к ней профильные ведомства получили ещё в начале года. Правда, не имели права пользоваться этими данными для выдачи льгот и пособий. В результате для получения социальной помощи приходилось, как и раньше, самостоятельно предоставлять документы.

— Теперь при назначении и предоставлении соцподдержки будет использоваться информационная система. Это касается назначения как федеральных, так и региональных льгот и выплат. К тому же закон даёт возможность органам, которые занимаются назначением различных мер поддержки, использовать собственные информационные системы. При этом они должны соответствовать определённым требованиям. Таким образом, сам процесс получения соцдоплат упрощается, — рассказала ведущий юрист "Европейской юридической службы" Оксана Красовская.

На практике льготники могут столкнуться с некоторыми сложностями, о которых стоит знать заранее. Это позволит сэкономить время.

В целом ускоренный переход к беззаявительному назначению выплат и пособий можно назвать одним из последствий пандемии. В прошлом году люди смогли массово протестировать, как работает система при назначении выплат на детей. Бюрократических процедур стало меньше.

— Безусловно, это очень правильное решение, которое способно облегчить жизнь огромному количеству льготников и ускорить процесс получения выплат. Но для того, чтобы воспользоваться системой, необходимо иметь личный кабинет и все необходимые документы в электронном виде. Это может стать проблемой для граждан пожилого возраста. Несмотря на повальную информатизацию, далеко не все они умеют пользоваться компьютером и имеют к нему доступ, — рассказал старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Петр Гусятников.

Юрист пояснил, что если личного кабинета нет и завести его проблематично, то можно взаимодействовать с ведомствами в прежнем режиме. То есть у человека остаётся право обратиться за получением льгот лично и предоставить все необходимые документы. Это актуально и в случае сбоев и ошибок, которые тоже могут встречаться.

— Например, данные по какой-то причине не обновились и гражданин не получил положенную ему выплату. В этом случае ему необходимо будет обратиться в структуру лично и указать на ошибку. Но подавляющее число россиян сможет теперь воспользоваться социальной помощью от государства без лишних нервов и очередей, — уточнил Петр Гусятников.

Юрист Никита Тарновский обратил внимание на ещё один нюанс. Опыт предыдущих лет и внедрения других регламентов показывает, что на практике не все отделения социальной защиты населения готовы работать по-новому.

— Например, имевшиеся ранее услуги по предоставлению помощи малоимущим должны были оказываться дистанционно, а документы — проверяться и запрашиваться в рамках внутриведомственного взаимодействия, но заявителя почти всегда просили предоставить оригиналы или приехать в МФЦ. Цель данного закона действительно благородна и направлена на улучшение качества жизни россиян. Главное, чтобы его реализация была также под контролем и заявителю не приходилось вновь подъезжать куда бы то ни было и предоставлять дополнительные документы, — пояснил Никита Тарновский.

У большинства льготников не должно возникнуть сложностей. К системе ЕГИССО уже сейчас подключены почти все основные министерства и ведомства. Это позволит действительно по одному клику назначить пособие, проанализировав сразу все документы и состояние гражданина, будь то налоговые данные либо сведения о трудовой деятельности или её отсутствии.

По словам Никиты Тарновского, вопрос возникает только с предоставлением доступа к информации о банковских реквизитах некоторых льготников. Например, людей, у которых нет карты "Мир", или тех, кто не получал ранее мер социальной поддержки.

— Со дня вступления в силу закона и до 31 декабря 2023 года устанавливается переходный период. В течение этого времени госорганы будут обеспечивать техническую базу для работы системы и организовывать работу органов соцзащиты по новым стандартам. Когда же всё заработает в полную силу, то уже не нужно будет собирать справки и необходимые документы для оформления и продления выплат и пособий, — пояснила Оксана Красовская.

Кстати, получить пособия становится проще не только технически. В мае расширился список людей, которые имеют право на льготы. Например, увеличен размер выплат беременным женщинам в трудной жизненной ситуации, которые встали на учёт в ранние сроки беременности. Они станут получать больше с 1 июля. Тогда же начнут получать пособия неполные семьи, в которых воспитываются дети в возрасте от 8 до 16 лет включительно. Сумма составит половину прожиточного минимума на ребёнка в регионе.

Кроме того, в августе семьи получат по десять тысяч рублей на каждого ребёнка-школьника. Для детей-инвалидов предусмотрен особый порядок получения такой выплаты. Кстати, будут учитываться не только действующие школьники, но и будущие первоклассники.

Напомним также, что с 1 мая выросли доплаты некоторым категориям пенсионеров. Например, бывшим членам лётных экипажей и работникам угольной промышленности. Кроме того, на индексацию пенсии с 1 мая могут рассчитывать работающие пенсионеры, прекратившие трудовую деятельность. Перерасчёт происходит с начала месяца, следующего за месяцем увольнения. На практике пожилые люди получают повышенные выплаты фактически через три месяца после прекращения работы.

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