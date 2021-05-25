Начинается оформление новых льгот и компенсаций: кто получит доплаты и сколько они составят

Уже с середины лета в России могут изменить стандарт предоставления субсидий на оплату услуг ЖКХ. Профильные ведомства должны будут предоставить свои предложения по этому вопросу до 1 июля. Соответствующее поручение министерствам дал премьер-министр Михаил Мишустин.

Сейчас люди с небольшим доходом имеют право получать субсидию на квартплату. Критерии для оформления этой льготы регионы устанавливают самостоятельно. Тем не менее есть общий федеральный норматив. Расходы на ЖКУ не должны превышать 22% от совокупного ежемесячного дохода семьи. На региональном уровне власти могут уменьшить этот порог, что и происходит. Например, в Москве такая льгота положена тем, чьи расходы на услуги ЖКХ превышают 10% от семейного дохода.

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— Сейчас предлагается установить стандарт допустимой доли расходов на ЖКХ в совокупном доходе семьи в зависимости от экономических и социальных особенностей субъектов РФ. До этого предлагалось установить единый по всей стране лимит в 15%. Но это предложение тоже требовало корректировки, поскольку все регионы имеют свои особенности. Теперь критерии будут пересмотрены. О принятом решении станет известно ближе к 1 июля. Соответственно, при изменении процента совокупного ежемесячного дохода семьи может измениться возможность получения соответствующей субсидии, — рассказал адвокат Владимир Постанюк.

Сама формула, по которой сейчас начисляют коммунальные субсидии, содержится в Жилищном кодексе РФ. Она довольно сложная. По словам ведущего юриста Европейской юридической службы Татьяны Трофименко, каждый субъект Федерации самостоятельно устанавливает стандарт допустимой доли расходов на ЖКХ в совокупном доходе семьи. В то же время он определяется с учётом бюджета, местных тарифов, а также логистики на добычу и доставку ресурсов.

— До 1 июля будут приняты поправки, которые изменят стандарты выплат. После этого людей, которые получат право на субсидию, станет больше, — пояснила Татьяна Трофименко.

Правда, для получения льготы нужно обращать внимание на несколько важных нюансов. Во-первых, если есть долги по оплате, их надо погасить. Юрист обращает внимание, что через месяц получить субсидию станет проще.

— С 1 июля вступают в силу поправки в Жилищный кодекс. Из них следует, что субсидии не предоставляются гражданам при наличии подтверждённой вступившим в законную силу судебным актом непогашенной задолженности, которая образовалась за период не более чем три последних года. Эти сведения соответствующие органы будут получать автоматически, — пояснила Татьяна Трофименко.

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Таким образом, в определённых случаях можно будет получить субсидию даже при наличии долга. В законе учли несовершенство системы ЖКХ, когда добросовестные граждане иногда несправедливо оказываются заложниками долгов прошлых хозяев.

Татьяна Трофименко рассказала, что, согласно закону, задолженность по оплате ЖКУ не переходит на нового собственника. Исключение составляет только долг за капремонт. При этом, отметила юрист, ресурсоснабжающие организации периодически злоупотребляют своим правом, самостоятельно включая долги в платёжки новых собственников.

— Аналогичная норма вступает в силу с 1 июля 2021 года и по компенсации оплаты коммунальных услуг для льготных категорий граждан. Это инвалиды и многодетные семьи, они смогут получить соцподдержку при наличии долга. За исключением тех случаев, когда задолженность подтверждена судебным актом, — уточнила Татьяна Трофименко.

Также с 25 мая до 15 сентября 2021 года действует программа компенсации 50% стоимости путёвки в детский лагерь. Если в семье несколько детей, то кешбэк предоставляется на каждого ребёнка. Возвращают половину денежной суммы, которая заплачена за отдых ребёнка, но не более 20 000 рублей.

— В целом процедура проходит в том же порядке, что и возврат денег за туристические поездки по России. Там кешбэк составляет 20%, — уточнил Владимир Постанюк.

Так, согласно условиям программы, туры с возвратом половины стоимости можно будет приобрести с 25 мая по 31 августа. При этом отправиться в путешествие нужно будет до 15 сентября включительно. Кстати, в акции примут участие не только государственные, но и частные стационарные лагеря.

По условиям программы, чтобы получить кешбэк, нужно соблюсти несколько условий. Например, оплатить путёвку необходимо картой "Мир", зарегистрированной в системе лояльности платёжной системы. Немаловажно, что количество путёвок на каждого ребёнка не будет ограничено. Он сможет посетить, например, несколько смен в лагере. Возраст детей тоже не имеет значения.

Напомним также, что с 1 июня повысятся выплаты пожилым людям, которые работали до конца февраля этого года. Через три месяца после увольнения пересчитывается страховая часть пенсии. Повышение ждёт и тех пенсионеров, чей возраст достиг 80 лет. Они будут получать на 6044 рубля больше. С 1 июля 2021 года беременным женщинам полагается ежемесячная выплата в размере половины регионального прожиточного минимума. Срок беременности должен составить шесть недель и больше, а будущей маме необходимо встать на учёт на ранних сроках. К тому же среднедушевой доход её семьи должен быть меньше величины прожиточного минимума.

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Кроме того, неполные семьи с детьми от восьми до 17 лет с июля тоже начнут получать регулярные выплаты в размере половины прожиточного минимума на ребёнка в регионе даже после получения алиментов. В середине августа родителям детей в возрасте от шести до 18 лет будет единовременно выплачено по 10 тысяч рублей. С 1 августа пересчитают пенсии работавшим в 2020 году пенсионерам.

В ПФР напоминают, что июнь — последний месяц, когда можно будет получать социальные выплаты не на карту "Мир". Переходный период затянулся из-за пандемии коронавируса. Переход на эту платёжную систему должен был завершиться ещё в прошлом году. Затем срок несколько раз продлевали, и теперь он заканчивается 1 июля.