Неопытным инвесторам вернут потерянные деньги: кто и как сможет оформить возврат

Какие потери банки и брокеры должны компенсировать клиентам

В прошлом году на фондовый рынок пришло рекордное число начинающих инвесторов. Этот тренд продолжается. При этом многие новички не только не получили желаемую прибыль, но и потеряли на фондовых рынках все свои сбережения. Это произошло во многом за счёт того, что они по незнанию вложили деньги в высокорисковые активы, а то и вовсе стали жертвой недобросовестных брокеров. В Центробанке обеспокоились этой ситуацией и подняли вопрос о защите неквалифицированных инвесторов.

Сейчас Госдума приняла в окончательном чтении закон, который запрещает банкам и брокерам предлагать сложные финансовые продукты инвесторам-непрофессионалам до начала обязательного тестирования. Тестирование, в свою очередь, начнётся уже 1 октября 2021 года. После этого инвесторы получат статус, в соответствии с которым им будут доступны разные продукты на фондовом рынке.

Пока же неквалифицированный инвестор сможет купить самые простые и наименее рискованные активы. Среди них акции, включённые в котировальные списки, российские облигации федерального займа (ОФЗ) и ряд иностранных ценных бумаг. Полный перечень доступных продуктов содержится в законопроекте.

— Законопроект содержит несколько важных положений, о которых надо знать. Это фактический запрет на продажу структурных продуктов неквалифицированным инвесторам, запрет на продажу инвестиционных продуктов под видом вкладов и заключение инвестиционных договоров под тем же видом, а также финансовая ответственность банков за непредоставление полной информации о том, куда вкладывается инвестор или что за продукт он покупает. Это однозначно защита тех людей, которые покупали продукты банков и их брокеров под влиянием лояльности к финансовой структуре и обещаний более высокой доходности, чем по депозитам. Причём зачастую в иностранной валюте. Таким образом, эти поправки направлены на то, чтобы неискушённые вкладчики и инвесторы не теряли деньги на приобретении тех продуктов, которые выгодные только банку, — прокомментировал принятый документ ведущий юрист объединённого юридического центра "Парфенон" Павел Уткин.

Предполагается, уточняет юрист, что это структурные облигации, структурные ноты, фонды. Другими словами, фактически любой сложносоставной продукт с условиями, отличными от обычных. Как правило, такие инвестиции обещают огромную доходность. Но, как это обычно бывает, чем выше доходность, тем выше риск.

— С 1 октября 2021 года неквалифицированные инвесторы не смогут покупать сложные структурные продукты. Банк или брокер по решению ЦБ будут обязаны выкупить за свой счёт этот инструмент у клиента и компенсировать ему расходы при заключении соответствующего договора. До нововведения российские инвесторы были менее защищены от мошенничества. Они могли обратиться в суд и правоохранительные органы, — пояснил частный инвестор, основатель "Школы практического инвестирования" Фёдор Сидоров.

Он обращает внимание, что компенсировать потери будут только в определённых случаях. Инвестиции на фондовом рынке всегда сопряжены с риском потери финансовых средств. Соответственно, если банк или брокер закон не нарушили, клиент знал о рисках, то потери ему компенсировать не будут. Причиной убытков может стать не только кризис. Инвестор может выбрать неудачную точку входа, когда акции на максимуме и вот-вот перейдут к этапу корректировки с заметным снижением. Компания может снизить дивиденды, опубликовать плохие данные по итогам отчётного периода (или даже несколько лет подряд не радовать инвесторов), попасть в корпоративный скандал.

— Также возможны внешние негативные факторы на рынке (санкции, снижение потребности в продукции, сбой в работе, ведущий к снижению качества товаров). Поэтому игрок фондового рынка должен учитывать эти факторы и свои запросы относительно доходности. Меньшему риску подвергаются те, кто выбирает долгосрочное инвестирование и формирует свой портфель не только высокорисковыми акциями, но и добавляет туда облигации, ETF и золото (основной актив — убежище в кризис). Такое распределение служит амортизацией вкладов. Новый законопроект Госдумы расширяет возможности регулятора относительно продажи неквалифицированным инвесторам сложных финансовых продуктов. ЦБ будет учитывать, насколько достоверной была информация об активе, — добавил Фёдор Сидоров.

Кто и как сможет вернуть деньги, потерянные на инвестициях

Порядок возврата средств должен быть разработан отдельно. Но точно можно сказать, что должна будет появиться обратная оферта, то есть возможность инвестора продать приобретённый продукт обратно банку за стоимость покупки либо как минимум за номинальную стоимость. Такой вывод делает Павел Уткин.

— Дело здесь не столько в том, что человек вложился не туда и смог компенсировать потери, обратившись в банк со ссылкой на новые поправки в законодательстве. Дело в том, что сложносоставные структурные продукты, как правило, навязываются именно банками, что само по себе тоже является нарушением регламента ЦБ. Это мисселинг в чистом виде. Поэтому акцент на то, что банкам придётся возвращать полученные средства клиентам, сделан совершенно верно. Помимо того, крайне маловероятно, что дела будут решаться в судебном порядке. Представляется, что это будет сделано в форме заявления на обратный выкуп продуктов с указаниями продукта, даты и суммы покупки, — пояснил Павел Уткин.

По словам юриста, в течение определённого времени банки должны будут выкупить эти продукты. Обжалование отказа может направляться в ЦБ. Маловероятно, считает Павел Уткин, что регулятор в таких кейсах будет вставать на сторону банков. Особенно сейчас, когда остро стоит вопрос о безопасности средств инвесторов.

— Согласно законопроекту, Банк Росси вправе определять перечень дополнительной информации, которая должна быть предоставлена неквалифицированному инвестору. Пока что официального перечня нет. Но закон чётко говорит о том, что указанная информация должна предоставляться в письменном виде на бумажном носителе или в электронной форме. Банк России вправе установить форму, способы и порядок предоставления указанной информации. Это значит, что, скорее всего, появятся дополнительные соглашения к договорам, где инвестор должен будет подписаться под тем, что услуга ему понятна, он осознаёт риски и соглашается на продукт в трезвом уме и твёрдой памяти, если можно так выразиться, — полагает старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Петр Гусятников.

По словам юриста, в реальности, для того чтобы можно было рассчитывать на обратный выкуп, прекращение договора или компенсацию, должно быть соблюдено несколько условий. Первое: в течение календарного года неквалифицированному инвестору должна быть неоднократно предоставлена неполная или недостоверная информация о финансовом продукте и связанных с ним рисках. Второе: это должен быть именно неквалифицированный инвестор, то есть тот, кто не обладает финансовой грамотностью в соответствии со статьёй 51 ФЗ № 39 "О рынке ценных бумаг". Третье: это может быть только физическое лицо. При соблюдении этих условий можно рассчитывать на то, что финансовый регулятор вмешается и обяжет организацию, продавшую финансовый продукт, сгладить потери инвестора.

— Предлагаемый законопроект сможет повысить уровень защищённости для самых уязвимых и неопытных категорий инвесторов — пенсионеров. Именно они очень часто по незнанию вкладывают деньги в финансовые инструменты. Но насколько это будет эффективно, покажет только практика, — считает руководитель представительства ANIF в России Сергей Григорян.

Напомним, что число россиян, открывших счета на бирже, за 2020 год почти удвоилось и достигло 9,8 миллиона. Инвестиции граждан в ценные бумаги также выросли почти в два раза — до шести триллионов рублей. Эти цифры приводятся в исследовании Национальной ассоциации участников фондового рынка. Причём демографический портрет инвесторов достаточно стабильный. Владельцы брокерских ИИС в основном молодые мужчины до 35 лет, самостоятельно принимающие решения, а вот владельцы ИИС в доверительном управлении преимущественно женщины. Их насчитывается 60%. Причём почти половина этих женщин старше 55 лет.