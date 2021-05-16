Банки ликвидируют часть кредитов и кредитных карт: чем это обернётся для заёмщиков

— Вчера понизили лимит по кредитной карте ровно на ту сумму, которая была в доступе, при звонке на горячую линию было сказано, что да, так и есть, и вас должны были уведомить. Просмотрев все выписки, я не увидел никаких уведомлений. Хотя согласно договору уведомление должно было быть за пять дней. До этого у меня была просрочка, но она была успешно погашена, и претензии от банка были закрыты, — жалуется держатель кредитной карты из Воронежа.

Женщина из Ростова-на-Дону получила одобрение кредита в онлайн-банке. Пришла в офис для уточнения всех кредитных условий перед заключением договора. Каково же было изумление будущего заёмщика, когда ей сказали: сначала оформляйте кредит, а потом мы вам выдадим договор. Только тогда вы сможете ознакомиться с условиями. Менеджер утешила клиентку: "Не переживайте, мы очень лояльны, всё будет хорошо, но договор и график платежей — только после того, как вы нажмёте на кнопочку "Оформить кредит". Женщина решила не рисковать и отказаться от кредита. Кстати, одобрен он был по ставке 10%, а при повторном просмотре в офисе она выросла уже до 14,25%.

— Я зарплатный клиент, но и меня обманул банк. Оформляла заявку по выдаче потребительского кредита, на телефон пришло СМС об одобрении кредита по ставке 11% годовых и предложение подойти в офис банка с паспортом. Вот здесь и начинается самое интересное. При посещении офиса лично и выслушивании выгодных предложений банка по подпискам ставка по кредиту увеличивается до 18% годовых. Как такое может быть? — задаётся вопросом потенциальный заёмщик из Челябинской области.

Это лишь несколько примеров из многочисленных жалоб на кредитные продукты банков, которые появились этой весной. Сейчас у многих заёмщиков появились опасения, что проблем с получением денег и погашением задолженности может стать больше. После того как Центробанк два раза поднял ключевую ставку этой весной, стали расти и ставки по кредитам. При этом долговая нагрузка на заёмщиков достаточно большая. Чтобы исключить злоупотребления в банках и не повышать закредитованность населения, в последнее время звучат предложения ограничить выдачу денег.

Цель таких инициатив — защитить права заёмщиков. Так, в середине мая Центробанк рассматривал вопрос о частичном запрете выдавать кредиты физическим лицам по плавающим ставкам. Например, если их срок меньше года или больше 20 лет. Также прозвучала инициатива запретить выдачу кредитных карт с нефиксированным процентом. Сейчас разрабатывается соответствующий законопроект.

Дело в том, что ЦБ обеспокоен планами банков развивать продукты с плавающими ставками. Регулятор обратил внимание и на риски, которые могут возникнуть для заёмщиков. Пока процент таких кредитов и кредитных карт небольшой, но если эти продукты будут развиваться, то шанс попасть в долговую яму у заёмщиков вырастет.

К примеру, длинные кредиты максимально чувствительны к изменению параметров. Например, если ставка по ним на 15 лет меняется с 7% на 9%, то размер ежемесячного платежа вырастает на 13%, а переплата — на 34%.

— Любые кредиты с плавающей ставкой должны насторожить заёмщика. Минусов может быть больше, чем плюсов. Плавающая ставка может рассчитываться по-разному. Она может зависеть от индекса MosPrime московского межбанковского кредитного рынка. Может рассчитываться исходя из ключевой ставки и маржи банка. Ставка ЦБ, в свою очередь, связана и с курсом рубля, который нестабилен. Соответственно, заёмщик никогда не может быть уверен, во сколько ему обойдётся кредит и сколько составит переплата, — пояснил экономист, топ-менеджер в области внешних связей и корпоративных коммуникаций Андрей Лобода.

По данным Центробанка, на 1 марта 2021 года задолженность населения по кредитам составляла почти 21 триллион рублей. С начала года она выросла почти на 800 миллиардов. В первом квартале 2021-го сумма неоплаченных долгов перед банками достигла максимума за четыре года.

— Все возможные запреты по выдаче кредитов Центральный банк рассматривает как инструменты для предотвращения сложностей на финансовом рынке как для заёмщиков, так и для самих финансовых организаций. Поэтому постепенно ужесточается процедура выдачи займов, вводится такой параметр, как порог долговой нагрузки, могут быть пересмотрены максимальные значения закредитованности заёмщиков. Что касается ограничений по кредитам с плавающей ставкой, то это вызвано последними решениями регулятора. ЦБ перешёл от снижения ключевой ставки к её повышению. Это автоматически может привести к удорожанию кредитов для граждан, — считает руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

Правда, это коснётся вновь выдаваемых займов. Условия по уже полученным ранее кредитам пересматриваться не будут. Это касается в том числе и ссуд с плавающими процентами. На это обращает внимание аналитик "БКС Мир инвестиций" Егор Дахтлер.

По его словам, пока предполагаемые ограничения на некоторые виды кредитов с плавающими ставками не окажут влияния на заёмщиков. В целом в нашей стране подобные ссуды очень редки.

При этом Егор Дахтлер советует не тянуть время, если кредит необходим в ближайшем будущем. На фоне повышения ключевой ставки кредитные ставки в банках также растут. Предпосылок для снижения процентов пока нет. Скорее всего, рост продолжится в течение всего этого года.

— Что касается досрочного погашения, то оно особенно выгодно именно на ранних этапах кредита. Это специфика аннуитетных платежей. Допустим, если кредит был оформлен на пять лет, то погасить его досрочно оптимально не позже чем через год или через два. Если же прошло уже четыре года, то существенной экономии от досрочного погашения вы не получите (львиная доля процентов уже выплачена банку). Соответственно, в таком случае можно не торопиться и направить свободные деньги на другие цели, например в инвестиции, — добавил Егор Дахтлер.

Планируемые нововведения мало отразятся на нынешней ситуации на рынке, они касаются в основном новых выдач. По действующим же кредитам предлагаемые новации коснутся сферы информирования заёмщиков, отметил главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

Он обратил внимание на ещё одну инициативу: ЦБ предполагает ввести норму, по которой банки должны будут предупредить заёмщика об изменении ставки за 15 дней. Они должны будут указывать на своих сайтах, как могут измениться расходы клиента из-за изменения ставки, заранее давать новый график платежей и данные о полной стоимости кредитов. При этом на возможностях досрочного погашения кредитов новации не отразятся.